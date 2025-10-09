Санкт-Петербургская биржа будет торговать криптовалютами

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 9, 2025

Генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков заявил журналистам на “Финополисе”, что площадка готова начать торговлю криптовалютой в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Эксперт пообещал, что это произойдет сразу, как она получит одобрение от Банка России.

На вопрос о переговорах с Центробанком он ответил просто: “Мы общаемся с ними, обсуждение идет”.

Сердюков добавил, что не располагает информацией о других потенциальных участниках эксперимента. “Со своей стороны мы можем только предложить свои услуги регулятору”, – подчеркнул глава биржи.

Напомним, что ЦБ предложил правительству разрешить сделки с криптовалютами в ЭПР только для “особо квалифицированных” инвесторов. Под это определение подпадают граждане с вложениями в ценные бумаги и депозитами свыше 100 млн рублей или доходом более 50 млн рублей.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков отмечал, что торги криптовалютой в ЭПР могут проводиться на уже существующих биржах. Однако, не исключается и привлечение новых участников.

Центробанк назвал самые перспективные криптовалюты и активы сентября

ЦБ РФ составил свежий “Обзор рисков финансовых рынков”. В документе эксперты назвали лучшие монеты рынка, и на первом месте – биткоин. Отдельно регулятор отметил золото как самый прибыльный актив сентября. По обновленным данным золото в рублевом эквиваленте подорожало на 14%, а первый мировой криптоактив – на 8,7%. В период с января по сентябрь золото поднялось в цене на 17,3%.

Регулятор отметил, что даже несмотря на новый ценовой рекорд в $126 000, цена BTC все еще ниже декабря 2024 года, если считать в рублях. Тогда она составляла 11,1 млн рублей, против нынешних 10 млн.

Новые криптовалюты с потенциалом роста в октябре

Рост альткоинов в октябре получил название Uptober среди мировых трейдеров. Вверх пошли ценовые показатели топовых монет: DOGE, BNB и другие. Также инвесторы не упускают из виду и новые предпродажные активы. Например, высоким спросом пользуется монета HYPER от перспективного проекта Bitcoin Hyper.

В сентябре ЦБ признал Биткоин прибыльным активом, и это отразилось на связанных с ним активах.

Купить HYPER



ЦБ готовится проверять криптокомпании

Банк России готов тщательно изучить частные инвестиции в цифровые продукты, зависящие от курсов криптовалют. В первую очередь речь идет о криптодеривативах, которые уже начали появляться на Московской бирже и других площадках.

ЦБ хочет понять, какие суммы регулируемые организации вкладывают в крипту и как ее используют для страховки рисков. Биржа и банки, работающие с криптодеривативами, теперь будут отчитываться каждый месяц о сделках и объемах торгов.

Минфин и ЦБ смотрят на крипторынок по-разному:

Минфин во главе с Антоном Силуановым выступает за легализацию и налогообложение, чтобы вывести крипторынок из “серой зоны”.

ЦБ присматривается к более строгим правилам, но уже разрешил работу компаний в “песочнице”, чтобы криптовалюту можно было использовать даже в международных расчетах.

В России уже есть компании, которые проводят сделки с криптовалютой на международных рынках. Эксперты уверены, что ЦБ понимает необходимость глубокого изучения крипторынка. Это необходимо, в первую очередь, чтобы оценивать его влияние на экономику.

По оценкам специалистов, на мировой рынок криптоактивов сегодня приходится около 2% всех финансовых активов. Это, в свою очередь, подчеркивает значимость этого сегмента для глобальной финансовой системы.