구글 제미니 AI가 예측한 2025년 말 리플, 솔라나, 크로노스 전망

최근 암호화폐 시장에서는 이더리움이 신고가를 기록한 뒤 횡보하는 가운데, 제미니 AI가 리플, 크로노스, 솔라나 등 주요 알트코인의 연말 예상 가격을 예측했다. 리플은 SEC 소송 종료, 마스터카드 연동 등 호재로 10달러 돌파 전망이 힘을 얻고 있다.

최종 업데이트: 8월 30, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

최근 암호화폐 시장에서는 하락 분위기가 우세했지만, 구글의 최신 AI 모델 제미니는 리플 코인이 현실 세계 유틸리티로 2025년 말에 강하게 상승할 수 있다고 예측했다. 생태계가 확장 중인 크로노스에 대해서도 유사한 전망을 예측했으며 솔라나도 강하게 컴백해 이더리움을 추월할 가능성이 있다고 보았다.

이더리움은 얼마 전 급등하며 신고가 4,958달러를 기록해 모두에게 제1의 알트코인임을 재확인시켰다. 이로 인해 나머지 알트코인에서 강한 움직임이 발생했지만 지금은 다소 식은 상태이다. 이더리움이 횡보하는 사이 솔라나가 시장의 주인공 자리를 차지해 210달러 위로 상승했다.

비트코인은 약 11만 달러에 거래되어 8월에 기록했던 사상 최고가에서 약 11.12% 하락했다. 하지만 전문가들은 어느 때보다 우호적인 규제 환경에 강세 전망을 유지하고 있으며 제미니 전망 역시 이러한 흐름에 부합했다.

리플(XRP): 리플 연말 랠리 이제 시작일 수 있다는 제미니 AI

출처: 제미니

2025년은 리플 코인의 돌파구를 상징한 해였다. 드디어 리플 SEC 소송이 끝나면서 엑스알피 코인 가격이 1달러 위로 돌파해 지난 12개월 동안 400% 이상 상승했다. 구글 제미니는 이 상승 랠리가 계속 이어질 것이라고 예측했다.

XRP 채택도 가속화되고 있다. 점점 더 많은 사람들이 리플 네트워크를 이용하고 있으며 이제 정식으로 XRP 마스터카드도 출시되었기 때문에 리플 코인이 수조 달러의 신용 카드 시장에 진출했다고 볼 수 있다. 10월에 리플 ETF 승인 결정까지 나는 경우 강세 모멘텀이 강화될 수 있다. 차트도 강세 리플 전망을 뒷받침하고 있다.

출처: 트레이딩뷰

엑스알피 가격 차트를 보면 시장의 모멘텀이 유지되는 경우 연말 랠리로 리플 코인이 10달러를 향할 가능성이 있다. 거래량은 계속 증가 추세를 보이고 있으며 엑스알피 가격이 2.9달러를 유지하는 한 상승 여력이 충분히 남아있다.

장기적으로 리플 코인이 10달러를 달성할 길이 보이지만 단기적으로는 3.66달러 저항선을 돌파해야 한다. 엑스알피는 과거 이 가격대에서 후퇴하며 3달러 아래로 하락했다.

크로노스(CRO): 1달러 가능성 유력

출처: 제미니

크로노스가 장기 투자 코인 중 하나로 자리를 굳히고 있다. 최근 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹이 크립토닷컴과의 파트너십을 발표하며 크로노스 코인을 트루스 소셜과 트루스플러스의 보상을 위한 유틸리티 토큰으로 채택했다. 이제 이용자는 참여 “젬스”를 크립토닷컴 지갑에서 직접 CRO 코인으로 교환할 수 있다.

뉴스 발표 직후 크로노스 코인 가격은 30% 급등해 $0.20에 도달했으며 이후 $0.30도 돌파했다. 크로노스 코인 가격은 계속 더 높이 오르고 있으며 제미니 AI에 따르면 강세를 위한 모멘텀이 계속 형성되고 있다.

출처: 트레이딩뷰

CRO 코인은 다시 시가총액 20위권에 진입했으며 시가총액은 99억 달러를 넘고 기사 작성 시점 기준 시세는 $0.2952이다. 상대 강도 지수는 85로 급등해 과매수 구간에 진입했다. 이는 매수세 소진으로 조정 가능성을 시사하며 크로노스 시세도 후퇴를 시작한 모습이다.

하락 시 0.382 피보나치 수준인 $0.23까지 떨어질 가능성이 커보인다. 이 가격대는 미약한 후퇴가 발생하는 일반적인 구간이다. 하지만 제미니 AI는 여전히 크로노스 코인이 연말에 $0.80까지 오를 수 있다고 예측하고 있으며 애널리스트들도 크로노스 호재를 고려해 이러한 전망에 대체로 동의하는 분위기다.

솔라나(SOL): 궁극의 컴백 예측한 제미니

출처: 제미니 AI

솔라나 코인이 최고가 251달러에 근접하고 있다. 제미니 AI와 여러 분석가들은 솔라나 코인의 연말 전망에 대해 보수적 목표 가격으로 300~350달러대를 내다보고 있다.

모순적이게도, 짐 크레이머가 솔라나가 2,000달러까지 도달할 것이라고 주장하는 이들을 비판한 직후 솔라나 코인이 210달러 위로 급등했다. 물론 솔라나 코인 2,000달러가 올해 혹은 내년에는 가능성이 적을 수 있지만, 단기적으로 500달러까지만 오르더라도 투자자들이 환호하기에는 충분하다.

출처: 트레이딩뷰

솔라나 코인 가격이 전고점을 돌파한다면 빠른 속도로 300달러에 접근할 수 있다. 지난 한 해 동안 솔라나 코인은 인상적인 회복력을 보여주었으며 시장이 솔라나 전망을 비관할 때에도 주요 지지선을 강하게 버텼다.

솔라나 코인이 상승 돌파할 때마다 솔라나 생태계 전체에서 급등세가 촉발되는 경향이 나타나며 특히 솔라나 밈코인 시장이 폭발적인 움직임을 보여주곤 한다. 가령, 도그위햇(WIF) 코인은 시가총액 100만 달러 미만에서 10억 달러로 성장했다.

이러한 이유로 밈코인이 솔라나 생태계의 중심에 있으며 신규 코인이 그만큼 큰 관심을 받고 있다. 최근에는 맥시 도지(Maxi Doge, MAXI)라는 밈코인에 투자자의 시선이 집중되고 있다. 맥시 도지는 가장 최근에 출시된 강아지 테마 밈코인으로 빠른 속도로 인지도를 넓히고 있다.

