Bitcoin ve Altcoinlerin Yükselişi Kripto Piyasasını Uçurdu! 4 Trilyon Dolara Yaklaşıyor

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Bitcoin, Ethereum, XRP ve diğer büyük kripto paralardaki güçlü fiyat artışlarının etkisiyle kripto piyasasının toplam değeri 4 trilyon dolar seviyesine yaklaşıyor.

ABD Temsilciler Meclisi’nin kripto ile ilgili üç yasayı onaylamasının ardından piyasa genelinde yükseliş görüldü.

CoinMarketCap verilerine göre kripto piyasasının toplam değeri 3.8 trilyon dolar civarındayken, TradingView verilerine göre ise 3.9 trilyon dolar civarında. Kripto piyasasının toplam değeri geçen yılın aralık ayında 3.73 trilyon dolardı.

Kripto Piyasasının Değeri 4 Trilyon Doları Aştı

CoinGecko verilerine göre kripto piyasasının toplam değeri 4 trilyon dolar seviyesini aştı.

Bitcoin perşembe günü fiyat artışı kaydederek yeniden 120.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Ethereum fiyatı %8’lik bir artış kaydederek ocak ayından beri ilk kez 3.600 doları aştı. ETH son iki haftada %40 değer kazandı.

Bu arada XRP fiyatı yaklaşık %20 değerlenerek 3.64 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

JUST IN: The total crypto market cap has hit a new ATH of $4T. pic.twitter.com/gE8hRFegwz — CoinGecko (@coingecko) July 18, 2025

ABD’nin kripto düzenlemelerine yönelik adımları, yatırımcı güvenini artırırken dijital varlıklara yönelik yeni bir ilginin doğmasını sağladı.

ABD Temsilciler Meclisi, perşembe günü üç kripto yasasını onaylayarak bir tanesini doğrudan ABD Başkanı Donald Trump’a ve diğeri ikisini de Senato’ya gönderdi.

Söz konusu kripto yasaları, Trump yönetiminin ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” haline getirme çalışmalarının bir parçasıdır.

Trump’a gönderilen GENIUS Act, stablecoin’lere ve tüketicileri korumaya yönelik düzenlemeleri içeriyor.

Meclisten iki partinin desteğiyle geçen yasa, tüketicilerin korunması ile inovasyon arasında denge kurmayı amaçlıyor.

Küçük bir farkla kabul edilen diğer yasa tasarısı ise farklı türlerdeki dijital varlıkların hangi düzenlemelere tabi olacağını netleştirmeyi, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından denetlenen emtialar ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından denetlenen menkul kıymetler arasındaki farklı belirlemeyi amaçlıyor.

Yasa tasarısı şimdi daha detaylı bir şekilde değerlendirilmek üzere Senato’ya gönderilecek.

Yine küçük bir farkla kabul edilen üçüncü yasa tasarısı ise ABD’nin merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çıkarmasını yasaklayacak. Bu yasa tasarısı da incelenmek üzere Senato’ya gönderildi.

Trump Ailesinin Kripto Varlıkları Çıkar Çatışması Endişelerine Yol Açıyor

Trump ailesinin World Liberty Financial da dahil olmak üzere kripto girişimlerinden gelir elde etmesi çıkar çatışması ve yolsuzluk endişelerine yol açtı.

Geçen hafta cuma günü açıklanan verilere göre ABD Başkanı Donald Trump, 2024 yılında başta WLFI token satışları olmak üzere kripto girişimlerinden 58 milyon dolar gelir elde etti.

Trump’ın kriptodan elde ettiği gelir, otel işletmeciliği operasyonlarının gelirlerine yaklaştı ve 2025 yılında 390 milyon dolarlık token satışı ve ocak ayında piyasaya sürülen meme coin’den elde edilen gelirlerle daha da artması bekleniyor.

Trump’ın Bitcoin madenciliği ve ETF alanına girmesi olası çıkar çatışmasına dair endişeleri artırıyor.