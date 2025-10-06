BNB обновил исторический максимум: топ криптовалют для инвестиций в октябре
3 октября 2025 года токен BNB от торговой площадки Binance достиг нового рекордного значения. Как видно по состоянию на 6 октября, монета продолжает уверенно расти. Следим за движением актива и успехами еще одного токена, входящего в белые списки токенсейлов – Snorter Token.
Ночью со 2 на 3 октября стоимость токена BNB впервые пробила отметку в $1 112. Сейчас графики показывают цену выше $1 215. За последние сутки монета подорожала более чем на 7%. За неделю аналитики зафиксировали рост на более чем 15%. Капитализация монеты поднялась выше $152 млрд.
Показатели сети BNB также отличились ростом. TVL (общая заблокированная стоимость) достигла $8,23 млрд. Количество активных адресов также установило новый рекорд. Их зафиксировано 73,24 млн.
Уверенное движение BNB привлекает внимание инвесторов
Аналитический сервис TradingView представляет хорошую картину по BNB. После ощутимого спада в конце сентября, курс монеты неплохо выровнялся, и даже “пробил потолок”. Видимо, эксперты, считавшие пессимистичное поведение актива еще полторы недели назад, набором силы, оказались правы.
На момент написания этого материала курс держится в районе $1 215,71.
С чем связан октябрьский рост BNB?
Аналитики объясняют недавний рост несколькими ключевыми факторами. Во-первых, замечено активное накопление со стороны корпоративных казначейств и крупных инвесторов. Во-вторых, свою роль сыграло регулярное сжигание токенов (известная дефляционная механика). Еще в мае эксперты Standard Chartered предсказывали, что стоимость BNB может вырасти до $1275 к 2025 году.
Параллельно с ростом цены улучшились и основные показатели сети. По данным DefiLlama, общая стоимость заблокированных активов в экосистеме увеличилась на 2,5% за последние сутки, достигнув $8,23 млрд. Количество активных адресов выросло до рекордных 73,24 млн, а транзакционная активность в сентябре показала второе по величине значение за всю историю проекта.
Это ралли произошло на фоне недавнего инцидента. Официальный аккаунт BNB Chain в социальной сети X подвергся взлому. Злоумышленники разместили там фишинговые ссылки. Однако, несмотря на атаку, доверие пользователей к экосистеме осталось стабильным.
Технические нововведения тоже поддерживают интерес к сети. 2 октября разработчики внедрили минимальную цену газа в 0,05 gwei. По планам, это должно снизить стоимость транзакций и ускорить их обработку. Разрабатываются и дальнейшие улучшения для повышения удобства пользователей и масштабируемости.
BTC обновляет исторический максимум
Не только BNB обрадовал инвесторов на прошлой неделе. Первый криптоактив мира 5 октября поднялся в цене до $125 000. Предыдущий рекорд он установила 14 июля 2025 года.
Сейчас актив торгуется на уровне $123 877, согласно данным CoinMarketCap.
Индекс страха и жадности на крипторынке сейчас составляет 58 пунктов. Это сигнал о преимуществе жадности. По сравнению с предыдущей неделей этот показатель вырос на 21 пункт.
Новый перспективный токен для инвестиций в октябре: SNORT
Snorter – это простой и удобный проект, который выводит торговлю популярными мемными монетами на новый уровень. За понятным интерфейсом скрывается набор мощных инструментов, которые легко освоит даже новичок.
Бот сам находит перспективные проекты и покупает токены на ранних этапах предпродаж, защищая пользователей от мошенничества. Владельцы токенов $SNORT получают доступ к таким функциям как:
- Снайпинг новых токенов. Бот помогает купить токены быстрее остальных, чтобы вложиться по выгодной цене.
- Мультичейн. совместимость Сейчас Snorter работает с Solana, но скоро добавят Ethereum, Polygon и BNB, что даст больше возможностей.
- Встроенный обмен. Обмен криптовалютой прямо в Телеграме без регистрации на биржах и дополнительного гемора.
- Копитрейдинг. Можно выбрать опытного инвестора и автоматически повторять его сделки, не тратя часы на графики.
- Аналитика и портфель. Все вложения удобно отслеживать. Баланс, история сделок, распределение активов всегда под рукой.
- Стейкинг. Удерживая токены на счету, пользователи получают пассивный доход.
Проект уже привлек более $4 млн на предпродаже и показал высокий интерес инвесторов. Токеномика прозрачна: 15% монет распределят среди сообщества за активность и аирдропы, а команда получит всего 10% от всей эмиссии.