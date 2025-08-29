솔라나 1억 2천500만 달러 자금 조달로 기관 매수 급증… 솔라나 1000달러 돌파 전망

디파이 디벨롭먼트(DFDV)가 솔라나에 전면 투자하는 기관들의 대열에 합류하면서 솔라나 가격 상승 전망이 늘어나고 있다.

이 알트코인은 미국 금리 인하를 앞두고 위험자산 선호도가 높아진 가운데 SOL 축적을 위한 회사의 지분 공모가 발효되면서 오늘 8% 상승했다.

SEPTEMBER RATE CUT ODDS NOW 87%



BULL RUN ACCELERATING 🚀



ALTSEASON IS NEXT 🔥 pic.twitter.com/LBSO1xatFo — Carl Moon (@TheMoonCarl) August 28, 2025

시장에서는 9월부터 시작해 연말까지 최대 4차례의 금리 인하가 있을 것으로 예상하고 있으며, 이는 암호화폐와 같은 위험자산에 대한 새로운 수요를 자극할 가능성이 있다.

새로운 기관 매집 물결 주도하고 있는 디파이 디벨롭먼트

8월 25일 보도자료에 따르면 디파이 디벨롭먼트는 현금과 락업된 솔라나를 대가로 보통주와 선납형 워런트를 매각하는 계약을 체결했다.

순수익은 현물 솔라나와 할인된 락업 솔라나 모두에 배치되어 DFDV의 주당 가치를 복리로 증대시키는 방식으로 재무부 보유량을 확대할 예정이다.

1/ We’re excited to share that DeFi Development Corp. (Nasdaq: $DFDV) has raised $125M to accelerate our $SOL treasury growth.



This isn’t just about raising capital – it’s about compounding $SOL Per Share (SPS).



Here's what you should know. 🧵 pic.twitter.com/heInKpsvoT — DeFi Dev Corp. (DFDV) (@defidevcorp) August 25, 2025

이로써 DFDV는 공개 시장에서 선구적인 솔라나 재무 수단으로 자리매김하며, 현물 ETF가 SEC 승인을 기다리는 동안 전통 금융 투자자들이 솔라나 노출을 얻을 수 있는 수단 역할을 한다.

디파이 디벨롭먼트는 솔라나 축적과 복리 증대에 전념하는 재무 모델을 갖춘 미국 최초의 상장 기업이라고 자사를 소개하고 있다.

스트래티지(MSTR)의 획기적인 비트코인 전략과 마찬가지로, DFDV는 솔라나를 기업 재무 자산으로 정당화하는 데 도움을 주어 더 광범위한 기관 채택의 길을 열 수 있다.

solana dats are going to be monstrous and first principles tuned to what makes solana great.



it will be obvious in retrospect but I don’t think anyone is fully ready for how this can play out.



it only takes one epic corner for the race to change leads. — raj 🖤 (@rajgokal) August 26, 2025

솔라나 가격 분석: 1,000달러 가시권에 들어왔나?

여러 기업의 재무 준비금 출시가 솔라나(SOL)의 강세 모멘텀을 재점화하며, 가격을 장기간 지속된 상승 쐐기 패턴의 상단 경계선으로 밀어올리고 있다.

솔라나가 현재 213달러 선에서 거래되고 있는 가운데, 4시간 차트에서 보이듯 295달러 고점 바로 아래인 주요 돌파 구간에 근접하고 있다.

RSI는 63.76을 기록하며 과매수 상태에 도달하지 않은 상태에서 강세를 나타내고 있어, 솔라나가 과열 상태에 이르기 전까지 추가 상승 여력을 보유하고 있는 것으로 분석된다.

한편 MACD는 여전히 양수를 유지하고 있으며, 메인 라인이 시그널 위에서 확장되고 있어 중기 상승 모멘텀의 전형적인 신호를 보이고 있다.

솔라나가 295~315달러를 돌파할 경우, 차트에 표시된 바와 같이 500달러를 향한 상승 가능성이 더욱 높아진다.

이후 지속적인 돌파가 이루어질 경우 SOL은 1,000달러를 향해 상승하며 새로운 가격 발견 단계에 진입할 수 있다.

금리 인하 전망과 함께 401(k) 통합을 통한 전통 금융 자금 유입 증가, 기업 재무 보유고 확대, 현물 ETF 승인 가능성 등이 맞물리면서 이번 강세 사이클이 진행됨에 따라 솔라나의 대규모 랠리 전망이 점차 설득력을 얻고 있다.

솔라나 생태계가 더 큰 기회를 품고 있다 – 발굴 방법은 다음과 같다

알트코인 시장이 현재 급등세를 보이고 있으며, 새로운 개인투자자 유동성이 대거 유입되는 가운데 잘못된 선택을 한 투자자들은 상당한 수익 기회를 놓치고 있다.

솔라나가 강세장 후반부를 준비하는 가운데, 생태계 내 저시가총액 밈코인들이 이미 폭등세를 보이고 있으며, 금리 인하가 다가오면서 가장 큰 상승이 여전히 남아있는 상황이다.

이때 솔라나 블록체인으로 확장을 마친 월스트리트 페페($WEPE)가 등장한다.

이더리움과 솔라나를 아우르는 듀얼체인 경제를 운영하고 있는 가운데, 밈코인의 중심지 진출로 토큰 게이트 트레이딩 알파와 프라이빗 인사이더 그룹의 영향력이 그 어느 때보다 강력해지고 있다.

월스트리트 페페를 구매할 때마다 해당 달러 가치에 상응하는 $WEPE (ETH)가 이더리움 유통 공급량에서 소각된다.

Launching on Solana



You can buy early



Every dollar buy on $SOL = burns $WEPE on ETH



Once ETH $WEPE hits $0.001 → $SOL Peg goes 1:1



Sol buy = Eth burn 🔥 🔥 🔥



New site, new plans, the Solana expansion begins



🐸⚔️🐸⚔️🐸⚔️ pic.twitter.com/c3GBYJZliX — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 19, 2025

이번 조치는 확장 가능한 생태계의 기반을 마련하며, 8월 22일 월스트리트 페페 5,000 컬렉션을 포함한 NFT 통합과 새로운 토큰 게이트 앱 및 커뮤니티 도구의 길을 열어준다.

월스트리트페페의 X와 텔레그램에서 월스트리트 페페 커뮤니티에 참여하여 최신 정보를 확인할 수 있다.