Trump, Binance Kurucusu CZ İçin Af Seçeneğini Değerlendiriyor

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Finans gazetecisi Charles Gasparino’nun haberine göre, Başkan Donald Trump, Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ) için af verme olasığını değerlendiriyor.

Konuya yakın kaynaklar, Beyaz Saray içindeki tartışmaların son haftalarda yoğunlaştığını, Trump’ın danışmanlarının bu adımın politik ve hukuki sonuçlarını masaya yatırdığını aktarıyor.

Trump Destekçileri CZ İçin Afı Savunuyor: Binance Davasını ‘Siyasi’ Buluyorlar

Changpeng Zhao, yani yaygın olarak bilinen adıyla CZ, bu yılın başında dört aylık hapis cezası çekmişti. 2023’te ABD kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini kabul etmişti.

Davayla bağlantılı olarak Zhao, Binance CEO’luğundan istifa etmek ve 50 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kaldı. Binance’in kendisi ise 4,3 milyar dolar ile tarihin en büyük ABD şirket cezalarından birine çarptırıldı.

Charles Gasparino’nun haberine göre, bazı Trump yanlıları Zhao’ya açılan davayı “zayıf” buluyor ve suçlamaların ağır ceza veya hapis gerektirmediğini savunuyor. Bu çevreler, önceki yönetim tarafından yürütülen yaptırımların siyasi motivasyonlu ve kripto şirketlerini hedef alan haksız uygulamalar olduğunu ileri sürüyor.

SCOOP: People close to @cz_binance, the former @binance chief who spent some time in the can amid the Biden Admin's crackdown on all things crypto, say discussions inside the White House are heating up on the possibility of a pardon from @realDonaldTrump. Many Trump insiders… — Charles Gasparino (@CGasparino) October 10, 2025

Trump destekçilerine göre bir af, Beyaz Saray’ın dijital varlık sektörüyle ilişkisini yeniden düzenleme niyetini simgeleyebilir ve Biden dönemindeki bazı düzenleyici adımların “aşırı” olduğunu gözden geçirme fırsatı sunabilir.

Trump’ın afı onaylama eğiliminde olduğu belirtilirken, Beyaz Saray içinde bu adımın görünümü konusunda görüş ayrılıkları var. Bazı danışmanlar, başkanın kripto sektörüyle artan iş ilişkilerini ve afın kayırmacılık olarak algılanma olasılığını gerekçe göstererek çekincelerini dile getiriyor.

Diğerleri ise Zhao’nun emniyet güçleriyle iş birliği yapması ve sabıka kaydının bulunmamasını af için güçlü bir gerekçe olarak değerlendiriyor.

Zhao’nun davası, kripto tarihinin en yüksek profilli hukuki süreçlerinden biri haline gelmişti. 2023 Kasım’ında Seattle federal mahkemesinde, Binance’de etkili bir kara para aklamayı önleme programı uygulamadığını kabul etmişti; bu durum Bank Secrecy Act’i ihlal anlamına geliyordu.

Yapılan uzlaşma anlaşması sayesinde Zhao, Binance’deki çoğunluk hissesini elinde tutarken yönetici görevinden ayrılabildi.

Bir Af CZ’yi Küresel Kripto Sahnesine Geri Getirebilir – Peki Kendisi İster mi?

Nisan 2024’te, ABD Bölge Yargıcı Richard Jones, Changpeng Zhao’ya dört aylık hapis cezası verdi; bu, Adalet Bakanlığı’nın talep ettiği 36 aya kıyasla oldukça hafif bir ceza oldu.

A Seattle courtroom became the stage for a major moment in the cryptocurrency industry as former Binance CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao received a four-month prison sentence. https://t.co/WaQvI63Y3O — Cryptonews.com (@cryptonews) April 30, 2024

Savcılar, Binance’in yaptırımlar altındaki ülkeler ve yasadışı faaliyetlerle bağlantılı işlemleri kolaylaştırdığını iddia etmişti. Ancak yargıç, Zhao’nun iş birliği, pişmanlık göstermesi ve temiz sicili gibi hafifletici faktörleri göz önünde bulundurdu.

Zhao, federal gözaltından 27 Eylül 2024’te tahliye edildi; planlanandan iki gün erken, toplam 116 gün hapis yatmış oldu. Serbest kalmasının ardından verdiği röportajlarda, Binance CEO’luğuna dönme isteği olmadığını belirtti ve şirketteki yedi yıllık görevini “kapalı bir dönem” olarak nitelendirdi.

🚨 Former Binance CEO Changpeng Zhao @cz_binance is back — with plans to continue investments in blockchain, AI and biotech after his prison stint. #Blockchain #CZhttps://t.co/3lOa0QZ5Pn — Cryptonews.com (@cryptonews) September 30, 2024

Kasım ayında yaptığı bir röportajda, yapay zeka, biyoteknoloji ve eğitim alanındaki yeni girişimlere odaklandığını söyledi. Bu kapsamda, oyunlaştırılmış ve blockchain tabanlı öğrenim sistemleriyle küresel temel eğitimi ücretsiz sunmayı amaçlayan nonprofit girişimi Giggle Academy’yi örnek gösterdi.

Liderlikten geri adım atmasına rağmen, Zhao hâlâ Binance’in en büyük hissedarı ve borsadaki payının %90 civarında olduğu bildiriliyor. Net serveti, BNB’nin Temmuz ayında yeni zirveye ulaşması ve Bitcoin fiyatının rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte tahmini 75 milyar dolara yükseldi.

Binance, Zhao’nun istifasının ardından CEO Richard Teng yönetiminde faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak borsa, iflas eden FTX firmasıyla süren davalar dahil olmak üzere bir dizi hukuki sorunla karşı karşıya.

Kasım 2024’te FTX, Binance ve Zhao’ya dava açarak, FTX’in çöküşünden önce yapıldığı öne sürülen yaklaşık 1,8 milyar dolarlık usulsüz transferi geri almak istedi.

Davada, Binance’in 2021’de FTX ile yaptığı hisse geri alım anlaşmasının müşteri fonlarıyla finanse edildiği iddia ediliyor. Binance ise suçlamaları reddederek, iddiaları “temelsiz” olarak nitelendirdi.

🏦 Changpeng “CZ” Zhao has requested the Delaware Bankruptcy Court to dismiss a $1.76 billion recovery lawsuit filed by the FTX trust.#Binance #FTX #ChangpengZhaohttps://t.co/kUnttIufCw — Cryptonews.com (@cryptonews) August 6, 2025

Olası bir Trump affı, Zhao’nun ceza sicilini temizleyebilir ve onu küresel kripto piyasalarına resmi olarak geri döndürme kapısını açabilir.

Kendisine yakın kaynaklar Zhao’nun Binance dönemini kapattığını söylese de, bazı gözlemciler afın onun düzenlenmiş piyasalarda ve kurumsal işlerde daha özgür hareket etme yeteneğini geri kazandırabileceğini düşünüyor.

Beyaz Saray’daki görüşmeler devam ederken, resmi kararın zamanlaması belirsizliğini koruyor. Gasparino’ya göre, başkan afları genellikle beklenenden uzun sürüyor, özellikle de dış politika ve ekonomik önceliklerin çatıştığı dönemlerde.