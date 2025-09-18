Kripto Topluluğu ABD Kongresi Önüne Dev Trump ve Bitcoin Heykeli Yerleştirdi

Blockchain kültürü ile ulusal siyaseti harmanlayan kripto kaynaklı politik şovlara bir yenisi eklendi. Çarşamba günü ABD Kongre Binası önünde Başkan Donald Trump’ın Bitcoin tuttuğu dev bir altın heykel açıldı.

Yaklaşık 3,6 metre (12 feet) yüksekliğindeki heykel, Washington DC’deki National Mall üzerinde, Union Square yakınında sergilendi. Capitol Hill’e uzanan bu sembolik alan, Beyaz Saray’a yalnızca bir mil uzaklıkta bulunuyor.

Heykelin açılışı, meme token platformu Pump.fun ile bağlantılı bir grup memecoin yaratıcısı tarafından organize edildi.

Kripto Topluluğu Trump’a Saygı Duruşunda Bitcoin Simgesi Gösterdi

Washington DC’de ABD Kongre Binası önünde açılan Donald Trump’ın Bitcoin tuttuğu dev altın heykel, kripto kültürü ile ulusal siyaseti bir araya getiren sıra dışı bir gösteri olarak dikkat çekti.

Organizatörler, gösteriyi Trump’ın Bitcoin ve merkeziyetsiz teknolojilerin savunucusu olarak rolüne bir övgü olarak tanımladı.

Gösteriyi organize eden Hichem Zaghdoudi, DC News Now’a verdiği röportajda, “Bu, başkana teşekkür mesajımızdır.” ifadelerini kullandı.

Zaghdoudi, ABC 7News’e yaptığı açıklamada, heykelin devlet parası ve finansal inovasyonun geleceği hakkında kamu tartışmasını tetiklemeyi amaçladığını belirterek, bunu “modern siyaset ile finansal inovasyonun kesişiminde bir sembol” olarak nitelendirdi.

Heykelin ortaya çıkışı, Federal Rezerv’in yılın ilk faiz indirimi olarak 25 baz puan düşürme kararıyla aynı zamana denk geldi. Bu eş zamanlılık, kripto ve diğer riskli varlıklarda yeniden yükseliş havası yarattı.

Şovun destekçileri, Trump’ın başkanlığı sırasında uyguladığı düzenleyici gevşeme politikaları ve kripto endüstrisine sağladığı mali destek sayesinde kurumsal Bitcoin benimsenmesinin yolunu açtığını savunuyor.

Öte yandan bazı gözlemciler, mevcut Bitcoin boğa piyasasının Biden yönetimi altında başladığını, büyük ölçüde SEC’in spot Bitcoin ETF onayı beklentisi ve dijital varlıklara kurumsal erişimin artmasıyla desteklendiğini belirtiyor.

Heykel, taşınmasını kolaylaştırmak için sert köpükten yapıldı ve Pump.fun üzerinden yapılan canlı yayınlarda sergilendi. Organizatörler, Trump temalı bir memecoin de başlattı. Sosyal medya paylaşımlarında, heykelin başının makine ile oyulduğu ve altın figürün yerine bir grubun taşıdığı görülüyor.

Canlı yayına katılan bir kişi, Trump’ın “çıkıp bunu görmesini umduğunu” şaka yoluyla söyledi; o sırada ABD başkanının İngiltere’yi ziyaret ettiği fark edilmemiş gibi görünüyor.

Trump’ın Bitcoin Heykeli, DC’de Politik Gösterilerin Tonunu Değiştirdi

Washington DC’deki National Mall’da sergilenen Donald Trump temalı son heykel, bölgedeki politik gösterilerle kıyaslandığında dikkat çekici bir ayrışmayı temsil ediyor. Bu yıl önceki Trump heykelleri daha eleştirel bir mesaj taşırken, son heykel Trump’ı övgüyle tasvir ediyor.

Haziran ayında aktivistler, “Dictator Approved” (Diktatör Onaylı) adlı bir heykel yerleştirmişti. Heykelde altın bir el, Özgürlük Heykeli’nin tacını ezerek baş parmağını yukarı kaldırıyor ve Trump’ın militarist tavırlarını protesto ediyordu.

Aynı ayın ilerleyen döneminde ortaya çıkan başka bir heykel ise Trump’ı, televizyon ekranında mahkûm seks suçlusu Jeffrey Epstein ile dans ederken gösteriyordu; bu, Epstein belgelerinin açılmasının iptal edilmesine yönelik yönetim eleştirisini simgeliyordu.

Art of protest.



Yeni Trump heykeli ise bu eleştirel tonun tersine, başkanın kripto ve merkeziyetsiz teknolojilerle ilişkilendirilen rolüne vurgu yapıyor ve National Mall’daki politik şovlar tarihinde farklı bir bakış açısı sunuyor.