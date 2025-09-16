Kripto Piyasası FED’in Faiz Kararına Kilitlendi – Bitcoin Rekor Kırabilir mi?

Bitcoin, yatay seyir sonrası yükselişe geçti. Faiz indirimi, kriptoyu tüm zamanların zirvesine taşıyabilir mi?

Federal Reserve, 2025’in en önemli toplantısı için bir araya geliyor; bu toplantı, yıl içinde ilk kez faiz oranlarının düşürülmesine kapı aralayabilir.

Borçlanma maliyetlerindeki olası bir azalma, hisse senedi piyasaları ve dolayısıyla Bitcoin üzerinde büyük etkiler yaratabilir. Düşen faiz ortamında, yatırımcılar tasarruf hesaplarındaki nakit getirisinin yavaşlamasıyla daha yüksek getiri peşine düşmeye başlayacak.

Ancak BTC’nin ani ve hızlı bir yükseliş göstermesi garanti değil. CME FedWatch aracına göre, bu hafta temel faiz oranının 0,25 puan düşme olasılığı %96 olarak hesaplanıyor. Bu nedenle bazı analistler, piyasanın kararın etkilerini şimdiden fiyatladığını öne sürüyor.

Görsel: CME FedWatch

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Başkan Jerome Powell’ın düzenleyeceği basın toplantısı, yılın geri kalanına dair önemli sinyaller verebilir. Powell’ın açıklamaları ve gazetecilerin sorularına yanıtları, piyasalar için değerli ipuçları sağlayacak.

Bazıları, ABD Merkez Bankası’nın daha hızlı ve büyük bir adım atarak faizleri 0,5 puan düşürmesi gerektiğini savunsa da, analistler bunun oldukça düşük bir olasılık olduğunu belirtiyor.

Ancak hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin, bir kişi memnun olmayacak: Donald Trump. ABD Başkanı, duyuru sırasında Birleşik Krallık’ta ikinci resmi ziyaretini gerçekleştiriyor olacak.

Trump, Fed’in faiz indirimine karşı temkinli tutumunu uzun süredir eleştiriyor ve Başkan Powell’a “Too Late Jerome Powell” lakabını takmış, istifasını istemişti.

Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın 2025 boyunca birden fazla faiz indirimi gerçekleştirmesine atıfta bulunarak hayal kırıklığını dile getirmişti.

Piyasalarda Son Durum: Wall Street ve Kripto Paralar Yükselişte

Pazartesi günü, Wall Street’te genel hava oldukça iyimserdi. S&P 500 dahil başlıca endeksler gün içi rekor seviyelere ulaştı. Ancak bu yalnızca faiz oranlarına bağlanamaz; Elon Musk’ın 1 milyar dolarlık Tesla hissesi alımı da işlem masalarında hareketlilik yarattı.

Bitcoin ise haftalar süren yatay seyir sonrası yükseliş eğilimi gösteriyor. Dünyanın en büyük kripto parası 30 günlük zirvesi 118.595,78 doları aşabilirse, boğaların BTC’yi 124.457,12 dolar üzeri yeni bir rekora taşımak için sahne hazırlamış olacak.

Benzer şekilde, Ether için de yükseliş önemli olabilir. Ether, 24 Ağustos’ta 4.953,73 dolar ile kendi rekorunu kırdıktan sonra sağlıklı bir geri çekilme yaşamıştı. Para politikasında gevşeme sinyalleri, ikinci büyük dijital varlığın ilk kez 5.000 doları geçmesine olanak sağlayabilir.

Her zaman olduğu gibi, uyarılar da geliyor. Bazı ekonomistler, hisse senedi piyasasının aşırı ısındığını ve ciddi bir geri çekilmenin geciktiğini belirtiyor. S&P 500, 2023 başından bu yana şaşırtıcı bir şekilde %72 yükseldi. Bu ivmenin arkasında güçlü şirket kazançları ve yapay zekâya olan bitmeyen ilgi bulunuyor.

Büyük dijital varlıklar ise aynı dönemde daha astronomik artışlar gösterdi. Bitcoin, son iki buçuk yılda %600 yükselirken, Ether %275 değer kazandı ve XRP %780’in üzerinde sıçradı. Eğer analistler hisse senedi endekslerinde düzeltme bekliyorsa, bu durum kripto sektörünü nasıl etkiler?

Hatta bazı büyük ABD yatırım bankalarındaki piyasa gözlemcileri, faiz indiriminin şu anda akıllıca olup olmadığını sorguluyor.

JPMorgan’dan David Kelly, enflasyonun Fed’in %2 hedefine göre hâlâ çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor; Trump’ın tarifelerinin de bunu artırdığı belirtiliyor.

Kelly, borçlanma maliyetinin düşürülmesinin siyasi motivasyonlu bir adım olarak algılanabileceğini ve bunun hisse senetleri, tahviller ve dolar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade ediyor. Araştırma notunda şöyle yazıyor:

“Bu yılın dördüncü çeyreğinde enflasyon, Fed’in hedefine göre 1,2 puan yüksek olabilir ve artış eğiliminde olacak, işsizlik ise hedefin sadece 0,3 puan üzerinde ve sabit kalacak. Bu tablo varsa, Fed neden faizleri düşürsün ki?”

Her zaman olduğu gibi, hisse senetleri ve kripto paraların geleceğine dair kesin tahminleri büyük bir temkinle almak gerekiyor.