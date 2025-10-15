[오늘의 XRP 뉴스] 리플, 폭락장 최대 피해자 될까, 4분기 랠리 이끌 가능성은?
크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기
면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.
기사 작성 시점으로 2.50달러에 거래되고 있는 리플(XRP)은 최근 7일간 12.3% 하락하며 주요 암호화폐 중 가장 큰 낙폭을 기록했다. 이 같은 약세에 따라 투자자들 사이에서는 지금이 저가 매수 기회인지, 아니면 추가 하락에 대비해 매도해야 할 때인지 갈팡질팡하고 있다.
코인게코(Coingecko)에 따르면 시가총액 상위 암호화폐들의 최근 성과를 비교한 그래프에서도 XRP는 상대적으로 부진한 흐름을 보이고 있다.
크립토뉴스는 본 실시간 XRP 뉴스 업데이트를 통해 다수의 시장 전문가들이 제시한 향후 리플 전망을 살펴보고, 투심과 시장 반응을 함께 분석하고자 한다. 또한, XRP 외에도 맥시 도지(Maxi Doge)와 같이 최근 강한 상승 모멘텀을 보이는 신규 알트코인 소식도 함께 전할 예정이다.
함께 읽기: 리플 100 만원 가능성은? XRP 레저, 리플 SEC 소송으로 점쳐본 리플 전망 2025~2030년
