DOGE обгоняет XRP по мере роста объемов продаж

Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Обновленно: октября 8, 2025

Главный мемкоин рынка DOGE вырывается в лидеры на фоне новой волны ликвидности. Это подпитывает оптимизм аналитиков в отношении прогнозов цены Dogecoin. Рассказываем, какие еще перспективные криптовалюты вы можете добавить в свой инвестиционный портфель на этой неделе. К примеру, криптоэнтузиасты не упускают из виду мем-коин PEPENODE. Объясним далее, почему.

Dogecoin на подъеме: с чем связан рост?

Мем-коин обошел XRP за последнюю неделю. Он вырос на 12% и превысил $4 млрд в 24-часовом объеме торгов. Тем не менее, оба альткоина находятся в схожей позиции. Несколько эмитентов сейчас томятся в ожидании финального дедлайна для решения по спотовым ETF, который назначен на 17 октября.

Крайние сроки принятия решения по ETF XRP и Dogecoin.

Как активы, соответствующие общим стандартам листинга SEC, они попадают в списки быстрого одобрения. Подача заявок S-1 остается последним препятствием перед “ровной взлетнй полосой”. Однако, рынки ожидают еще 50 базисных пунктов снижения процентных ставок в США до конца этого года. Макроэкономический фон подталкивает капитал к переходу от стабильных активов к более рисковым, таким как мем-коины.

Анализ цены Dogecoin: возможное начало пути к $1

Катализаторы спроса подводят график цены DOGE к реализации паттерна “чашка с ручкой”. Аналитики отмечают, что он формируется с начала года. Это проверенный сигнал, который говорит о стремлении инвесторов к накоплению актива, после его недавнего взлета. Как мы видим, взлет как рыз недавно был. Вполне возможно, что скоро инвесторы перейдут к накоплению.

Dogecoin сейчас приближается к линии шеи на уровне $0,29, и это ключевой порог для прорыва. При этом индикаторы импульса явно бычьи. В целом, аналитики настроены уверенно и оптимистично.

На 1-дневном графике DOGE / USD 10-месячная модель “чашка и ручка” близка к прорыву. Источник: TradingView.

Индикатор RSI прочно закрепился выше нейтральной линии, что говорит о том, что покупатели контролируют текущее движение цены. Тем временем гистограмма MACD продолжает увеличивать разрыв над сигнальной линией, подтверждая мнение о том, что восходящий тренд сохраняет свою силу. То есть, Dogecoin уверенно идет к вершине.

Успешный поворот линии шеи к поддержке подтвердил бы прорыв. Это, в свою очередь, привело бы к повторному тестированию исторических максимумов на уровне $0,49 и потенциальному 150% росту на 150%. И по мере того, как бычий рынок набирает обороты, нынешние обстоятельства могут привести к дальнейшему росту DOGE. В центре внимания держится потенциальное достижение рубежа в $1, что приведет к увеличению прибыли на целых 285%.

Мем-коины возвращаются: извлекайте из них максимальную выгоду с PEPENODE

По мере того, как капитал возвращается в сегмент мем-коинов, проект PepeNode ($PEPENODE) дает трейдерам возможность получать прибыль от тренда уже сейчас. Не ждите следующего скачка, настраивайте пассивный доход уже сейчас.

Высокорисковые мем-монеты всегда были притягательны. Да, с ними бывает страшно, но они часто приносят большую прибыль. Однако, теперь появился проект, который даст вам возможность майтить мем-коины. PEPENODE – это первая в мире мем-монета, которая позволяет зарабатывать на майнинге, заменяя типичный подход простым игровым процессом. Он увеличивает ваши депозиты за счет активного участия в увлекательной игре.

Оборудование не требуется – просто войдите в систему, начните создавать свой игровой мир и зарабатывать на различных мем-монетах. Участники предпродажи уже могут приобрести узлы, собрать оборудование и начать получать вознаграждение еще до официального выхода токена на биржи.

Встроенная функция сжигания токенов поддерживает интерес. Каждый доллар, потраченный на майнинговые установки и узлы, сокращает затраты на 70%. Так создается долгосрочный дефицит для увеличения прибыли. Отметим, что интерес к проекту быстро растет. Предварительная продажа собрала уже более $1,7 млн, и первые покупатели получают огромную прибыль в размере 750%. Успейте, пока держится такой низкий порог входа.