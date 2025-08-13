도지코인 전망: 저항선 돌파 시 대형 랠리 기대감

도지코인이 0.24달러 저항선을 돌파하면 강력한 랠리를 촉발할 수 있어 시장은 이를 면밀히 주시하고 있다.

도지코인이 0.24달러 저항선을 돌파하면 낙관론을 뒷받침하고 잠재적으로 강력한 랠리를 촉발할 수 있기 때문에 시장은 이를 면밀히 주시하고 있다.

도지코인은 지난 30일 동안 11% 이상 상승하여 같은 기간 동안 시바이누, 페페 코인와 같은 고시가총액 경쟁 코인을 능가했다.

펏지펭귄 등 솔라나 기반 밈코인들이 급등하면서 도지코인의 지배력은 50%에서 46%로 감소되었지만 여전히 2인자인 시바이누를 제치고 시가총액 250억 달러로 압도적인 우위를 점하고 있다.

이 격차는 도지코인이 밈코인 1위 자리를 확고히 하고 있음을 반영하며 상승세가 0.24달러를 넘어설 수 있다면 다음 대형 랠리의 촉매제가 될 수 있다.

Once Dogecoin $DOGE clears $0.36, the path is clear. Targets reset to $0.70. pic.twitter.com/jXbB6BmIIM — Ali (@ali_charts) August 11, 2025

유명 암호화폐 트레이더 알리 마르티네즈는 최근 도지코인 가격 전망을 내놓으며 단기적으로 토큰이 0.70달러까지 상승할 것이라고 예측했다.

그는 0.36달러 저항선을 강조했는데, 이를 돌파하면 지난 4년간 볼 수 없었던 수준의 강력한 랠리가 시작될 것이라고 말했다.

도지코인 기술 분석: 사상 최대 랠리 준비 중

도지코인은 지난 24시간 동안 3.4% 하락했지만 거래량이 22억 달러에 달해 매도 압력이 크지 않다는 진단이다. 이는 도지코인의 다음 랠리를 위한 유동성을 확보하는 긍정적인 하향조정에 더 가깝다.

일일 차트는 작년 11월에서 12월 사이의 정점 이후 형성된 하강 채널의 결정적인 돌파를 보여준다.

도지코인은 이제 0.48달러 부근에서 최근 고점을 다시 테스트할 것으로 기대되며 이는 현재 수준에서 두 배 상승 가능성을 제시한다.

0.49달러 저항선을 돌파하기 위해 다음 랠리 전에 잠시 주춤할 수 있다.

이를 돌파하고 강세가 시작되면 역대 최초로 1달러를 향할 수 있으며 그럴 경우 도지코인의 시가총액은 약 1,500억 달러로 시가총액 기준 4위 암호화폐에 등극하게 된다.

밈코인에 대한 시장 심리가 재점화되면서 트레이더들은 상승 여력이 보다 높은 새로운 투자 기회로 눈을 돌리고 있다.

