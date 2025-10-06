BNB обновил исторический максимум: топ криптовалют для инвестиций в октябре

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 6, 2025

3 октября 2025 года токен BNB от торговой площадки Binance достиг нового рекордного значения. Как видно по состоянию на 6 октября, монета продолжает уверенно расти. Следим за движением актива и успехами еще одного токена, входящего в белые списки токенсейлов – Snorter Token.

Ночью со 2 на 3 октября стоимость токена BNB впервые пробила отметку в $1 112. Сейчас графики показывают цену выше $1 215. За последние сутки монета подорожала более чем на 7%. За неделю аналитики зафиксировали рост на более чем 15%. Капитализация монеты поднялась выше $152 млрд.

Источник: CoinMarketCap

Показатели сети BNB также отличились ростом. TVL (общая заблокированная стоимость) достигла $8,23 млрд. Количество активных адресов также установило новый рекорд. Их зафиксировано 73,24 млн.

Уверенное движение BNB привлекает внимание инвесторов

Аналитический сервис TradingView представляет хорошую картину по BNB. После ощутимого спада в конце сентября, курс монеты неплохо выровнялся, и даже “пробил потолок”. Видимо, эксперты, считавшие пессимистичное поведение актива еще полторы недели назад, набором силы, оказались правы.

Часовой график BNB/USDT на бирже Binance. Данные: TradingView.

На момент написания этого материала курс держится в районе $1 215,71.

С чем связан октябрьский рост BNB?

Аналитики объясняют недавний рост несколькими ключевыми факторами. Во-первых, замечено активное накопление со стороны корпоративных казначейств и крупных инвесторов. Во-вторых, свою роль сыграло регулярное сжигание токенов (известная дефляционная механика). Еще в мае эксперты Standard Chartered предсказывали, что стоимость BNB может вырасти до $1275 к 2025 году.

Параллельно с ростом цены улучшились и основные показатели сети. По данным DefiLlama, общая стоимость заблокированных активов в экосистеме увеличилась на 2,5% за последние сутки, достигнув $8,23 млрд. Количество активных адресов выросло до рекордных 73,24 млн, а транзакционная активность в сентябре показала второе по величине значение за всю историю проекта.

Основные показатели сети BSC. Источник: DeFiLlama.

Это ралли произошло на фоне недавнего инцидента. Официальный аккаунт BNB Chain в социальной сети X подвергся взлому. Злоумышленники разместили там фишинговые ссылки. Однако, несмотря на атаку, доверие пользователей к экосистеме осталось стабильным.

Технические нововведения тоже поддерживают интерес к сети. 2 октября разработчики внедрили минимальную цену газа в 0,05 gwei. По планам, это должно снизить стоимость транзакций и ускорить их обработку. Разрабатываются и дальнейшие улучшения для повышения удобства пользователей и масштабируемости.

BTC обновляет исторический максимум

Не только BNB обрадовал инвесторов на прошлой неделе. Первый криптоактив мира 5 октября поднялся в цене до $125 000. Предыдущий рекорд он установила 14 июля 2025 года.

Сейчас актив торгуется на уровне $123 877, согласно данным CoinMarketCap.

Индекс страха и жадности на крипторынке сейчас составляет 58 пунктов. Это сигнал о преимуществе жадности. По сравнению с предыдущей неделей этот показатель вырос на 21 пункт.

Новый перспективный токен для инвестиций в октябре: SNORT

Snorter – это простой и удобный проект, который выводит торговлю популярными мемными монетами на новый уровень. За понятным интерфейсом скрывается набор мощных инструментов, которые легко освоит даже новичок.

Бот сам находит перспективные проекты и покупает токены на ранних этапах предпродаж, защищая пользователей от мошенничества. Владельцы токенов $SNORT получают доступ к таким функциям как:

Снайпинг новых токенов. Бот помогает купить токены быстрее остальных, чтобы вложиться по выгодной цене.

Бот помогает купить токены быстрее остальных, чтобы вложиться по выгодной цене. Мультичейн. совместимость Сейчас Snorter работает с Solana, но скоро добавят Ethereum, Polygon и BNB, что даст больше возможностей.

Сейчас Snorter работает с Solana, но скоро добавят Ethereum, Polygon и BNB, что даст больше возможностей. Встроенный обмен. Обмен криптовалютой прямо в Телеграме без регистрации на биржах и дополнительного гемора.

Обмен криптовалютой прямо в Телеграме без регистрации на биржах и дополнительного гемора. Копитрейдинг. Можно выбрать опытного инвестора и автоматически повторять его сделки, не тратя часы на графики.

Можно выбрать опытного инвестора и автоматически повторять его сделки, не тратя часы на графики. Аналитика и портфель. Все вложения удобно отслеживать. Баланс, история сделок, распределение активов всегда под рукой.

Все вложения удобно отслеживать. Баланс, история сделок, распределение активов всегда под рукой. Стейкинг. Удерживая токены на счету, пользователи получают пассивный доход.

Проект уже привлек более $4 млн на предпродаже и показал высокий интерес инвесторов. Токеномика прозрачна: 15% монет распределят среди сообщества за активность и аирдропы, а команда получит всего 10% от всей эмиссии.

Перейти на Snorter