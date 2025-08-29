피스네트워크, 美 경제데이터 블록체인 유통 맡는다… PYTH 24시간 새 90% 껑충
8월 28일, 미국 상무부는 체인링크(LINK)와 피스네트워크(PYTH)가 미국의 GDP와 PCE 물가지수 등 공식 경제지표를 온체인에서 제공한다고 발표했다.
피스네트워크는 5년치 GDP 데이터를, 체인링크는 이더리움과 아발란체를 비롯한 다중 블록체인 네트워크를 통해 6개의 거시경제 지표를 제공할 예정이다.
이번 조치로 미국 GDP와 PCE 물가지수 등이 비트코인, 이더리움, 솔라나, 아발란체, 폴리곤 등 주요 블록체인에 실시간 반영된다. 코인베이스, 크라켄, 제미니 등 주요 거래소도 데이터 퍼블리싱에 협력한다. 하워드 러트닉 상무부 장관은 “미국의 경제적 진실을 불변하고 글로벌하게 접근 가능하게 만들 것”이라고 밝혔다.
피스네트워크 가격 급등세
발표 직후 PYTH 토큰 가격은 24시간 만에 90% 이상 급등하며 0.22달러를 기록했다. 최근 7일 기준 상승률은 95%를 넘어섰으며 같은 기간 거래량은 21억 달러를 돌파했다. 기술적 분석에 따르면 MACD 지표에서 강세 다이버전스가 발생했으며 이는 하락세 둔화와 상승 모멘텀 형성을 의미한다. 이번 호재는 국내 투심에도 영향을 미쳐 업비트 PYTH/KRW 마켓에서도 거래량이 급증했으며 현재 327원에 거래되고 있다.
피스네트워크 시장 반응과 전망
피스네트워크 가격 급등은 파트너십 발표와 맞물려 투자자들의 매수세를 촉발했다. 분석가 자본 마크스(Javon Marks)는 “이번 움직임은 더 큰 상승 추세의 초기 단계일 수 있다”며 0.5달러대까지의 추가 상승 가능성을 언급했다. 실제로 MACD 선이 시그널선을 상향 돌파하며 강세 신호가 확인됐다.
다만 온체인 데이터는 일부 대규모 보유자가 차익 실현에 나섰음을 보여주고 있다. 스톡체인(Stalkchain) 자료에 따르면 최근 24시간 동안 피스네트워크는 약 16만6천 달러 규모의 매도가 확인되며 가장 많이 매도된 토큰이 되었다.
전문가들은 단기적 조정 가능성을 지적하면서도, 제도권 참여 확대와 데이터 투명성 강화가 파이스 네트워크의 장기적 성장 동력으로 작용할 것이라는 평가를 내놓고 있다.
또한 현재 시장 전반이 약세 기조를 보이는 만큼 투자자들은 신중함과 인내가 필요하다는 조언이 뒤따른다.
