Cardano Koers Verwachting: 2017 Patroon Herhaalt zich voor 20x Winst Potentieel

De koers van Cardano (ADA) laat sterke gelijkenissen zien met 2017, het jaar waarin de cryptomunt een van de grootste stijgingen die we ooit hebben gezien in de crypto wereld doormaakte. Volgens analisten lijkt het huidige verloop van de ADA koers sterk op het patroon dat we 8 jaar geleden ook zagen, een lange fase van consolidatie gevolgd door een explosieve doorbraak. De vraag die veel traders en investeerders nu hebben: herhaalt de geschiedenis zich en is Cardano opnieuw klaar voor een 20x run?

Deja-vu naar 2027 voor Cardano

De vergelijking met 2017 is niet toevallig. Ook toen zat Cardano maandenlang vast rond dezelfde koers, totdat deze plotselings omhoog schoot. Op X wees crypto-analist TheDAppAnalyst erop dat de koersstructuur van ADA nu bijna identiek lijkt aan de structuur op het begin van deze indrukwekkende run.

Cardano (ADA) koers in 2017 en 2018 (CoinMarketCap)

Het patroon toont hogere lows, toenemende volumes en een langzaam stijgende bodemlijn. Dit is klassiek accumulatiegedrag. Tegelijkertijd zien on-chain analisten een duidelijke trend. Grote wallets halen ADA van exchanges af en parkeren de coins in cold storage. Hierdoor is het totale aanbod beschikbaar op de markt kleiner, een factor die in het verleden vaak vooraf ging aan grote stijgingen in een koers.

Fundamentele groei versterkt het momentum

Toch is het dit keer niet alleen de technische analyse die ons positief laat denken. De fundamentele situatie van Cardano, en van de hele cryptomarkt in het algemeen, is nu veel sterker dan 8 jaar geleden. Waar het netwerk achter Cardano in 2017 nog vooral een concept was, is het nu een volledig functioneel ecosysteem met duizenden smart contracts, dApps en een groeiende DeFi-sector. Daarnaast zijn instituties en grote beleggers ook meer mogelijkheden aan het verkennen buiten Bitcoin, zoals TheDAppAnalyst ook aangeeft in zijn bericht op X.

🚀 You ever notice how bull markets move fast?



They do not trickle up, they blast off. And looking back, ADA’s history is the perfect textbook example.



Projecten zoals Hydra, de layer-2 scalingoplossing, zorgen voor hogere transactiesnelheden en lagere kosten. Daarnaast zien we ook steeds meer op de blockchain zelf, van NFT platforms tot financieringsinitiatieven over de hele wereld. Dit alles zorgt ervoor dat er meer gebruik wordt gemaakt van het netwerk, waardoor er uiteindelijk meer vraag is naar ADA tokens.

Het is overigens al een verhaal dat langer bestaat. Dan Gambardello, marktanalist op X, postte in 2023 al over de hype rondom Cardano. Volgens hem is het niet langer een idee, maar een werkend netwerk met werkende adoptie. Dit maakt de herhaling van 2017 niet alleen onrealistisch, maar waarschijnlijk ook stabieler in de opbouw ervan.

20x winstpotentieel – Realistisch of te ambitieus?

De verwachting van een 20x stijging klinkt misschien extreem, maar analisten wijzen erop dat ADA in de vorige cycli nog grotere rendementen liet zien. Tijdens de bullrun van 2017 steeg de altcoin met meer dan 12.000% en ook in 2021 zagen we een exponentiële toename van ruim 2.500%.

Een vergelijkbare stijging zou de huidige Cardano koers, die nu op $0,6055 ligt, naar $8 of zelfs $10 kunnen brengen, mits de marktomstandigheden meewerken. Daarvoor is wel nieuwe liquiditeit nodig, onder meer via de instroom van institutioneel kapitaal en de goedkeuring van altcoin ETF´s in de VS. Zo kan Cardano een van de aanstichters zijn van een nieuw altseason.

Hoewel het fundament van Cardano nu een stuk beter is dan 8 jaar geleden, is de cryptomarkt ook volwassener geworden. Experts waarschuwen dat grotere investeerders langzaam bewegen, regelgeving een grotere rol is gaan spelen en dan retail FOMO niet meer is wat het een tijd geleden was. Een stijging van 20x is dus zeker niet onmogelijk, maar het is waarschijnlijk dat het minder explosief zal verlopen dan in 2017.

Wat betekent dit voor beleggers?

Voor ADA houders kan de huidige fase worden gezien als de “stilte voor de storm”. Het sentiment in de markt blijft nog een beetje afwachtend, maar zowel technisch als fundamenteel is er genoeg reden voor optimisme.

Zolang de Cardano koers boven de steunzone van $0,42 blijft, en de volumes ook blijven stijgen, lijkt Cardano klaar voor een nieuwe stijging. Als de geschiedenis zich herhaalt, zou de volgende ADA rally ergens de komende maanden wel eens van start kunnen gaan.

Hoewel instappen heel aantrekkelijk lijkt, is er geen zekerheid. Cardano heeft de juiste fundamenten om flink te gaan stijgen, maar timing blijft cruciaal, kijkend naar de volatiliteit van de markt.