Binance’e Tepki Büyüyor: CZ’nin Affı Olmamalı!

Changpeng Zhao, nam-ı diğer “CZ”, şu sıralar ciddi bir baskı altında.

Artık Binance’in günlük operasyonlarında aktif rol almasa da, kurduğu borsanın geçen haftaki çöküşü yönetme şekline yönelik yaygın bir öfke söz konusu.

Piyasa hızla düşerken, platformdaki birçok büyük varlık de-peg oldu ve teknik sorunlar 24 saatte 19 milyar dolarlık likidasyona yol açtı.

Binance, yaşanan aksaklıktan en çok etkilenen kullanıcılar için 700 milyon dolarlık bir tazminat fonu ayırdığını duyurdu.

Ancak bu rakam, şirketin elde ettiği gelirlerle karşılaştırıldığında denizde bir damla olarak görülüyor.

Borsanın resmi açıklamasının altındaki yorumlar ise, bir zamanlar sadık olan kullanıcıların bile öfkesini gizlemediğini gösteriyor:

“Binance ile artık ‘birlikte’ diye bir şey yok. Yeter artık. Herkes parasını Binance’ten hemen çekmeli.”

“Binance hesabımı kapattım. Tam bir dolandırıcı platform. Tek dertleri kâr.”

“SON DAKİKA: Binance, kullanıcıların kendi platformunda kaybettiği parayı geri verecekmiş.”

“Binance ve CZ olmasa kripto dünyası çok daha iyi olurdu.”

Salı günü şirketi yeniden zor durumda bırakan bir başka PR krizi daha patlak verdi. Kripto girişimcisi CJ Hetherington, yönettiği Limitless Labs projesinin Binance’te listelenebilmesi için borsanın potansiyel token arzının %8’ini talep ettiğini iddia etti. Hetherington, eleştirilerini X’te (eski Twitter) paylaştıktan kısa süre sonra CZ tarafından engellendiğini öne sürdü.

Binance iddialara sert bir açıklamayla karşılık verdi. Şirket, Hetherington’ın suçlamalarını “asılsız ve iftira niteliğinde” olarak nitelendirdi ve girişimcinin “gizli yazışmaları izinsiz ve yasa dışı biçimde ifşa ettiğini” öne sürdü.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“CJ’in eylemlerinin vahameti ve affedilemezliği göz önüne alındığında, çıkarlarımızı korumak adına tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu açıkça belirtiriz.”

CZ, X’te paylaştığı gönderide Hetherington’ı engellediği iddiasını reddetti:

“Vay canına, adam gerçekten ilgi peşinde koşuyor ama tam bir kaybeden. Beni engellediğimi söylediği sahte bir görsel paylaşana kadar kim olduğunu bile bilmiyordum. İstersem gerçeğe çevirebilirim ama bunun yerine ‘Sessize Al’ seçeneğini kullanacağım. Görmezden gelmek en iyi reddetmedir,”

Ancak Binance’in çok cepheli krizleri arasında, daha ciddi bir konu gündeme oturdu: CZ’nin, Donald Trump’tan başkanlık affı talep etmesi.

New York Post köşe yazarı Charles Gasparino, Beyaz Saray’daki görüşmelerin “giderek ısındığını” ve Trump yönetiminde bazı isimlerin CZ’ye açılan davayı “zayıf” bulduğunu bildirdi.

Gazparino’ya göre,

“Bu durum CZ’nin Binance’e geri dönüşünün önünü açabilir, zira hâlâ şirketin en büyük hissedarı konumunda. Ancak Beyaz Saray’da, başkanın kripto yatırımları nedeniyle böyle bir affın yaratacağı algı konusunda ciddi endişeler var. Durum son derece hassas.”

Ve işte bu noktada, bu yazının görüşü devreye giriyor:

Changpeng Zhao kesinlikle affedilmemeli.

Unutulmamalı ki, Binance ve CZ, kara para aklamaya göz yummak ve yaptırımları delmek suçlamalarını kabul etti. Eski Hazine Bakanı Janet Yellen, o dönemde şunları söylemişti:

“Binance, kâr uğruna yasal sorumluluklarını görmezden geldi. Bu ihmalkâr tutum, teröristlerin, siber suçluların ve çocuk istismarcılarının platformu üzerinden para akıtmasına izin verdi.”

Savcılar, borsanın Hamas gibi örgütlere yardımcı olduğunu, ayrıca insan ve uyuşturucu ticaretini kolaylaştırdığını iddia etti.

Binance bu suçlamaları 4,4 milyar dolar ödeyerek kapattı — şirketin büyüklüğü düşünüldüğünde bu neredeyse önemsiz bir meblağ. CZ ise sadece dört ay hapis yattı, oysa ceza yönergeleri 10 ila 18 ay arası bir ceza öngörüyordu. 2023 Kasım’ında istifa ettiğinde şu açıklamayı yapmıştı:

“Hatalar yaptım ve sorumluluk almak zorundayım. Bu, topluluğumuz, Binance ve kendim için en doğru karardır.”

Fakat başkanlık affı istemek, sorumluluk almak değildir.

Bu, hataların sonuçlarından kaçmaktır.

Üstelik böyle bir af, kripto endüstrisindeki kötü aktörlere yanlış bir mesaj verir — “Yeterince büyüksen, affedilirsin.”

Binance ile Trump’ın kripto bağlantıları zaten alarm zillerini çaldırmış durumda. BAE merkezli bir şirketin, Trump’ın World Liberty Financial platformu tarafından çıkarılan USD1 stablecoin’i üzerinden Binance’e 2 milyar dolarlık yatırım yaptığı bildirildi. Bu durum, CZ’ye görevdeki bir başkan üzerinde olağanüstü bir etki alanı kazandırıyor.

Demokrat Senatör Richard Blumenthal, ağustosta The New York Times’a verdiği demeçte bu riske dikkat çekmişti:

“Bu tür bir af, suçluları başkanın, ailesinin ve arkadaşlarının kişisel çıkarı uğruna cezadan kurtarır ve hüküm giymiş bir suçluyu neredeyse tamamen denetimsiz bir kripto piyasasının üzerine salar.”

CZ, bir affı hak etmiyor.

Ve Binance’in yaşadığı son büyük çöküş — milyonlarca kullanıcının devasa kayıplar yaşadığı bu kriz — bunun en güncel kanıtı.

Not: Bu yazı bir görüş yazısıdır. Buradaki fikirler yalnızca yazarın kendi düşüncelerini yansıtır ve Cryptonews.com’un editoryal görüşlerini temsil etmez.