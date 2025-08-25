[XRP 뉴스] 리플 코인 마스터카드 오늘 출시하나

미국 제미나이가 XRP 기반 마스터카드를 8월 25일에 출시한다고 암시했다. 출시일 임박에도 XRP 가격은 3달러 아래에서 약세를 보이고 있으나, 장기적으로는 카드 사용에 따른 수요 증가가 가격 상승 모멘텀을 줄 것으로 전망된다.

최종 업데이트: 8월 25, 2025

지난 21일 미국 가상자산 거래소 제미나이(Gemini)가 마스커타드, 제미나이, 리플, 위뱅크와의 제휴로 XRP 기반 마스터카드를 출시한다고 암시했다. 제미나이는 X 계정에 8월 25일 암시하는 8.25.25 라는 숫자와 XRP 로고가 새겨진 마스터카드 이미지가 나온 광고판의 이미지를 올렸다. 해당 광고판은 뉴욕에 실제로 설치된 광고판이다.

오늘 예정 출시일 8월 25일(현지 시간)이 다가오며 리플 전망에 이번 마스터카드 출시가 어떤 영향을 미칠지에도 이목이 집중되고 있다.

XRP 뉴스: 리플 마스터카드, 8월 25일 출시 가능성

8월 25일 금융 업계와 암호화폐 업계의 거물들, 마스터카드, 리플, 위뱅크, 제미나이가 힘을 합쳐 최초 암호화폐 카드를 출시할 수 있다는 소식에 가상자산 시장이 들썩이고 있다. 총 7,500만 달러를 출자해 진행하는 이번 사업은 암호화폐가 실생활에 대규모로 이용되는 전환점이 될 전망이다.

XRP 직불 카드는 그동안 코인 지갑이 지녔던 불편함과 기술적 어려움은 모두 커튼 뒤로 숨기고 사용성과 편리성만 강조했다. 카드를 이용할 때마다 코인 지갑에서 거래를 승인하는 작업은 필요하지 않으며 이용자가 직접 XRP를 교환하지 않아도 된다. 기존 마스터카드를 이용할 때와 마찬가지로 카드를 탭하기만 하면 실시간으로 XRP가 가맹점의 법정 통화로 전환되며 지연 없이 일반 직불 카드처럼 결제가 처리된다.

이제 트랜잭션이 블록체인에 거래가 확정될 때까지 애매하게 기다릴 필요가 없으며 암호화폐 결제를 지원하는지 물을 필요도 없다. 마스터카드 가맹점이면 어디선 XRP를 이용할 수 있게 될 예정이다.

제미나이가 암호화폐 수탁을 처리하고 은행 관련 작업은 위뱅크가 처리하기 때문에 이용자는 복잡한 기술 없이 암호화폐의 혁신과 전통 은행의 안전성을 모두 누릴 수 있다.

암호화폐 트레이더 웨인테크SPFX 등 가상자산 업계에서는 이번 파트너십이 XRP 시세에 새로운 모멘텀을 불어넣을 수 있다고 기대하고 있다.

리플 전망: XRP 마스터카드 출시 예정일 임박에도 3달러 아래로 하락

XRP 마스터카드 출시 예정일이 다가옴에도 불구하고 리플 코인 가격 움직임은 약세에 기울었다. 기사 작성 시점 기준 리플 코인 엑스알피(XRP) 시세는 2.98달러로 24시간 전 대비 1.85% 하락했다. 이로써 7일 가격 변동률은 0.44% 상승, 30일 가격 변동률은 5.67% 하락을 기록하게 되었다.

이더리움(ETH)이 어제 4년 만에 4,953달러 신고가를 기록한 것과 대비된다. 한편 비트코인 시장에서는 대형 고래 투자자가 24,000 BTC을 매도하며 가격이 순식간에 4,000달러 급락했다. 이에 따라 전체 가상자산 시장이 약세를 보이는 가운데 엑스알피 가격 차트는 어떤 방향을 시사하는지 알아본다.

출처: 트레이딩뷰

엑스알피 차트를 보면 단기적으로 가격 움직임이 중립에서 약세에 기울었다. 상대 강도 지수(RSI)가 50 아래에 있으며 계속 하락하고 있어 매도세가 강화하고 있다고 시사했다. 하지만 RSI가 40 아래로 하락하거나 60 위로 오르지 않는 이상 명확한 추세를 단정하기 어렵다. MACD선은 양의 영역에 있으나 신호선보다 아래에 있어 약세 모멘텀이 일부 존재한다고 나타냈다.

단기 저항선은 이전에 여러 차례 매도 압력이 발생한 3.03 ~ 3.05달러에 있으며 지지선은 매수 거래량이 급증하고 반등 가격대로 작용했던 2.95달러에 있다. 전반적으로 리플 코인은 2.95달러와 3.05달러 사이에 횡보하고 있으며 모멘텀 지표가 미약한 약세 전망을 가리키고 있다.

애널리스트 피터 브랜트는 리플 가격이 60% 올라 4.47달러까지 도달할 수 있다고 예측했다. 앞으로 XRP 마스터카드가 출시되고 실제로 이용되기 시작하면 유기적 수요가 XRP를 받쳐주며 장기적으로 시세에 상승 압력을 가할 수 있다. 이번 파트너십은 전통 금융 기관들도 디지털 자산을 본격 수용할 준비가 되었다고 보여준다.

