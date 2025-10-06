ЦБ России начнет масштабную проверку криптокомпаний

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 6, 2025

Центральный банк России планирует провести масштабную проверку всех крипто- активов и сделок по всей стране. Как сообщает газета “Известия”, проверка назначена на начало 2026 года

Банк планирует провести масштабную проверку инвестиций и объемов кредитования компаний, работающих с криптовалютами.

Центральный банк России начинает криптоаудит

Центробанк России заявил, что собирается проверить частные инвестиции в цифровые финансовые продукты, чья доходность зависит от цен на криптовалюты. Скорее всего, речь идет о криптодеривативах и других похожих инструментах. В этом году такие продукты уже начали появляться на Московской бирже и других российских площадках.

Газета “Известия” пишет, что это решение показывает усиление внимания ЦБ к рискам и возможностям крипторынка. Регулятор отмечает, что они влияют не только на мировую экономику, но и на российскую.

Банк России планирует в течение первых двух месяцев 2026 года провести исследование инвестиций и кредитования криптокомпаний. Ему необходимо понять, какие объемы средств вкладывают в криптовалюту регулируемые организации. Сюда же входит использование крипты для хеджирования рисков.

Отчетность по криптодеривативам

ЦБ также обязал Московскую биржу и банки, предлагающие криптодеривативы, ежемесячно отчитываться о сделках и торговых объемах. Отметим также, что отношения между Банком России и Минфином по вопросам крипторегулирования остаются напряженными.

Министр финансов России Антон Силуанов. (Источник: Министерство финансов/Скриншот)

Минфин во главе с Антоном Силуановым выступает за легализацию и налогообложение криптоиндустрии, чтобы вывести ее из “серой зоны”. ЦБ же по-прежнему склоняется к более жестким мерам. Банк стремится закрепить криптовалюту в рамках финансовой системы. При этом, как мы писали ранее, ЦБ предпринял меры для защиты граждан от мошенников.

Эксперт Кирилл Карпов из МГЮА отметил, что результаты исследования помогут сформировать будущую регуляторную политику. То есть власти могут пойти по пути частичной легализации рынка для увеличения налоговых поступлений.

Юрист Ольга Захарова добавила, что сейчас в России работать с криптой легально могут только официально зарегистрированные майнеры и компании, участвующие в “песочнице” ЦБ. Эта песочница позволяет использовать криптовалюту в международных расчетах, и Центробанк был вынужден одобрить ее в ответ на западные санкции со стороны США, ЕС и Великобритании.

Усиление контроля

Помимо “песочницы”, в России уже есть компании, которые осуществляют внешнеэкономические сделки с использованием криптовалюты. Эксперты отмечают, что Центробанк прекрасно понимает необходимость в углубленном изучении крипторынка. В будущем регулятору понадобится больше данных о нем, чтобы оценивать влияние на экономику.

Один из специалистов рассказал Известиям, что мировой рынок криптоактивов сейчас составляет около 2% всех финансовых активов. По его словам:

“При таком уровне рисков серьезной угрозы для российской экономики пока нет. Но это сфера, которая требует постоянного наблюдения”.

Несмотря на осторожность ЦБ, у криптоиндустрии есть влиятельные сторонники во власти.

Ряд высокопоставленных политиков призывают Кремль ускорить легализацию криптобирж и рассмотреть создание национального стратегического резерва в биткоинах.

Со следующего года Центробанк планирует усилить борьбу с нелегальным криптовалютным обменом. Новая система позволит банкам в режиме реального времени получать списки “дропперов”. Так называют подставных лиц, чьи счета используют для обналичивания. Получив сигнал, банк сможет в один клик заблокировать счет, обнулить лимиты на переводы и отказать в выпуске новых карт. Главная цель – лишить мошенников доступа к чужим активам. Отметим, что искать способы заработка в крипте необходимо только в проверенных источниках.

Ранее сообщалось, что Минфин и Банк России совместно разрабатывают нормативную базу для цифровых активов. О скоординированной работе ведомств заявил замглавы Минфина Иван Чебесков на Московском финансовом форуме. Чебесков отметил, что Россия не может оставаться в стороне от глобальных финансовых трендов.