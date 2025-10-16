Cardano kan altseason 2025 starten – houd ADA koers in gaten op dit niveau

Cardano co-founder Charles Hoskinson deelde een bullish voorspelling voor de crypto bull run. Volgens Hoskinson kan ADA de volgende altcoin season starten, met name dankzij institutionele adoptie. Gaan altcoins exploderen in 2025 en kan Cardano hierin helpen?

In onze Cardano verwachting van vandaag kijken we naar belangrijke niveaus om in de gaten te houden. Maar eerst kijken we naar de optimistische voorspelling van Charles Hoskinson.

Cardano oprichter: ADA kan nieuwe crypto bull run aanbreken

De Cardano koers is vandaag met ruim 2% gezakt naar $0,67 en wordt momenteel niet gewaardeerd onder investeerders. Maar mogelijk zitten Cardano holders op goud. Oprichter Charles Hoskinson heeft hoge verwachtingen voor ADA en voorziet massale adoptie onder institutionele investeerders. De co-founder is ook bullish over de cryptomarkt, die een grote rol kan spelen binnen RWA en global finance.

Hoskinson deelde kortgeleden zijn roadmap voor Cardano, met de focus op privacy-gebaseerde projecten. Hij ziet ADA dan ook als potentiële ‘blue-chip’ crypto in de toekomst. De co-founder is ook erg positief over crypto regulering in de VS. Wanneer duidelijkheid toeneemt, verwacht hij dat instituties massaal investeren in sterke crypto assets zoals Bitcoin.

Cardano kan met partners zoals Google Cloud een belangrijke rol gaan spelen op het gebied van privacy. Hoskinson ziet zijn blockchain dan ook als een toekomstige settlement layer voor Traditional Finance (TradFi). Nog een positief punt voor Cardano is dat het netwerk volgens Hoskinson nog geen enkele keer is gehackt. Dit versterkt de verwachting dat ADA een blue-chip crypto kan worden.

Crypto experts verwachten dat we in 2025-2026 een grote bull run krijgen. Maar volgens de Cardano co-founder heeft ADA mogelijk zo’n 3 tot 5 jaar nodig om massaal te worden gebruikt.

Is ADA ondergewaardeerd?

De ADA koers ligt momenteel 78% onder zijn all-time high van $3,10. Daarom denken experts dat de altcoin zwaar ondergewaardeerd is, vooral zolang hij onder $1 ligt.

Dankzij de potentie die ADA heeft op lange termijn, stimuleren investeerders elkaar om de altcoin in te slaan en op lange termijn vast te houden. Volgens Mintern is het “de beste keuze waar je jezelf 10 jaar later voor zou bedanken”.

Met de volatiliteit van crypto is het aantrekkelijk om te kijken naar wat er op korte termijn gebeurt. Maar blockchain projecten met sterke technologie hebben potentie om op lange termijn veel te stijgen in waarde. Dat wil echter niet zeggen dat ADA niet omhoog gaat schieten in de volgende bull run.

ADA koers verwachting

De Cardano koers consolideert boven zijn support op $0,67, ondanks de aanhoudende verkoopdruk op Bitcoin en altcoins. Echter is een duidelijke breuk onder $0,67 een bearish signaal en kan de koers hierdoor richting $0,63 en $0,50 zakken in oktober. Dat maakt de $0,67 een cruciale support om deze week in de gaten te houden.

Crypto experts kijken ook naar het niveau van $0,73 als belangrijke resistance om in oktober te breken. Vanuit hier kan Cardano stijgen richting $0,74, $0,80 en uiteindelijk naar $1.

ADA koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van de altcoin probeert te herstellen boven 40, maar nog zonder succes tot zover. De RSI wijst op hoge bearish druk en dat maakt koersstijgingen lastig op korte termijn. Een duidelijk herstel van de RSI suggereert dat ADA opnieuw begint aan een uptrend. Zoiets kan zorgen voor winst op korte termijn.

De komende dagen verwachten we meer zijwaartse bewegingen tussen $0,67 en $0,70. Als ADA uit deze range breekt, is het belangrijk om te kijken naar lagere support levels of hogere resistance levels.

Terwijl ADA op korte termijn weinig bijzonders kan doen, gebruiken investeerders dit als kans om te kopen en vast te houden. Een deel van hen kiest ervoor om ADA te staken voor aantrekkelijke beloningen. Dit is ook iets wat kan met een nieuwe crypto wallet, die extra staking beloningen biedt.

