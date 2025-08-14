그레이스케일, 에이다·헤데라 현물 ETF 위해 델라웨어 신탁 등록

그레이스케일이 8월 12일 에이다(ADA)와 헤데라(HBAR)를 기반으로 한 현물 ETF 출시를 준비하며 델라웨어주에 두 신규 신탁 그레이스케일 카르다노 트러스트 ETF, 그레이스케일 헤데라 트러스트 ETF를 등록했다.

그레이스케일 인베스트먼트가 에이다와 헤데라를 위한 두 개의 신규 델라웨어 법정 신탁을 등록해 곧 이들 자산을 기반으로 한 현물 상장지수펀드를 신청할 가능성을 시사했다.

8월 12일자로 기록된 서류를 보면 ‘그레이스케일 카르다노 트러스트 ETF’와 ‘그레이스케일 헤데라 트러스트 ETF’로 법인을 등록했으며 둘다 일반 법정 신탁 구조를 가졌다.

신탁 등록 기록은 델라웨어주 공식 등록 포털에 나와 있으며 이전에 그레이스케일이 ETF 출시를 준비할 때와 유사한 패턴을 따른다. 미 증권거래위원회(SEC)에 S-1 신청서를 제출하기 전 유사한 등록 절차를 진행한 바 있다. S-1 신청서는 펀드 거래를 개시하기 위해 필요한 절차이다.

올해 초 SEC는 그레이스케일 현물 에이다 ETF를 위해 NYSE 아르카가 제출한 19b-4 양식을 접수했으며 헤데라 ETF를 위한 나스닥 제출 양식도 접수했다. 공식 서류의 접수는 SEC 검토 절차의 시작을 나타낸다.

에이다·헤데라 트러스트 등록, 그레이스케일의 ETF 전략 확대 시사

이번 신탁 등록은 그레이스케일이 에이다(ADA)와 헤데라(HBAR)를 위해 델라웨어에 설립한 첫 ETF 전용 법정 신탁이었다. 그레이스케일은 이미 도지코인, 파일코인, 아발란체, 비트텐서 등 여러 알트코인에 대한 투자 신탁을 등록했다.

이와 함께 그레이스케일은 수이 블록체인의 트레이딩 및 데이터 인프라를 제공하는 딥북, 월러스 토큰에 대한 투자 수단을 제공하기 위한 별개의 두 개의 신탁도 등록했다.

업계 전문가들은 이러한 행보는 현물 비트코인 및 이더리움 펀드가 상업적 성공에 이어 미국 자산운용사들이 알트코인 기반 ETF 상품을 확대하기 위한 노력의 일부로 보았다. 이들 상품의 성공으로 기관 투자자들은 더 다양한 디지털 자산에 투자할 규제 받는 수단을 찾게 되었다.

규제의 변화 방향도 알트코인 ETF 승인에 유리

에이다는 블록체인 개발에 연구 기반 접근 방식을 이용하는 것으로 유명하다. 에이다는 확장성도 중시한다. 한편 헤데라는 대안적 분산 장부 모델을 제공하며 기업용 사용 사례를 위해 개발되었다. 따라서 이들 토큰에 대한 ETF가 출시되면 투자자의 새로운 접근 창구가 생겨 직접 토큰 구매 대신 전통 투자 수단을 선호하는 이들이 매력을 느낄 수 있다.

미국의 규제 환경도 이들 상품의 출시에 유리하게 작용하고 있다. 최근 SEC는 현물 비트코인 및 이더 ETF에 대한 현물 상환 방식을 승인했다. 해당 결정으로 다른 가상자산 관련 ETF 신청도 활발해졌다.

SEC와 상품선물거래위원회(CFTC)는 ‘프로젝트 크립토(Project Crypto)’를 공동 추진 중이다. 프로젝트 크립토는 미국 법에 따라 디지털 자산이 어떻게 분류되는지 명확히 하고자 한다. 이러한 노력에 따라 규제 당국은 어느 토큰이 증권으로 간주되어야 하는지 결정하고 있다. 이러한 변화는 오랫동안 토큰 발행 회사의 발목을 잡았던 불확실성을 해소할 것으로 전망된다.

지난 달 그레이스케일은 비공개로 SEC에 기업공개 서한을 제출하며 시장 입지를 강화하겠다는 야망을 드러냈다.

현물 에이다 및 헤데라 ETF가 승인받는다면 두 토큰의 유동성과 시장 참여가 활성화되며 기관 투자자는 익스포저를 얻을 새로운 규제 받는 수단을 얻게 된다. 델라웨어 신탁 등록은 그레이스케일이 규제 승인 직후 시장에 상품을 출시하기 위한 사전 작업 중이라고 시사했다.