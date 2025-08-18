그레이스케일, ‘GDOG’ 도지코인 ETF 추진

작성자 Hyunsoo Kim



그레이스케일이 최근 미국 증권 거래 위원회(SEC) 도지코인 ETF(티커: GDOG)를 신청했다.

핵심 포인트: 그레이스케일은 뉴욕증권거래소 아르카에서 도지코인 트러스트를 ETF로 전환하는 신청서를 제출했다.

트럼프 행정부가 암호화폐 친화적 정책을 추진하는 가운데 SEC는 복수의 암호화폐 ETF 신청서를 검토하고 있다.

비트코인이 12만 4,000달러에 달하고 이더리움이 2021년 고점에 근접하면서 이더리움 ETF이 주간 거래량 170억 달러로 집계됐다.

15일 그레이스케일은 기존 ‘그레이스케일 도지코인 트러스트’를 ‘그레이스케일 도지코인 트러스트 ETF’로 변경할 계획이라고 밝혔다.

승인되면 이 펀드는 뉴욕증권거래소 아르케에 상장된다. 아르카는 이미 상장 관련 서류를 제출한 것으로 알려졌다. 서류에는 “해당 주식은 티커 ‘GDOG’로 뉴욕증권거래소 아르카에 상장될 것으로 예상된다”라고 명시되어 있다.

그레이스케일, 암호화폐 ETF 경쟁 합류

그레이스케일은 이미 치열한 경쟁 상태인 시장에 진출했다. 경쟁사인 렉스-오스프리와 비트와이즈도 암호화폐 ETF 신청서를 제출했으며 SEC는 수십 건의 암호화폐 ETF 신청서를 검토 중이다.

트럼프 행정부 하에서 암호화폐 친화적 기조가 형성되며 최근 제출된 신청서들은 솔라나부터 XRP(엑스알피) 등 다양한 알트코인 관련 ETF 상품들로 구성되어 있다.

지난 한 해 동안 암호화폐 ETF에 대한 SEC의 분위기는 상당히 우호적으로 변했다. 지난 7월, SEC는 암호화폐 ETF의 신청 및 상환을 승인하고 현물 비트코인 및 이더리움 ETF와 특정 현물 비트코인 ETP 옵션을 상장 및 거래할 수 있는 애플리케이션을 승인한 바 있다.

이러한 SEC의 기조 변화는 작년 1월 비트코인 현물 ETF와 그해 말 이더리움 현물 ETF의 길을 연 바이든 행정부 때에 그레이스케일의 법정 승리에 따른 것이다.

현재 미국 현물 비트코인 및 이더리움 ETF 시장이 호황을 누리고 있다. ETF 애널리스트 에릭 발추나스는 지난주 이더리움 ETF 거래량 급증에 힘입어 합산 거래량이 역대 가장 높았다고 보고했다.

비트코인이 사상 최고가인 12만 4,000달러를 기록하고 이더리움이 2021년 11월 고점을 경신하는 동시에 주간 이더리움 ETF 거래량은 170억 달러를 기록하며 신고점을 세웠다.

Spot Bitcoin + Ether ETFs did about $40b in volume this week, biggest week ever for them, thanks to Ether ETFs stepping up big. Massive number, equiv to a Top 5 ETF or Top 10 stock's volume. pic.twitter.com/Z89uV63A3w — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 15, 2025

이더리움 ETF 시장은 이달 상반기에만 30억 달러 넘는 순유입을 달성하며 출시 이후 두 번째로 호황을 누린 달로 기록됐다.

발추나스는 이더리움 ETF 시장은 약 1년 동안 ‘잠들어’ 있다가 6주 동안 1년치 거래량이 발생하고 있다고 언급했다.

비트코인 ETF 호황에 7만 3600달러 기록 ··· 이더리움도 유사 효과 기대돼

한편, 비트코인 ETF가 올해 초 출시하자 두 달 만에 비트코인 가격이 7만 3,679달러에 도달하며 최고가를 경신했다.

분석가들은 이더리움의 현재 랠리가 비트코인이 ETF 등장 후 급등한 것과 유사하다고 말한다.

MN 트레이딩 캐피탈의 마이클 반 데 포페는 “이번 움직임은 비트코인이 계속 상승세를 보였던 비트코인 ETF 출시 때와 비슷하다.”라고 분석하며 알트코인 시장의 꾸준한 상승세를 예측했다.

$ETH has surged more than 100% in less than two months.



This move is comparable to the $BTC ETF launch, when #Bitcoin continued to rally upwards.



We'll likely see a new ATH for $ETH and then some consolidation.



There's way more to come for this cycle. pic.twitter.com/Ah4hZkPecK — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 12, 2025

반면에 일각에서는 이더리움이 사상 최고가를 경신하려면 시간이 걸릴 것이라고 경고한다. 난센의 제이크 케니스는 이더리움이 사상 최고가 경신에 근접한 상태지만 실제로 경신하려면 몇 주 또는 몇 달이 걸릴 수 있다고 주장했다.

한편, SEC는 솔라나 ETF 신청 2건에 대한 심사 기간을 올해 10월 16일까지로 연장했다.

SEC는 연장을 통해 당초 17일로 예정됐던 비트와이즈와 21셰어즈의 솔라나 ETF 신청서에 대해 “충분히 검토할 시간을 확보했다”고 밝혔다.