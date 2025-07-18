XRP Fiyatı 3.60 Doların Üzerine Fırladı! XRP Neden Yükseldi?

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XRP tarihi bir yükseliş yaşayarak ilk kez 3.60 dolar seviyesini aştı. 3.65 dolar seviyesine kadar yükselen XRP, bir ayda %66.8 değerlenmiş durumda. Peki, XRP neden yükseldi?

XRP’de yükselişi tetikleyen faktörler arasında ABD Temsilciler Meclisi’nin GENIUS Act ve CLARITY Act de dahil olmak üzere üç önemli kripto yasasını onaylaması yer alıyor.

XRP Kurumsal Yatırımcılardan İlgi Görüyor

ProShares’in ABD’de ilk XRP vadeli işlem ETF’ini piyasaya sürecek olması da XRP fiyatında yükselişi tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu ETF’in piyasaya sürülmesiyle birlikte XRP’ye yönelik kurumsal yatırımcı ilgisi artabilir.

Ayrıca Franklin Templeton, Grayscale, 21Shares ve Bitwise da dahil olmak üzere on bir varlık yöneticisi, XRP ile bağlantılı yatırım ürünlerini piyasaya sürmek için başvuruda bulundu. Bu başvurular, XRP’nin uzun vadede iyi performans gösterme potansiyeline duyulan güveni yansıtıyor.

SEC-Ripple Davası Sona Geldi

Yatırımcılar Ripple ve SEC davasını yakından izlemeye devam ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) davadaki itirazını geri çekmesi bekleniyor. SEC itirazını geri çekerse, bireysel yatırımcılara gerçekleştirilen XRP satışlarının menkul kıymet teklifi olmadığı yönündeki 2023 tarihli mahkeme kararı güçlenecektir.

Bu arada Polymarket verilerine göre Aralık 2025’e kadar bir XRP ETF’inin onaylanma olasılığı %88.

Şimdi gözler 21 Temmuz ve 25 Temmuz tarihlerine çevrilmiş durumda. Bu tarihlerde kaldıraçlı ETF tekliflerinin sonuçlandırılması bekleniyor. Bu ETF teklifleri onaylanırsa XRP tabanlı ETF’lere ilgi artabilir.

XRP’nin Açık Pozisyonları 4.6 Milyar Dolara Ulaştı

Bu arada türev piyasasında da hareketlilik görülüyor. Coinalyze verilerine göre, XRP’nin açık pozisyonları son 24 saatte %25 artışla 4.6 milyar dolara ulaştı. Bunların neredeyse tamamını vadeli işlem sözleşmeleri oluşturuyor. Binance’de 1.8 milyar dolar, Bybit’te ise 1.6 milyar dolar açık pozisyon bulunuyor.

Buna ek olarak, CoinGlass verilerine göre XRP pozisyonlarındaki tasfiyeler son 24 saatte 88.54 milyon doları gördü. Bu süreçte 79.67 milyon dolar değerinde Bitcoin pozisyonu tasfiye olurken, Ethereum’da ise 206.65 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye oldu. Tasfiyelerin büyük bir kısmını short pozisyonlar oluşturdu. Bu durum yatırımcıların çoğunun ani fiyat artışına hazırlıksız yakalandığını gösteriyor.

Kripto piyasası genelinde yükseliş görülürken bir günde 153.000’den fazla pozisyon tasfiye oldu. Toplam 557 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye oldu.

Artan kurumsal yatırımcı ilgisi ve balina alımları XRP’nin yükselişini destekliyor. Analistler, XRP’nin kısa vadede 4 dolara doğru yükselebileceğini düşünüyor.

XRP fiyatı, düzenlemelerle ilgili belirsizlikler nedeniyle uzun bir süredir baskı görüyor. Ancak şimdi düzenlemelerin netleşmesi, ETF’lerin ivmesi ve güçlü piyasa desteğiyle birlikte XRP’nin yeni bir döneme girdiği düşünülüyor.