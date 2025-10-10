BitMine Hazineye 104 Milyon Dolarlık ETH Ekledi, Fundstrat 5.500 Dolar Hedefi Verdi – Ethereum Patlama Eşiğinde mi?

BitMine, Fundstrat’ın 5.500 dolarlık hedefiyle 23.823 ETH ekledi; kurumsal varlıklar 12.48 milyon ETH’ye ulaşarak arzın %10.31’ini temsil ediyor.

Blockchain analiz platformu Lookonchain’in verilerine göre BitMine Immersion Technologies, perşembe günü 23.823 adet ETH’yi (yaklaşık 103,7 milyon dolar) kurumsal hazinesine ekledi. Şirketin bu varlıkları BitGo cüzdanından aldığı belirtildi.

Bu hamle, Fundstrat teknik analisti Mark Newton’ın dikkat çeken tahmininin hemen ardından geldi. Newton, Ethereum’un önümüzdeki bir ila iki gün içinde dip seviyeyi görebileceğini, ardından ise 5.500 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bu hedef, mevcut 4.345 dolar seviyesinden yaklaşık %27’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Short-Seller Baskısına Rağmen BitMine’in Hazine Değeri 12,4 Milyar Dolara Ulaştı

BitMine, elinde bulundurduğu 2,83 milyon adet ETH (yaklaşık 12,4 milyar dolar) ile kamuya açık en büyük Ethereum hazinesine sahip şirket konumuna geldi. Şirket, bu varlık hacmiyle yalnızca Michael Saylor’un liderliğindeki stratejik rezervin gerisinde yer alıyor.

Fundstrat’ın kurucu ortağı Tom Lee tarafından yönetilen BitMine, daha önce birçok kez Ethereum arzının %5’ini toplamayı hedeflediğini açıklamıştı. Şirket, Ethereum ağının finansal piyasa hizmetlerindeki rolünü büyütme vizyonuna bağlı kalmayı sürdürüyor.

Son alım, BitMine’in 3 Ekim’de FalconX üzerinden 20.020 ETH (89,7 milyon dolar) değerinde varlık transferi gerçekleştirmesinden bir hafta sonra geldi.

Böylece şirket, yalnızca yedi gün içinde 193 milyon doları aşan Ethereum alımı yapmış oldu. Ancak BMNR hisseleri perşembe günü %1,5 düşüşle 59,10 dolardan kapanırken, Ethereum da son 24 saatte %1 gerileyerek 4.336 dolara indi.

BitMine’in bu birikim hamlesi, short-seller Kerrisdale Capital’in 9 Ekim’de şirkete karşı açığa satış pozisyonu aldığını açıklamasına rağmen geldi. Kerrisdale, BitMine’in iş modelini “yok olmanın eşiğinde, modası geçmiş bir yapı” olarak nitelendirdi.

Öte yandan, analist Mark Newton, Ethereum’un 25 Eylül ile 7 Ekim arasındaki güçlü rallinin ardından üç dalgalı kısa bir düzeltme sürecine girdiğini belirtiyor. Bu düzeltmenin 11 Ekim civarında sona ererek yeniden yükselişe geçmesini bekliyor.

Newton’a göre ETH, son rallinin yaklaşık %50’sini geri verdi ve 4.200–4.220 dolar bandı, olası bir dönüş için en uygun destek bölgesi konumunda.

Bu tahminler, Ethereum’a yönelik kurumsal talebin rekor seviyelere çıktığı bir dönemde geliyor. Hazine fonları ve ETF’ler şu anda toplam 12,48 milyon ETH tutuyor — bu da ağın toplam arzının %10,31’ine denk geliyor.

Kurumsal Hazine Alımları Ethereum’da Yeni Benimseme Dalgasını Tetikliyor

BitMine’in agresif alımlarına paralel olarak, Bit Digital de Ethereum yatırımlarını hızla artırıyor. Şirket, kısa süre önce tamamladığı 150 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracından elde ettiği gelirle 31.057 ETH satın aldı. Bu işlemle birlikte firmanın toplam Ethereum varlıkları yaklaşık 150.244 ETH’ye ulaştı ve değeri 675 milyon dolara çıktı. Böylece şirket, Bitcoin madenciliğinden tamamen Ethereum odaklı bir yapıya geçerken varlıklarını yüzde 50 oranında büyütmüş oldu.

Tahvil ihracına, sektörde öne çıkan yatırımcılar olan Kraken Financial, Jump Trading Credit ve Jane Street Capital gibi büyük kurumsal isimler de katılım sağladı.

Diğer yandan, SharpLink Gaming de dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Şirket, bilançosunda borç bulunmadan 839.000 ETH tuttuğunu açıkladı. Haziran ayında başlattığı Ethereum hazine stratejisi sayesinde 900 milyon dolardan fazla gerçekleşmemiş kazanç elde etti.

SharpLink, önümüzdeki dönemde şirket hisselerini Ethereum ağı üzerinde tokenize etmeyi ve varlıklarının bir kısmını Consensys tarafından geliştirilen Layer-2 ağı Linea üzerinde stake etmeyi planlıyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı ve Consensys’in kurucusu Joseph Lubin, firmanın Ether biriktirmeye devam edeceğini belirtti.

StrategicETHReserve verilerine göre, kurumsal hazinelerde şu anda yaklaşık 5,70 milyon ETH bulunuyor — bu da toplam arzın %4,71’ine denk geliyor. Spot Ethereum ETF’leri ise 6,93 milyon ETH tutarak %5,73’lük bir paya sahip.

Artan bu kurumsal benimseme dalgasını değerlendiren kripto fonu XWIN Finance, Ethereum’un mevcut döngüde 10.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Fon, bu tahmini makro likidite genişlemesi ve kurumsal talebin ivmesiyle destekliyor.

2022’den bu yana Bitcoin’in M2 para arzındaki genişlemeye tepki olarak %130 değer kazanmasına karşın, Ethereum yalnızca %15’lik bir artışla daha temkinli bir performans sergiledi. Ancak aynı dönemde borsalardaki ETH rezervleri %25’ten fazla azaldı, bu da coin’lerin staking’e veya soğuk cüzdanlara taşındığını, dolayısıyla arzın giderek sıkıştığını gösteriyor.

Rekor DeFi Kilitli Değere Rağmen Validator Çıkış Kuyruğu Endişe Yaratıyor

8 Ekim itibarıyla tam 2,44 milyon ETH — yaklaşık 10 milyar dolar — değerindeki varlık, Ethereum validator çıkış kuyruğunda beklemeye devam ediyor. Validator’ların ağdan tamamen çıkabilmesi için ortalama 42 günü aşan bir bekleme süresi gerekiyor.

Bu birikim, Ethereum’un proof-of-stake (PoS) modeline geçişinden bu yana görülen en büyük çıkış kuyruklarından biri olarak kayda geçti. Analistler, ETH’nin 4.500 dolar civarında işlem gördüğü bu dönemde, birikmiş çekim taleplerinin potansiyel satış baskısı yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Şu anki fiyat, tüm zamanların zirvesinden yalnızca %9,75 aşağıda.

Uzmanlara göre, kuyruktaki ETH’nin önemli bir kısmı stake’ten çıkarılıp borsalara aktarılırsa, bu durum fiyatı 3.800–4.000 dolar destek bandına kadar geri çekebilir.

Buna rağmen, merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemi 2025’in üçüncü çeyreğinde dikkat çekici bir eşiği geride bıraktı. DappRadar verilerine göre, sektördeki toplam kilitli değer (TVL) 237 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

Yıl ortasında toparlanma ivmesi yakalayan Ethereum, %4’lük bir düşüşe rağmen 119 milyar dolarlık TVL ile sektörün %49’undan fazlasını elinde tutuyor.

Öte yandan, dApp endüstrisinde kullanıcı faaliyeti azalma eğiliminde. Üçüncü çeyrekte günlük benzersiz aktif cüzdan sayısı %22,4 düşerek ortalama 18,7 milyona geriledi. Bu durum, perakende yatırımcıların piyasadan kısmen çekildiği endişelerini gündeme taşıdı.

Teknik Analiz Ethereum’da Kritik Destek Testine İşaret Ediyor

Ethereum şu anda 4.330 dolar civarında işlem görüyor. Fiyatın kısa vadeli destek bölgesi 4.250–4.300 dolar aralığında bulunuyor — bu bölge eylül ve ekim boyunca defalarca test edilip güçlü tepkiler alınan seviye olarak öne çıkıyor.

Direnç noktaları ise sırasıyla 4.412, 4.792 ve 4.956 dolar seviyelerinde, yani önceki tepe bölgelerinde yer alıyor. 4.000–4.800 dolar aralığındaki konsolidasyon, fiyatın sonraki yönü için belirleyici bir karar bölgesi oluşturuyor.

Her ne kadar 4.250–4.300 dolar bandı birçok testte ayakta kalmış olsa da, son günlerde zayıflama sinyalleri göstermeye başladı.

Kısa vadede üç olasılık öne çıkıyor:

Fiyatın 4.000–4.600 dolar aralığında yatay hareketini sürdürmesi,

Desteğin kırılması halinde 3.800–4.000 dolar bandına doğru bir geri çekilme yaşanması,

Ya da momentuma bağlı olarak 4.700–5.000 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş.

Mevcut durumda Ethereum, gerçek bir belirsizlik bölgesinde bulunuyor ve 4.250–4.300 dolar desteği kritik önem taşıyor.

Bu seviyenin korunması ve kurumsal alımların hız kazanması durumunda, ETH’nin önümüzdeki haftalarda Newton’un 5.500 dolarlık hedefini test etme olasılığı güçlenebilir.

Ancak destek bölgesinin kırılması, özellikle validator çıkış kuyruğundaki büyük birikimin satış baskısı yaratmasıyla, fiyatın 3.800–4.000 dolar seviyelerine doğru düzeltme yapmasına yol açabilir.

Şu an için her iki senaryo da masada, ancak teknik görünüm bir süre daha yatay konsolidasyonun devam edeceğine işaret ediyor.