[XRP 뉴스] 마스터카드 출시로 하반기 기대감 강화

리플 코인은 제미나이가 출시한 XRP 캐시백 마스터카드 소식과 하반기 ETF 승인 기대감에 힘입어 장기 상승 전망이 강화되고 있다. 기술적 지표 또한 반등 신호를 보여주며, 기관 수요 확대와 채택 증가가 중장기적인 상승 추세를 뒷받침하고 있다.

작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크...



리플 코인이 가상자산 시장 전반의 약세 속에서 3달러 아래로 떨어진 가운데 제미나이의 암호화폐 기반 마스터카드가 25일 출시되며 리플 코인 장기 전망을 대폭 강화했다.

긍정적 소식에 리플 코인은 24시간 전 대비 3.36% 상승해 2.99달러에 거래되고 있다. 30일 전에 비하면 엑스알피 가격이 7.53% 하락했지만 1년 상승률은 411%로 여전히 인상적인 수준이다.

엑스알피 시세의 상승은 리플 코인의 펀더멘털 강화 덕분으로, 이번 제미나이 암호화폐 카드 출시 소식도 기여할 것으로 기대된다. 제미나이의 새로운 카드는 리플 코인 형태의 캐시백 혜택을 제공한다.

올해 하반기 리플 ETF 승인 가능성까지 고려하면 연말까지 신고가를 기록할 가능성이 유력하다.

리플 전망: 마스터카드 출시로 하반기 기대감 강화

지난 25일 제미나이는 새로운 카드 출시를 발표하며 이용자들이 결제액에 대해 리플 캐시백을 받을 수 있다고 설명했다. 주유비, 전기차 충전비 등 교통 관련 결제액에 대해서는 4%, 식사 관련 결제대금에 대해서는 3%, 장보기에 대해서는 2% 리플 캐시백을 지급한다.

Meet the Gemini Credit Card, XRP edition.



Designed for enthusiasts, this limited edition metal card gives up to 4% back in XRP instantly. No waiting, just stacking.



Available now 👀 pic.twitter.com/KU1bX7NvDS — Gemini (@Gemini) August 25, 2025

리플 코인 채택과 관련해 분명 호재로 볼 수 있지만, 일부 비판가들은 이용약관 확인 결과 1% 이상의 캐시백은 매월 첫 300달러 소비금액에 대해서만 적용된다는 점을 발견해 실제로 혜택이 기대보다 크지 않다고 지적했다.

그럼에도 불구하고 이번 XRP 캐시백 마스터카드 출시는 리플 코인 관심을 증가시켰다. 지난 몇 개월 사이 리플 코인 수요가 상당히 높아졌으며 특히 기관 투자자의 관심히 확대되었다.

2025년 들어 XRP 기반 펀드에 12억 6,000만 달러가 유입되었으며 이는 비트코인과 이더리움을 제외하고는 다른 모든 암호화폐보다 컸다.

오늘 리플 코인 차트를 보면 바닥을 형성한 후 반등하는 조짐이 보이고 있다.

일봉 차트에서 상대 강도 지수(RSI)의 경우 과매도 구간에 접근한 후 더 높은 저점을 형성하기 시작했으며 기사 작성 시점 기준 48.68이다.

출처: 트레이딩뷰

MACD는 아직 음의 영역에 있지만 신호선과 강세 크로스오버를 형성하기 직전이어서 모멘텀의 전환 가능성을 시사했다.

게다가 리플 코인이 지난 한 달 동안 강세 페넌트 패턴을 형성해 대형 상승 움직임을 예고하고 있다.

제미나이의 신규 코드 출시 등 채택 확대 관련 호재를 고려하고 몇 개월 안에 10개 이상의 리플 ETF가 승인될 수 있다는 점을 반영하면 중장기적으로 엑스알피 가격이 상승 추세를 지속할 것으로 보인다. 리플 전망이 연말에 5달러, 2026년에 10달러를 달성할 것으로 예측할 수 있다.

펀더멘털 강한 베스트 월렛 프리세일 1,500만 달러 달성

리플 코인 전망이 중장기적으로 밝은 것은 분명하나 더 높은 성장 잠재력을 찾아 신규 코인으로 포트폴리오를 다각화하고 싶은 투자자도 존재할 것이다.

이러한 투자자라면 프리세일 코인을 고려할 수 있다. 사전 판매 코인은 최초 상장 시 강한 움직임을 보여줄 수 있으며 특히나 사전 판매 단계에서 인기가 클수록 모멘텀도 큰 경향이 있다.지금 최대 규모의 프리세일 코인 중 하나로 베스트 월렛(Best Wallet, BEST)이 있다. 베스트 월렛은 ICO에서 1,500만 달러 이상 모금했다.

🔥 Over $15M Raised! 🔥



Best Wallet is setting a new standard for speed, access, and control:



✅ Trade new tokens early, directly in-app

✅ Swap across chains seamlessly

✅ Sleek design paired with full control



📲 Download Best Wallet today: https://t.co/Ykt3PTrPG0 pic.twitter.com/qIZ8kY96L1 — Best Wallet (@BestWalletHQ) August 21, 2025

다른 수많은 신규 코인과 달리 BEST는 명확한 사용 사례를 가졌다. 바로 이미 인기 높은 베스트 월렛 소프트웨어 지갑의 네이티브 토큰이라는 점이다.

베스트 월렛은 2023년 출시해 가장 인기 높은 암호화폐 지갑 중 하나로 성장했으며 월 활성 이용자 수가 10만 명을 넘는다.

다시 말해, BEST는 이미 성숙한 사용자 기반을 확보했으며 이들은 토큰을 보유해 지갑 생태계 안에서 다음과 같은 다양한 혜택을 누릴 수 있다:

지갑 수수료 할인

신규 에어드랍 및 토큰 출시 접근권

거버넌스

투자자는 BEST를 스테이킹해 패시브 인컴도 창출할 수 있다.

관심 있는 투자자는 베스트 월렛 토큰 프리세일 웹사이트에 방문해 베스트 월렛 같은 코인지갑을 연결한 후 암호화폐로 BEST를 구매할 수 있다. 기사 작성 시점 기준 BEST 가격은 $0.025535이며 7시간 후 가격이 인상될 예정이다.