ABD’de Hükümet Kapanması Kapıda: Bitcoin Düşer mi?

Geçmiş hükümet kapanmalarında S&P 500 ve Bitcoin’in performansını sayılarla analiz ettik, yatırımcılar için kritik veriler ortaya çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde hükümetin kapanması saatler içinde gerçekleşebilir. Federal kurumların bütçesi tükenmek üzereyken, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar hâlâ geçici harcama planı üzerinde anlaşmaya varamadı. Tarafların 30 Ekim saat 23.59’a kadar uzlaşmaları gerekiyor.

Pazartesi gecesi Beyaz Saray’da yapılan yoğun görüşmelerden sonuç çıkmadı. Başkan Yardımcısı JD Vance kapanmanın büyük olasılık olduğunu söylerken, Donald Trump siyasi rakiplerini suçladı: “Eğer kapanacaksa kapanır. Ama hükümeti kapatan onlar.”

Kapanma binlerce federal çalışanın ücretsiz izne çıkarılmasına yol açacak. Havayolu şirketleri de güvenlik kontrollerinde aksaklıklar ve sefer iptalleri dahil olmak üzere ciddi seyahat sorunları yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ekonomik cephede riskler daha da büyüyor. Cuma günü açıklanması planlanan ve Fed’in faiz indirimi kararlarında kritik öneme sahip verilerin yayımlanmayacağı kesinleşti. Bu da piyasalarda belirsizliği artıracak.

Siyasi çıkmazın yankıları sadece Wall Street’i değil, kripto para piyasalarını da etkileyebilir. Bitcoin’in sert dalgalanmalara sahne olması ihtimali yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında.

ABD’de Hükümet Kapanmaları Ne Kadar Sık Yaşanıyor?

Bitcoin’in piyasaya çıktığı 2009’dan bu yana ABD’de üç kez hükümet kapanması yaşandı.

İlki Ekim 2013’te Barack Obama döneminde, Affordable Care Act (Obamacare) nedeniyle 13 gün sürdü. Donald Trump’ın başkanlığının ilk döneminde üç günlük kısa bir kapanma yaşandı. Ardından Aralık 2018’den Ocak 2019’a uzanan ve 35 gün süren tarihî bir kriz yaşandı. Bu, ABD tarihindeki en uzun kapanma olarak kayıtlara geçti.

Genel kural şu: Kapanmalar piyasaları çok da endişelendirmiyor. Çoğu yatırımcı bunun geçici olacağını varsayıyor. Verilere göre kapanmalar ortalama sekiz gün sürüyor ve bu süreçte S&P 500 endeksi vakaların %57’sinde yükseliş göstermiş durumda. Çünkü çoğu zaman şirketlerin kârlılığına doğrudan etkisi olmuyor.

Ancak istisnalar var. Özellikle uzun süren kapanmalar piyasaları sert vuruyor. Trump’ın Meksika sınır duvarı için fon tartışmasıyla başlayan 35 günlük kapanma sırasında S&P 500 yaklaşık %14 değer kaybetti. Yine de düşüş kısa vadeli oldu; kapanmadan bir yıl sonra endeks %25 yükseldi.

Bitcoin de o kapanmadan etkilendi. 22 Aralık 2018’de 4.014,18 dolar olan BTC, 25 Ocak 2019’a gelindiğinde %10 gerileyerek kapandı. Ancak bir yıl sonra fiyat 8.367,85 dolara çıkarak iki kattan fazla artış kaydetti.

Piyasaların yakından izleyeceği asıl sinyal, bu kapanmanın ne kadar sürebileceği olacak. Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varamayacak kadar inatçı oldukları izlenimi doğarsa, kayıplar hızla birikebilir.

Önceki olaylardan farklı olarak, işleri karmaşıklaştıran bir başka tek seferlik faktör var: Donald Trump’ın tarifeleri. 1 Ekim’den itibaren –yeni kapanmanın da başlayabileceği tarih– ithal ilaçlara %100 vergi uygulanacak. Başkan, bu ürünlerin ABD pazarını “istila ettiğini” öne sürüyor. Ayrıca ağır hizmet kamyonlarında %25’lik yeni bir vergi getirilecek, yabancı mutfak ve banyo dolaplarında ise bu oran %50’ye çıkacak.

Her ne kadar kapanma ihtimali giderek güçleniyor olsa da, piyasalar şu an için fazla endişeli görünmüyor. S&P 500, Dow Jones ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100, pazartesi seansını hafif yükselişle kapattı. Salı sabahına girilirken Asya hisseleri de benzer bir tablo sergiledi. Bu sırada BTC 115.000 dolara yaklaşırken, ETH yeniden 4.200 doların üzerine çıktı.

Asıl kazanan ise altın oldu. Değerli metal ons başına 3.833,37 dolarla yeni bir rekor kırdı ve güvenli liman statüsünü bir kez daha pekiştirdi. Altın, yıl başından bu yana %46,5’lik etkileyici bir yükseliş sergiledi; bu oran Bitcoin’in %22,5’lik artışını rahatlıkla geride bıraktı. Bu da kripto paranın “dijital altın” olduğu söylemini bir kez daha zayıflatıyor.

Önümüzdeki gün ve haftalarda volatilite bekleniyor. Eğer kapanma gece yarısı itibarıyla başlarsa, “Uptober” umutları şimdilik rafa kalkabilir.