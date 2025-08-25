비트코인, 알트코인에 뒤쳐지는 이유는?

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

비트코인은 약 11만 4,700달러에 거래되고 있으며 트레이더들은 직관적인 질문을 던지고 있다. 이더리움, XRP 및 다양한 알트코인이 주목받는 가운데 왜 비트코인은 횡보하고 있는가? 그 해답은 변화하는 시장 흐름, 기관의 포지셔닝, 그리고 다음 움직임을 앞둔 비트코인의 기술적 흐름에 있다.

비트코인이 알트코인에 뒤처지는 이유

지난 2주 동안 비트코인의 지배력은 59%로 떨어졌으며 이는 시장 자본이 알트코인으로 회전하고 있음을 시사한다. 역사적으로 이는 이더리움, 솔라나 및 기타 주요 자산이 비트코인의 수익률을 능가는 ‘알트코인 시즌’의 시작을 의미해왔다.

지난주 암호화폐 펀드에는 37억 5,000만 달러가 유입되었으며, 이 중 이더리움이 전체의 77%를 차지했다. 반면 비트코인은 5억 5,200만 달러에 그쳤다.

비트코인 지배율 차트 – 코인마켓캡

거시경제적 요인도 작용하고 있다. 잭슨홀 심포지엄에서 제롬 파월 연방준비제도 의장이 향후 금리 인하 가능성을 시사하면서 위험 선호 심리가 강화됐다. 이더리움은 이 소식에 약 14% 급등한 반면, 비트코인은 4% 오르는 데 그쳤다.

이유는 단순하다. 비트코인은 장기간 랠리 이후 조정 구간에서 통합되는 과정에 있고 트레이더들은 더 큰 수익을 노리며 변동성이 큰 알트코인으로 자금을 옮기고 있는 것이다.

하지만 그렇다고 해서 비트코인의 존재감이 줄어든 것은 아니다.

이번 조정 국면은 오히려 다음 상승을 위한 발판이 될 수 있다. 기관 투자자들은 여전히 ETF를 통해 비트코인을 축적하고 있으며, 소매 투자자들만이 알트코인으로 눈을 돌린 상황이다. 이러한 추세는 비트코인이 다시 한 번 시장 전체의 ‘스프링보드’ 역할을 할 수 있는 토대를 마련한다.

비트코인 전망: 굳건한 지지선 ··· 12만 1천달러 가나

비트코인 가격은 이달 중순 이후 하향 고점과 하향 저점이 특징인 하락 채널에 갇혀 약세 흐름을 이어가고 있다.

최근 저항선은 채널 상단과 50일 이동 평균선이 겹치는 11만 7,000달러 부근에서 형성됐으며 이 구간이 현재 핵심 피벗 레벨로 작용하고 있다.

비트코인 차트 – 트레이딩뷰

지표들은 혼조세를 보인다. 상대 강도 지수(RSI)는 과매도 구간에서 회복해 현재 49 부근에서 안정세를 유지하고 있으며, 이동 평균선 수렴 확산(MACD) 히스토그램은 평탄화되며 약세 모멘텀이 완화되는 양상이다. 또한 최근 11만 2,000달러 부근에서 망치형 캔들이 나타나면서 매수세 유입 신호도 포착됐다.

#Bitcoin is holding $112K support after hammer candles signaled buyer defense. A break above $117K could unlock targets at $120.9K–$124.4K, with $130K in play. 📊 pic.twitter.com/zgjCHY14F4 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 24, 2025

향후 시나리오는 비교적 명확하다. 비트코인이 11만 2,000달러 이상을 지키며 11만 7,000달러 저항을 돌파한다면 다음 목표가로 상단 피보나치 되돌림 구간인 12만 900달러와 12만 4,450달러가 제시된다. 트레이딩뷰 궤적 도구에 따르면 돌파가 확인될 경우 12만 7,500달러까지 상승할 가능성도 있다.

반대로 11만 2,000달러가 붕괴될 경우 10만 8,700달러 나아가 10만 5,150달러까지 하락할 수 있으며 이번 상승장의 특징인 장기 상승 추세선을 테스트할 가능성이 커진다.

투자 가이드와 전망

기술 지표는 직관적인 투자 가이드를 제공한다. 11만 7,000달러 이상에서 진입하고 11만2,000달러 이하에서 스톱로스를 설정한다면 유리한 위험 보상 비율을 갖춘 진입점이 될 수 있다. 이 시나리오가 현실화될 경우 중기적으로는 13만 달러를 목표로하는 랠리까지 이어질 수 있다.

