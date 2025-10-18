Bireysel Yatırımcılar Bitcoin Şirketlerinde 17 Milyar Dolar Kaybetti

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

10x Research’ün yeni raporuna göre, Metaplanet ve Michael Saylor’ın Strategy şirketi gibi halka açık firmalar üzerinden Bitcoin’e dolaylı yatırım yapan bireysel yatırımcılar yaklaşık 17 milyar dolar kaybetti.

Araştırma, kayıpların bu şirketlerin Bitcoin varlıklarının değerinin çok üzerinde işlem görmesine neden olan hisse primlerinden kaynaklandığını, ancak bu primlerin artık tamamen buharlaştığını belirtti.

10x Research analistleri, “finansal sihir çağının Bitcoin hazinesi şirketleri için sona erdiğini” ifade ederek, yayımladıkları “Sihirden Sonra: Bitcoin Hazinesi Şirketlerinin Net Varlık Değerinin Ötesine Geçmesi Gerekiyor” başlıklı raporda, bu firmaların gelecekte net varlık değeri illüzyonuna dayanmayan yeni modeller geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Perakende Yatırımcılar Bitcoin’e Aşırı Ödeme Yaptı: 10x Research, 20 Milyar Dolar Kayıp Hesapladı

10x Research’ün yeni raporuna göre, perakende yatırımcılar Metaplanet ve Michael Saylor’ın yönettiği Strategy gibi halka açık şirketler üzerinden Bitcoin’e dolaylı yatırım yaparken yaklaşık 20 milyar dolar fazla ödeme yaptı.

Araştırma, bu kayıpların nedeni olarak, yatırımcıların şirket hisselerine Bitcoin varlıklarının çok üzerinde primlerle fiyat biçmesini gösterdi. Bu “finansal büyü dönemi”nin sona erdiğini belirten 10x Research analistleri, “Bitcoin hazinesi tutan şirketler artık sihrin bittiği bir döneme giriyor” ifadelerini kullandı.

Rapora göre Metaplanet, yalnızca 1 milyar dolarlık BTC rezervinden yola çıkmasına rağmen, piyasa değeri zirvede 8 milyar dolara ulaşmış, ardından 3,1 milyar dolara gerilemişti. Şirketin elinde ise bu süreçte 3,3 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunuyordu. “Bu süreçte hissedarlar 4,9 milyar dolar kaybederken, şirket 2,3 milyar dolarlık Bitcoin biriktirmeyi başardı” denildi.

Benzer bir tablo, Michael Saylor’ın liderliğindeki Strategy (MSTR) için de geçerli. Şirketin hisseleri bir dönem elindeki BTC miktarının 3 ila 7 katı değerle işlem görürken, bugün bu oran 1,4x net aktif değer (NAV) seviyesine kadar düştü. 10x Research’e göre bu “NAV normalleşmesi”, sektör için yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor.

After the Magic: How Bitcoin Treasury Firms Must Evolve Beyond NAV Illusions



Why this report matters



The age of financial magic is ending for Bitcoin treasury companies.



They conjured billions in paper wealth by issuing shares far above their real Bitcoin value—until the… pic.twitter.com/mS34Wqhzmm — 10x Research (@10x_Research) October 17, 2025

Rapor, artık Bitcoin varlıklarına eşit ya da altında işlem gören şirketlerin “doğrudan BTC’ye maruz kalmanın en saf hali”ni temsil ettiğini belirtiyor. Analistler, bu şirketlerin hype yerine arbitraj ve varlık yönetimi odaklı bir modele geçmesi hâlinde yıllık yüzde 15–20 getiri potansiyeline sahip olabileceğini savunuyor.

Sonuç olarak, 10x Research’e göre “sihir bitmiş olabilir”, ancak bu sarsıntı, disiplinli Bitcoin varlık yöneticilerinin doğduğu yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Sektörün geleceğini ise güçlü sermaye yapısına ve deneyimli işlem ekiplerine sahip firmalar belirleyecek.

Novogratz: Kripto Hazine Şirketlerinde Balon Zirveye Ulaştı, Şimdi Sırada “Hayatta Kalanlar” Var

Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz, kripto hazine şirketlerindeki hızlı büyümenin artık zirveye ulaştığını ve odak noktasının bundan sonra “hangi şirketlerin ölçeklenip ayakta kalacağına” kaydığını söyledi.

Galaxy’nin ikinci çeyrek kazanç çağrısında konuşan Novogratz, “Muhtemelen hazine şirketi ihraçlarında zirveyi geride bıraktık” diyerek, sektörde rekabetin yeni bir aşamaya girdiğini vurguladı.

ABD’deki elverişli düzenleyici ortam sayesinde hızla büyüyen bu trend, Strategy, GameStop, Trump Media ve SharpLink gibi şirketlerin Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıklara rezerv ayırmasıyla güç kazanmıştı.

Ancak Novogratz, pazarın doygunluk noktasına yaklaşmasının yeni katılımcılar için alanı daralttığını belirtti. Özellikle Ethereum odaklı hazine şirketleri olan BitMine ve SharpLink’in genişlemeye devam etmesiyle, rekabetin daha da yoğunlaşacağına dikkat çekti.

Novogratz’a göre, artık odak “yeni girişlerden” çok, bu piyasada uzun vadeli dayanıklılığını kanıtlayabilecek şirketlerde olacak.