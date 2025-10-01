Bitcoin 117.000 Doları Geçti: Kripto Piyasası ABD Hükümet Kapanmasına Rağmen Yükselişte – Ekim Rallisi mi Başlıyor?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto para piyasası ekim ayına güçlü bir yükselişle girdi. Bitcoin, bugün 117.000 doların üzerine çıkarak yatırımcılara “Uptober” havasını hissettirdi. Yükselişe Ethereum, XRP, Solana ve diğer büyük altcoinler de eşlik etti.

Yükselişi Tetikleyen Faktörler

ABD’de hükümetin kapanmasıyla birlikte dolar değer kaybederken, yatırımcılar güvenli liman arayışını Bitcoin ve altına yönelerek karşıladı. Bu gelişme, kripto piyasasında güçlü bir alım dalgası yarattı.

Aynı zamanda merkez bankalarının yıl sonuna doğru faiz indirimine gideceği beklentisi, likiditeyi artıracağı öngörüsüyle kripto varlıklara olan ilgiyi güçlendirdi. Düzenleyici cephede ise gözler, bu ay açıklanacak kripto ETF kararlarına çevrildi. Özellikle spot ETF onayı ihtimali, hem Bitcoin hem de bazı altcoinlerde iştahı artırıyor.

Tarihsel olarak Ekim aylarında güçlü performans gösteren Bitcoin, bu yıl da “Uptober” algısını bozmamış görünüyor. Trader’lar, sezonluk yükseliş beklentisiyle kısa vadeli alımlarını artırmış durumda.

Piyasanın Güncel Görünümü

Bitcoin : 117.000 doların üzerinde seyrediyor, günlük yükseliş oranı %3 civarında.

: 117.000 doların üzerinde seyrediyor, günlük yükseliş oranı %3 civarında. Ethereum : Güçlü desteklerin üzerinde tutunuyor, yatırımcı ilgisini koruyor.

: Güçlü desteklerin üzerinde tutunuyor, yatırımcı ilgisini koruyor. XRP ve Solana : Genel piyasa ivmesine eşlik ederek pozitif bölgede işlem görüyor.

: Genel piyasa ivmesine eşlik ederek pozitif bölgede işlem görüyor. Teknik analiz: 122.000–127.000 dolar aralığı kısa vadede kritik direnç olarak öne çıkıyor.

Riskler Devam Ediyor

Her ne kadar tablo pozitif görünse de belirsizlikler sürüyor. ABD’de hükümetin kapanmasının ne kadar süreceği piyasalarda risk algısını etkilemeye devam edecek. Ayrıca bu ay beklenen ETF kararlarının olumsuz çıkması hâlinde, yükseliş hızla tersine dönebilir. Teknik tarafta ise Bitcoin’in kritik dirençleri aşamaması hâlinde kar satışları güçlenebilir.

Analistlere göre kripto piyasasının ekim ayına güçlü başlaması, makro ekonomik gelişmelerle mevsimsel beklentilerin aynı anda etkili olmasından kaynaklanıyor. Ancak sürdürülebilir bir ralli için hem ABD’deki siyasi ve ekonomik belirsizliklerin azalması hem de düzenleyici cepheden netleşme gelmesi gerekiyor.

Şu an için yatırımcıların gözü, hem 122.000 doların aşılmasında hem de bu ay açıklanacak kritik ETF kararlarında olacak.