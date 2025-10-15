오늘 코인 하락 이유는?

가상자산 시장은 미중 무역 긴장 고조와 ETF 자금 유출 여파로 시가총액이 0.98% 하락하며 전반적인 약세를 보였다.

작성자 Robert Jang 최종 업데이트: 10월 16, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

가상자산 시장이 소폭 후퇴하며 ‘오늘 코인 하락 이유’가 투자자의 관심사로 떠올랐다. 코인마켓캡 통계상 전체 암호화폐 시가총액은 어제보다 0.98% 하락해 3조 8,600억 달러를 기록했으며 상위 100대 암호화폐 중 24시간 가격 변동률이 양수인 프로젝트는 40개 정도를 기록했다. 전체 암호화폐 시장 거래량은 2607억 달러였다.

오늘 코인 하락 이유 핵심 요약: 가상자산 시장 시가총액이 어제보다 0.98% 하락했다; 상위 100개 암호화폐 중 60개의 코인은 어제보다 하락했으며 시가총액 상위 10위 암호화폐 중 9개가 하락했다; 비트코인은 1.02% 하락해 11만 2,518달러를 기록했으며 이더리움은 0.12% 하락해 4,119달러였다; 당분간 가상자산 시장은 하방 압력과 변동성이 이어질 수 있다; 미중 무역 긴장이 고조되며 변동성이 높아졌고 가상자산 시장의 급락장에 기여해 거시경제적 불확실성과 인플레이션 우려를 반영했다; 미국 연방준비제도(Fed)가 10월 말 금리를 인하하면 시장 안정화에 기여할 수 있다; 미국 현물 비트코인 ETF와 이더리움 ETF는 월요일에 각각 3억 2,652만 달러, 4억 2,852만 달러 유출되었다; 가상자산 시장 투자 심리는 37로 소폭 하락해 공포 구간에 재진입했다.



오늘 코인 하락 이유: 주요 암호화폐 동향

기사 작성 시점 기준 시가총액 상위 10개 암호화폐 중 9개가 24시간 전 대비 하락했다.

비트코인(BTC)은 1.02% 하락해 11만 3,518달러에 거래되었다.

이더리움(ETH)은 0.12% 하락해 4,119달러에 거래되었다.

가장 크게 하락한 주요 암호화폐는 바이낸스 코인(BNB)으로 24시간 전 대비 3.44% 하락해 1,206달러에 거래되었다.

유일하게 상승한 종목은 솔라나(SOL)로 0.33% 상승해 204.31달러를 기록했다.

100대 암호화폐 중 24시간 전 대비 가장 크게 상승한 코인은 비트텐서(TAO)로 9.49% 상승해 462.85달러를 기록했다. 뒤이어 지캐시(ZEC)가 9.92% 하락해 254.95달러를 기록했다.

한편 인공 초지능 연합회(FET)는 8.33% 하락해 0.3213달러를 기록했으며 맨틀(MNT) 코인이 6.07% 떨어져 1.92달러에 거래되었다.

시장은 미국의 급변하는 관세 전쟁 위협 및 지정학적 긴장에 반응하고 있으며 제롬 파월 연준의장의 연설도 가격 움직임에 영향을 미치고 있다. 어제 파월 의장은 양적긴축 종료를 시사하면서 기준금리의 방향에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다. 이에 따라 하락 모멘텀은 일부 둔화되었지만 여전히 반등하지 않아 특히 오늘 코인 하락 이유 관련 궁금증이 큰 것으로 보인다.

‘중장기 전망은 여전히 신중한 낙관론’

게이트아이오 최고사업책임자 케빈 리(Kevin Lee)는 미중 관세 긴장 고조가 “변동성을 높이고 가상자산 시장의 대량 매도에 기여해 시장 불확실성과 인플레이션 우려를 반영했다”라고 보았다.

리는 시장이 지정학적 리스크와 다가올 관세 정책 변화에 반응하며 단기적으로 하방 압력과 변동성을 경험할 수 있다고 설명했다.

또한 미 연준의 10월 잠재적 금리 인하가 “중요한 시장 안정화 요인으로, 금융 여건을 완화하고 가상자산 같은 위험자산을 안정화시킬 수 있다. 비둘기파적 통화 정책 변화와 함께 지속적 기관 투자금 유입, 온체인 공급량 감소 등은 암호화폐 펀더멘털의 신중한 중장기 강세 전망을 뒷받침한다.”라고 덧붙였다.

리는 10월 28일에서 29일에 연준이 FOMC 회의를 진행하기 전까지 “투자자들이 단기 가격 변동을 주시해야 하며 통화 정책의 방향 및 무역 정책에 대한 명확성이 시장 안정화로 이어질 수 있다. 글로벌 불확실성 고조 및 높은 변동성에도 불구하고 인플레이션 헤지 자산이자 대체 자산으로서 암호화폐의 역할을 더욱 공고해지고 있다.”라고 말했다.

옐로우 네트워크(Yellow Network)의 알렉시스 시르키아(Alexis Sirkia)는 “최근의 시장 혼돈이 ‘신뢰없는’ 디지털 자산 생태계의 취약점을 보여주었다. […] 주요 알트코인이 갑작스럽게 80~90% 급락하고 FTX 붕괴 당시보다 12배 이상의 포지션이 청산되면서 CEX의 리스크 관리가 여전히 중대한 문제임이 드러났다.”라고 주장했다.

그는 유동성 부족이 큰 가격 차이를 만들어 대형 플레이어들이 시세를 조작하고 붕괴를 야기하기 쉽다고 덧붙였다. 자동 디레버리징(auto-de-leveraging) 안전망의 실패 역시 상황을 악화시켜 시장이 균형을 되찾지 못했다.

시르키아는 이어서 “미래는 이용자들이 자산에 대한 온전한 통제권을 갖고 청산소가 강제로 참여자들을 청산시키는 것이 아닌 검증 가능한 프로토콜을 통해 시장 건전성이 유지되는 시스템에 달려있다”라고 결론내렸다.

앞으로 지켜보아야 할 가격대 및 이벤트

기사 작성 시점 기준 비트코인은 11만 2,518달러에 거래되었다. 일간 고점은 11만 3,537달러였으며 일간 저점은 11만 256달러였다. 7일 저점은 10만 9,883달러였다.

비트코인은 일간, 주간, 월간 프레임에서 전부 하락을 기록했다. 7일 전 대비 하락률은 7.3%였으며 30일 전 대비 하락률은 2.6%였다. 전고점 12만 6,080달러에 비하면 10.8% 하락했다. 현재 비트코인은 11만 2,000달러와 11만 7,600달러 사이에 횡보 중이다. 11만 6,100달러를 돌파하면 11만 9,800달러, 12만 2,500달러까지 상승할 수 있다. 반대로 다시 하락한다면 11만 1,200달러를 재시험할 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

이더리움은 4,119달러에 거래되고 있다. 이더 가격의 일간 저점은 3,905달러였고 일간 고점은 4,143달러였으며 주간 저점은 3,686달러였다.

이더리움은 일주일 전 대비 7.4% 하락했으며 30일 전 대비 11.4% 하락했다. 지난 8월에 기록한 사상 최고가 4,946달러에 비하면 16.7% 하락했다.

아직 이더리움이 3,500달러 및 그 아래로 떨어질 가능성이 존재한다. 반면 4,200달러를 회복하면 4,350달러 그리고 이어서 4,500달러까지 상승할 수 있다.

한편 가상자산 시장의 투자 심리는 어제보다 위축되었으며 중립 구간에서 공포 구간으로 재진입했다. CMC 암호화폐 공포탐욕지수는 어제 42에서 오늘 37로 하락했다.

투자자들은 오늘 코인 하락 이유 등 시장의 약세에 신중한 모습이며 관망하며 시장의 다음 방향이 나타날 때까지 기다릴 것으로 보인다.

출처: 코인마켓캡

비트코인, 이더리움 ETF는 순유출세

미국 현물 비트코인 ETF는 금요일에 순유출 3억 2,652만 달러를 기록했다.

총 12개의 ETF 중 하나가 순유입을 기록하고 5개는 순유출을 기록했다. 블랙록 비트코인 ETF로 6,036만 달러가 유입된 반면 그레이스케일과 비트와이즈는 각각 1억 4,539만 달러, 1억 1,564만 달러가 유출되었다.

출처: 소소밸류

게다가 미국 현물 이더리움 ETF는 10월 13일에 4억 2,852만 달러의 순유출을 기록했다. 9개의 펀드 중 7개가 순유출 흐름을 보였으며 순유입을 기록한 펀드는 없었다. 블랙록이 최대 순유출 3억 1,013만 달러를 기록했으며 뒤이어 그레이스케일에서 4,967만 달러가 유출되었다.

출처: 소소밸류

한편 부탄은 국가 신분증 시스템을 폴리곤에서 이더리움으로 이전한다고 발표했다.

전체 이전 절차는 2026년 1분기에 마무리될 것으로 예상되며 이에 따라 80만 명 가까운 국민들이 공개 블록체인에서 신원을 증명할 수 있을 예정이다.

2/ When I first visited Bhutan in May 2024, I felt a strong resonance between Bhutan and Ethereum: both believe that visions for the future must be grounded in strong foundational values.

It’s deeply inspiring to see a nation commit to empowering its citizens with self-sovereign… — Aya Miyaguchi (@AyaMiyagotchi) October 13, 2025

하락장은 펀더멘털이 강하고 성장 잠재력 높은 프로젝트를 저가에 매수할 기회를 선사하기도 한다. 포트폴리오를 다각화할 유망 코인을 찾는 투자자라면 크립토뉴스가 선정한 암호화폐 추천 가이드를 참고하는 것이 도움이 될 수 있다.

오늘 코인 하락 이유 관련 자주 묻는 질문

오늘 코인 하락 이유가 무엇인가요?

가상자산 시장은 급변하는 미중 무역 관련 소식에 출렁이며 오늘 소폭 하락한 모습이다. 지난 금요일(현지 시간) 트럼프 대통령이 중국 추가 관세를 발표한 후 암호화폐 시장이 급락했으며 이후 미중 갈등 완화 소식과 악화 소식이 이어지며 변동성이 높은 수준을 유지하고 있다.

코인 하락은 계속 이어질까요?

시장이 안정화되기 전까지 조금 더 오랫동안 변동성이 이어질 가능성이 있다. 전문가들은 아직 시세가 더 상승할 여력이 존재한다고 보았다.



