Минфин разрабатывает план регулирования стейблкоинов

Новые правила еще на стадии рассмотрения.

Автор Анастасия Трофимова Обновленно: сентября 19, 2025

Минфин и Центробанк России работают над созданием правил для криптовалют и стейблкоинов. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков на Московском финансовом форуме.

“Мы видим, как во всем мире появляются новые правила для цифровых денег и стейблкоинов. Поэтому и у нас в стране нужно создать регулирование, которое будет соответствовать мировым реалиям”, – объяснил Чебесков.

Чиновник подчеркнул, что Минфин и ЦБ работают в одном направлении: “Здесь нет споров ‘за’ или ‘против’. Мы с Центробанком на одной волне. Хотим, чтобы новые правила служили интересам России, бизнеса и простых граждан”.

Кто сможет торговать криптовалютами

Весной ЦБ предложил правительству разрешить операции с криптовалютами для “сверхбогатых” инвесторов в рамках экспериментального режима. Получить статус “особо квалифицированного” инвестора смогут те, у кого вложения в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей, либо чьи доходы за год составили больше 50 млн рублей. Позже Минфин предложил снизить эти требования, чтобы больше людей могли участвовать в эксперименте. Чиновники хотят основательно протестировать систему, прежде чем менять законы.

Важное уточнение: ЦБ по-прежнему не признает криптовалюты средством платежа. То есть расплачиваться Биткоинами в магазинах россияне не смогут.

По сути, власти пытаются найти золотую середину: дать возможность состоятельным гражданам инвестировать в криптовалюты, но при этом не допустить массового использования цифровых денег в повседневной жизни.

Новые правила для криптовалют от ЦБ

Ранее сообщалось, что Центробанк России составляет список новых правил для банков, которые работают с криптовалютами. Проект уже получил название “КриптоБазель” и готовится к реализации в 2026 году.

Новый законопроект основан на стандартах Базельского комитета и должен снизить риски, связанные с цифровыми активами. Главная его цель – подтянуть российскую систему к международным нормам и сделать рынок более прозрачным. Банкам будут удерживать большие резервы капитала в соответствии с новыми строгими правилами. Также им необходимо учитывать волатильность криптовалют и бороться с киберугрозами. Важный акцент сделан и на борьбе с отмыванием денег.

Эксперты считают, что успех “КриптоБазеля” зависит от соблюдения баланса между контролем и инновациями. Если контроль будет слишком жесткими, то, вполне вероятно, развитие блокчейна приостановится – его просто “задушат”. Однако без контроля рынок тоже нельзя оставлять, считают эксперты.

Минэнерго России: новые запреты на майнинг криптовалют не нужны

Чиновники из Министерства энергетики уверены, что дополнительные ограничения на добычу криптовалют вводить не стоит. Об этом заявил директор профильного департамента Андрей Максимов. По словам чиновника, российская энергосистема успешно справляется с текущими нагрузками от майнинг-ферм.

“Все нормально. Раз дефицитов нет, то оснований нет. У нас вообще энергосистема хорошо работает”, – объяснил он журналистам ТАСС.

Стоит отметить, что региональные власти не обращались в Минэнерго с просьбами о введении новых запретов. Это говорит о том, что на местах тоже не видят критических проблем с электроснабжением. Напомним, что с начала 2025 года добыча криптовалют запрещена в энергодефицитных регионах до весны 2031 года:

Круглогодичные запреты: республики Северного Кавказа, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области

республики Северного Кавказа, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области Сезонные ограничения: Бурятия и Забайкалье (только в отопительный сезон)

Бурятия и Забайкалье (только в отопительный сезон) Особый случай: юг Иркутской области, где губернатор Игорь Кобзев добился полного запрета на несколько лет

Такая позиция показывает прагматичный подход государства к криптоиндустрии: ограничения вводятся только там, где реально не хватает энергоресурсов для нужд населения и экономики.