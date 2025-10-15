나스닥 입성한 도지코인, DOGE 1달러 돌파 전망은?

도지코인 재단 산하 하우스 오브 도지가 브래그 하우스(TBH)와의 합병으로 나스닥에 상장하며 DOGE 제도권 편입과 글로벌 결제 인프라 구축에 속도를 내고 있다.

도지코인(DOGE)이 대량 청산으로 인한 급락장에서 주요 지지선을 모두 뚫으며 2021년 1월 가격 수준으로 후퇴했다. 기사 작성 시점 기준 도지코인은 0.20달러대를 유지하고 있다. 하지만 애널리스트들은 단기 조정 가능성은 존재하지만 반등이 유력하다는 강세 전망을 내놓고 있다.

한편 월가의 가상자산 관심도 강해지고 있다. 도지코인 재단 자회사 하우스 오브 도지(House of Doge)는 최근 도지코인의 제도권 편입 및 상거래 사용 확대를 위해 나스닥에 우회 상장했다.

도지코인, 하우스 오브 도지로 나스닥에 진출 – DOGE 전망에 미칠 영향

하우스 오브 도지가 상장 기업 브래그 하우스 홀딩스(TBH)와의 역합병을 통해 나스닥에 상장했다. 브래그 하우스 홀딩스는 대학생 중심 게이밍 및 스트리밍 기업으로 합병을 공식으로 발표하기 2주 전부터 주가가 40% 이상 상승했다.

하우스오브도지는 강화된 자본 조달 능력으로 도지코인을 위한 글로벌 결제 인프라 구축에 속도를 내고 생태계 확장도 가속화할 수 있다. 하우스오브도지는 일론 머스크의 개인 변호사의 지원을 받고 있으며 상장을 통해 도지코인을 보편적 결제 수단으로 만드는 비전을 추진하고 있다.

Brag House is making history! 🚀 We’ve signed a definitive merger agreement with House of Doge — the commercial arm of the Dogecoin Foundation — For the House of Doge to list on NASDAQ and bring payments, tokenization, gaming, and yield to crypto's most loyal community. pic.twitter.com/nLzcX6vkRW — Brag House (@BragHouse) October 13, 2025

브래그 하우스는 Z세대 게이머, 대학 이스포츠, 스트리밍 등을 주 고객층으로 두어 암호화폐 문화와 맞닿아 있다. 도지코인을 자사 대회, 보상, 크리에이터 수익 지급에 사용하면 DOGE가 게이머 사이 일반적 결제 통화로 자리잡을 수 있다.

페이먼츠와 소액결제를 통해 도지코인의 실제 유틸리티도 강화될 수 있다. DOGE는 디지털 굿즈, 크리에이터 팁, 대회 참가비를 위한 대표 통화로 성장하는 계기가 될 수 있다.

나스닥 상장은 도지코인의 가시성도 대폭 강화한다. 브래그 하우스는 이미 상장 기업이기 때문에 도지코인이 제도권 금융 세계와의 연결 고리를 확보한 셈이며 기관 투자자에게 도지코인에 노출될 새로운 투자 수단을 제공한다.

도지코인 가격 예측: 드디어 1달러 가능할까

출처: 트레이딩뷰

도지코인 차트를 보면 몇 주 동안 약세를 암시했던 상승 쐐기형 패턴에서 명확하게 하향 돌파했다. 하지만 하우스 오브 도지의 우회 상장 및 ETF 기대감에 따라 더욱 흥미로운 방향으로 DOGE가 움직일 가능성이 존재한다.

0.20달러 아래로의 하락은 약세 돌파를 확인했으며 차트를 보면 0.18달러까지 급락한 후 반등한 점을 관찰할 수 있다.

상대 강도 지수(RSI)는 38에 있어 아직 약세에 기울었지만 아직 과매도 상태는 아니기 때문에 가격이 방향으로도 움직일 수 있다. 도지코인 시세가 0.22달러를 탈환해 유지한다면 0.30달러까지 회복할 수 있으며 강세장이 이어지면 0.50달러도 바라볼 수 있다.

그러나 0.18달러를 잃으면 0.15달러가 추가 하락을 막을 마지막 방어선으로 작용할 수 있다. 도지코인은 현재 회복세를 보이고 있지만 높은 거래량을 동반한 매수세가 나타나지 않는 한 추가 하락 위험이 남아있다.

