Bitcoin Fiyat Tahmini: Fed Kararı BTC’de Ekim Rallisinin Fitilini Ateşler mi?

Bitcoin haftayı 109.500 dolar seviyesinde yatay kapatırken, spot ve türev piyasalarında hareketlilik dikkat çekti. CoinGlass verilerine göre 26 Eylül’de 24 saat içinde 850 milyon doları aşan kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi, piyasa hassasiyetinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi.

Satış dalgasının arkasında hem makro baskılar hem de teknik zayıflık var. Eylül ortasında gelen Fed’in şahin yönlendirmesi, enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanması ve ABD dolarının çok aylık zirvelere çıkması riskli varlıkları baskı altına aldı.

25 Eylül’de Reuters, güçlü gelen ABD büyüme verilerinin Fed’in hızlı faiz indirimi ihtimaline dair şüpheleri artırdığını bildirdi. Küresel hisse senetleri üç haftanın en sert düşüşünü kaydederken, kripto piyasaları da bu satış dalgasından payını aldı.

Bitcoin Teknik Görünüm: Trend Çizgileri Riskleri Belirliyor

Bitcoin fiyat tahmini, yükselen kanalın kırılması sonrası baskı altında kalmaya devam ediyor. Grafiklere göre, iniş trendi rallileri sınırlarken 112.000 dolar bölgesi güçlü direnç olarak öne çıkıyor. 50 ve 100 periyotluk basit hareketli ortalamaların aşağı yönlü eğimi, satış baskısını pekiştiren bir ayı kesişimi oluşturmuş durumda.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Son mum formasyonları piyasadaki kararsızlığı yansıtıyor. 109.000 dolar çevresinde kümelenen küçük gövdeli mumlar, yatırımcıların yön konusunda tereddüt yaşadığını gösteriyor. Önceki uzun üst fitiller ise yükseliş denemelerinin satıcılar tarafından hızla karşılandığını ortaya koyuyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 36 seviyesinde, aşırı satım bölgesinin hemen üzerinde. Bu durum kısa vadeli tepki alımlarına işaret etse de, henüz kalıcı bir yükseliş dönüşünün sinyalini vermiyor.

Kritik teknik seviyeler:

Destek: 107.282 – 105.201 – 102.867

107.282 – 105.201 – 102.867 Direnç: 112.357 – 113.274 – 114.000

İşlem Senaryosu ve “Uptober” Rallisi İhtimali

Kısa vadeli yatırımcılar için görünüm, Bitcoin’in 114.000 doları geri almadığı sürece aşağı yönlü kalıyor. 112.000 dolar civarında yaşanabilecek bir reddin, short pozisyon için fırsat oluşturabileceği; ilk hedefin 107.300 dolar, zayıflığın sürmesi halinde ise 105.200 dolar olabileceği belirtiliyor. Stop seviyeleri ise 113.500 doların üzerinde tutuluyor.

Buna karşılık, Bitcoin’in 114.000 dolar üzerinde günlük kapanış yapması halinde düşüş yapısı geçersiz hale gelecek ve fiyatın 117.997 dolara doğru yükselişinin önü açılabilecek. Tarihsel olarak ekim ayı, kripto piyasalarında güçlü performanslarla biliniyor ve trader’lar tarafından “Uptober” olarak adlandırılıyor. Bu sezonluk etki, boğa senaryolarına psikolojik destek sağlayabilir.

Özetle Bitcoin kritik bir kavşakta bulunuyor. Ya düşen trend çizgisi baskısını sürdürerek fiyatı daha düşük desteklere yönlendirecek ya da 109 bin dolar seviyesi Ekim ayı rallisinin zeminini hazırlayacak. Türev piyasaların resetlenmesi ve makro belirsizliklerin devam etmesi, önümüzdeki hareketin çeyreğin geri kalanında dijital varlıkların yönünü belirleyeceğini gösteriyor.

