BTC $123,161.31 0.94%
ETH $4,510.97 0.36%
SOL $227.99 2.33%
PEPE $0.0000095 0.61%
SHIB $0.000012 0.76%
BNB $1,312.42 -0.30%
DOGE $0.25 3.15%
XRP $2.90 0.98%
Cryptonews Новости

DOGE обгоняет XRP по мере роста объемов продаж

Dogecoin XRP
Редактор
Лиза Чайкина
Редактор
Лиза Чайкина
О авторе

Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,...

Профиль автора
Обновленно: 

Главный мемкоин рынка DOGE вырывается в лидеры на фоне новой волны ликвидности. Это подпитывает оптимизм аналитиков в отношении прогнозов цены Dogecoin. Рассказываем, какие еще перспективные криптовалюты вы можете добавить в свой инвестиционный портфель на этой неделе. К примеру, криптоэнтузиасты не упускают из виду мем-коин PEPENODE. Объясним далее, почему.

Dogecoin на подъеме: с чем связан рост?

Мем-коин обошел XRP за последнюю неделю. Он вырос на 12% и превысил $4 млрд в 24-часовом объеме торгов. Тем не менее, оба альткоина находятся в схожей позиции. Несколько эмитентов сейчас томятся в ожидании финального дедлайна для решения по спотовым ETF, который назначен на 17 октября.

XRP and Dogecoin ETF Decision Deadline. Source: X.
Крайние сроки принятия решения по ETF XRP и Dogecoin.

Как активы, соответствующие общим стандартам листинга SEC, они попадают в списки быстрого одобрения. Подача заявок S-1 остается последним препятствием перед “ровной взлетнй полосой”. Однако, рынки ожидают еще 50 базисных пунктов снижения процентных ставок в США до конца этого года. Макроэкономический фон подталкивает капитал к переходу от стабильных активов к более рисковым, таким как мем-коины.

Анализ цены Dogecoin: возможное начало пути к $1

Катализаторы спроса подводят график цены DOGE к реализации паттерна “чашка с ручкой”. Аналитики отмечают, что он формируется с начала года. Это проверенный сигнал, который говорит о стремлении инвесторов к накоплению актива, после его недавнего взлета. Как мы видим, взлет как рыз недавно был. Вполне возможно, что скоро инвесторы перейдут к накоплению.

Dogecoin сейчас приближается к линии шеи на уровне $0,29, и это ключевой порог для прорыва. При этом индикаторы импульса явно бычьи. В целом, аналитики настроены уверенно и оптимистично.

DOGE / USD 1-day chart, 10-month cup-and-handle pattern nears breakout. Source: TradingView.
На 1-дневном графике DOGE / USD 10-месячная модель “чашка и ручка” близка к прорыву. Источник: TradingView.

Индикатор RSI прочно закрепился выше нейтральной линии, что говорит о том, что покупатели контролируют текущее движение цены. Тем временем гистограмма MACD продолжает увеличивать разрыв над сигнальной линией, подтверждая мнение о том, что восходящий тренд сохраняет свою силу. То есть, Dogecoin уверенно идет к вершине.

Успешный поворот линии шеи к поддержке подтвердил бы прорыв. Это, в свою очередь, привело бы к повторному тестированию исторических максимумов на уровне $0,49 и потенциальному 150% росту на 150%. И по мере того, как бычий рынок набирает обороты, нынешние обстоятельства могут привести к дальнейшему росту DOGE. В центре внимания держится потенциальное достижение рубежа в $1, что приведет к увеличению прибыли на целых 285%.

Мем-коины возвращаются: извлекайте из них максимальную выгоду с PEPENODE

По мере того, как капитал возвращается в сегмент мем-коинов, проект PepeNode ($PEPENODE) дает трейдерам возможность получать прибыль от тренда уже сейчас. Не ждите следующего скачка, настраивайте пассивный доход уже сейчас.

Как заработать на криптовалюте PEPENODE в альтсезон

Высокорисковые мем-монеты всегда были притягательны. Да, с ними бывает страшно, но они часто приносят большую прибыль. Однако, теперь появился проект, который даст вам возможность майтить мем-коины. PEPENODE – это первая в мире мем-монета, которая позволяет зарабатывать на майнинге, заменяя типичный подход простым игровым процессом. Он увеличивает ваши депозиты за счет активного участия в увлекательной игре.

Оборудование не требуется – просто войдите в систему, начните создавать свой игровой мир и зарабатывать на различных мем-монетах. Участники предпродажи уже могут приобрести узлы, собрать оборудование и начать получать вознаграждение еще до официального выхода токена на биржи.

Встроенная функция сжигания токенов поддерживает интерес. Каждый доллар, потраченный на майнинговые установки и узлы, сокращает затраты на 70%. Так создается долгосрочный дефицит для увеличения прибыли. Отметим, что интерес к проекту быстро растет. Предварительная продажа собрала уже более $1,7 млн, и первые покупатели получают огромную прибыль в размере 750%. Успейте, пока держится такой низкий порог входа.

Logo

Почему стоит доверять Cryptonews

2M+

Читателей каждый месяц

250+

Обзоров и статей

8

Лет на рынке

70

Международных авторов
editors
+70
Список авторов

Лучшие ICO

Откройте для себя трендовые токены на этапе предпродажи.

Обзор рынка

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,440,759,187,395
4.66
Трендовые монеты.

Больше новостей

Новости
[LIVE] Биткоин становится “краеугольным камнем финансовой безопасности”: рост цены BTC сегодня
Лиза Чайкина
Лиза Чайкина
2025-10-08 05:30:06
Новости
Прогноз по Solana: как заработать на криптовалюте в альтсезон
Анастасия Трофимова
Анастасия Трофимова
2025-10-08 05:29:00
Лиза Чайкина
Редактор
Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной, информативной и полезной.
Читать дальше
Crypto News in numbers
editors
Список авторов +70
2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов