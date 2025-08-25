그레이스케일·비트와이즈 등 자산운용사, 현물 리플 ETF 수정 신청서 제출

그레이스케일, 비트와이즈 등 다수 운용사가 SEC 피드백에 대응해 현물 리플 ETF 구조를 수정해 재신청했으며 이는 승인 가능성을 높이는 긍정적 신호로 평가된다. 그레이스케일은 도지코인 ETF를 추진하고 있다.

크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 최종 업데이트: 8월 26, 2025

복수의 자산운용사가 지난 금요일 현물 리플 ETF 수정 신청서를 제출해 미 증권거래위원회(SEC)로부터 승인을 얻기 위한 움직임의 가속화를 시사했다.

주요 내용: 그레이스케일, 비트와이즈 등 자산운용사들이 수정 현물 리플 ETF 신청서를 제출했다. SEC의 요구사항에 대응해 수정했을 것으로 추측된다.

이번 수정 신청서는 XRP 혹은 현금 생성, 현금 및 현물 상환을 모두 포함하도록 구조를 조정했다.

XRP 시세가 해당 소식에 약 7% 상승한 가운데 세계 최대 자산운용사 블랙록은 여전히 XRP ETF 시장에 참전하지 않는다고 선을 그었다.

그레이스케일, 비트와이즈, 캐너리 캐피털, 코인세어스, 프랭클린 템플턴, 21셰어스, 위즈덤 트리 등 자산운용사가 모두 현물 XRP ETF 신청서를 수정 제출했다.

아직 SEC가 어떠한 현물 XRP ETF도 승인하지 않았지만 최근의 제출 현황은 운용사들이 규제 당국의 피드백을 받아 소통하고 있다고 시사했다.

XRP ETF 신청서 수정, SEC 피드백 촉발 유력

블룸버그 ETF 애널리스트 제임스 세이파트는 최근에 무더기로 수정 제출한 신청서를 두고 “거의 확실하게 SEC의 피드백 때문이다”라고 묘사했다. 그는 자신의 X 계정에서 이번 움직임이 “좋은 신호”이나 예상했던 바라고 덧붙였다.

업데이트된 신청서는 펀드 구조의 변경 내용을 포함했으며 엄격한 현금 기반 메커니즘에서 XRP 및 현금 생성, 현금 및 현물 상환을 허용하도록 바뀌었다.

Bunch of XRP ETF filings being updated by issuers today. Almost certainly due to feedback from SEC. Good sign, but also mostly expected pic.twitter.com/GiSL1kc6lt — James Seyffart (@JSeyff) August 22, 2025

ETH 스토어의 네이트 제라치(Nate Geraci)는 동시다발적 신청서 제출을 두고 “주목할 만하다”라고 하며 궁극적 승인 전망에 “매우 긍정적 신호”로 평가했다.

최근의 모멘텀에도 불구하고 세계 최대 자산운용사 블랙록은 리플 ETF 시장의 경쟁에 합류하지 않고 있다. 블랙록은 현물 비트코인 및 이더리움 ETF는 출시했지만 이달 초 XRP 상품을 출시할 계획이 당분간 없다고 밝혔다.

지난 금요일 리플 ETF 수정 신청서 제출 소식에 파월 의장의 금리 인하 가능성 시사 뉴스가 맞물리며 전체 가상자산 시장이 회복하며 리플 코인이 7% 반등했다.

한편 반에크는 지토SOL ETF 신청서도 제출했다. 반에크는 온전히 유동성 스테이킹 토큰(LST)을 기반으로 한 첫 솔라나 펀드 신청서를 제출한 셈이다. 해당 상품은 솔라나 네트워크 위 스테이킹한 SOL을 대변하는 지토솔(JitoSOL)을 추종한다.

이번 신청서를 지지한 지토 재단은 SEC에서 프로토콜 및 리퀴드 스테이킹이 증권 거래에 해당하지 않는다고 명확성을 제공해 이번 펀드가 중요한 이정표라고 말했다. 재단은 지난주 금요일 공식 블로그에서 “이러한 명확성은 ETF 발행사들이 LST를 이용할 합법적 길을 열어주었다.”라고 설명했다.

SEC는 얼마 전 암호화폐 ETF에 대한 현물 생성 및 상환을 승인해 합법적으로 혁신적 암호화폐 기반 ETF 상품을 출시할 수 있는 자유도를 높였다.

몇 주 전 렉스 오스프리는 지토솔과의 파트너십을 통해 솔라나 펀드에 스테이킹 보상을 결합한 첫 ETF 발행사가 되었다.

솔라나 코인(SOL)은 기사 작성 시점 기준 197.74달러에 거래되고 있으며 24시간 전 대비 3.44% 하락했다.

그레이스케일, 도지코인 ETF 추진

앞서 보도한 바와 같이 그레이스케일은 도지코인 기반 상장지수펀드를 출시하기 위한 준비 중이다. 최근 미 증권거래위원회에 제출한 서류에서 티커가 ‘GDOG’로 밝혀졌다.

그레이스케일은 지난 금요일 기존 그레이스케일 도지코인 트러스트를 그레이스케일 도지코인 트러스트 ETF로 변경하겠다는 계획을 담은 신청서를 제출했다.

승인 받는 경우 해당 상품이 뉴욕증권거래소 아르카에 상장되며 아르카는 이미 상장을 위한 서류를 제출했다. 서류를 보면 “해당 주식은 티커 심볼 GDOG로 뉴욕증권거래소 아르카에 상장될 예정이다.”라고 나와있다.

그레이스케일이 도전하는 시장은 이미 경쟁이 치열하다. 렉스-오스프리, 비트와이즈 등이 이미 SEC에 유사한 상품을 출시하기 위한 신청서를 제출했으며 현재 SEC에는 수십 건의 암호화폐 ETF 신청서가 검토 중이다.