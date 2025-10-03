BTC $122,571.34 1.44%
Bitcoin Haberleri

Strategy'nin Bitcoin Hazinesi Rekor Kırdı! 77.4 Milyar Dolara Ulaştı

Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
Bitcoin’in son yükselişi, kripto sahibi şirketlerin varlıklarının değerinin rekor seviyelere ulaşmasını sağladı. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy, Bitcoin varlıklarının piyasa değerinin 77.4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Strategy’nin Bitcoin Hazinesi Büyümeye Devam Ediyor

2020 yılında Bitcoin satın almaya başlayan Strategy, hazinesine BTC ekleyen ilk şirketlerden biridir.

2020 sonunda şirketin Bitcoin varlıklarının değeri 2.1 milyar dolardı. O zamanlar şirketin Bitcoin stratejisi pek çok eleştiriye maruz kalmıştı. Ancak daha sonra birçok şirket Strategy’nin izinden gitti.

Takip eden yıllarda daha fazla volatilite ve büyüme gördü. 2021 yılı itibariyle Strategy’nin Bitcoin rezervlerinin değeri 5.7 milyar dolara ulaşırken, 2022’de yaşanan ayı piyasasında ise 2.2 milyar dolara geriledi.

Strategy’nin Bitcoin portföyünün değeri 2023 yılında 8 milyar dolara, 2024’te ise 41.8 milyar dolara ulaştı.

Şirketin Bitcoin hazinesinin değerinin 77.4 milyar dolara ulaşması, Bitcoin’in 2025 yılında kaydettiği fiyat artışının etkilerini gözler önüne seriyor.

Strategy’nin Bitcoin stratejisi, finans alanında birçok tartışmaya yol açtı. Bazıları son derece volatil bir varlık sınıfına böylesine yüklü yatırımlar yapmanın doğru olup olmadığını sorgularken, bazıları ise Bitcoin’in enflasyondan korunmak için iyi bir araç olduğunu savunuyor.

Strategy’nin Bitcoin varlıklarının değerinin 77.4 milyar dolara ulaşması, BTC’ye erkenden yatırım yapan şirketlerin ne kadar büyük kazançlar elde ettiklerini gösteriyor.

Michael Saylor, Milyarlarca Dolarlık Vergiden Kurtuldu

Strategy, IRS ve ABD Hazine Bakanlığı’nın yeni kılavuz yayınlamasının ardından gerçekleşmemiş kripto kazançları için milyarlarca dolar vergi ödemek zorunda kalmayacağını açıkladı.

IRS ve ABD Hazine Bakanlığı’nın kılavuzuna göre şirketlerin Kurumsal Alternatif Asgari Vergi (CAMT) hesaplamalarına gerçekleşmemiş Bitcoin kazançlarını ya da kayıplarını dahil etmelerine gerek yok.

Bu gelişme Strategy’nin milyarlarca dolar ödeme yapmasının önüne geçebilir.

2020 yılında Bitcoin satın almaya başlayan ve o zamandan beri hiç satış yapmayan Strategy’nin gerçekleşmemiş karı 28 milyar dolar seviyesinde.

