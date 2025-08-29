BTC $108,656.27 -3.32%
알트코인 뉴스

피스네트워크, 美 경제데이터 블록체인 유통 맡는다… PYTH 24시간 새 90% 껑충

크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다.
Sanghee Yun
Sanghee Yun
북미권에서 미디어 및 비즈니스를 전공하였으며, 이후 수년에 걸쳐 한국경제를 비롯한 다양한 경제 미디어에서 미디어 스페셜리스트로 활동하며...

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.
피스네트워크, 美 경제데이터 블록체인 유통 맡는다… PYTH 24시간 새 90% 껑충

8월 28일, 미국 상무부는 체인링크(LINK)와 피스네트워크(PYTH)가 미국의 GDP와 PCE 물가지수 등 공식 경제지표를 온체인에서 제공한다고 발표했다.

피스네트워크는 5년치 GDP 데이터를, 체인링크는 이더리움과 아발란체를 비롯한 다중 블록체인 네트워크를 통해 6개의 거시경제 지표를 제공할 예정이다.

이번 조치로 미국 GDP와 PCE 물가지수 등이 비트코인, 이더리움, 솔라나, 아발란체, 폴리곤 등 주요 블록체인에 실시간 반영된다. 코인베이스, 크라켄, 제미니 등 주요 거래소도 데이터 퍼블리싱에 협력한다. 하워드 러트닉 상무부 장관은 “미국의 경제적 진실을 불변하고 글로벌하게 접근 가능하게 만들 것”이라고 밝혔다.

피스네트워크 가격 급등세

발표 직후 PYTH 토큰 가격은 24시간 만에 90% 이상 급등하며 0.22달러를 기록했다. 최근 7일 기준 상승률은 95%를 넘어섰으며 같은 기간 거래량은 21억 달러를 돌파했다. 기술적 분석에 따르면 MACD 지표에서 강세 다이버전스가 발생했으며 이는 하락세 둔화와 상승 모멘텀 형성을 의미한다. 이번 호재는 국내 투심에도 영향을 미쳐 업비트 PYTH/KRW 마켓에서도 거래량이 급증했으며 현재 327원에 거래되고 있다.

업비트 피스네트워크 차트
출처: 업비트

피스네트워크 시장 반응과 전망

피스네트워크 가격 급등은 파트너십 발표와 맞물려 투자자들의 매수세를 촉발했다. 분석가 자본 마크스(Javon Marks)는 “이번 움직임은 더 큰 상승 추세의 초기 단계일 수 있다”며 0.5달러대까지의 추가 상승 가능성을 언급했다. 실제로 MACD 선이 시그널선을 상향 돌파하며 강세 신호가 확인됐다.

다만 온체인 데이터는 일부 대규모 보유자가 차익 실현에 나섰음을 보여주고 있다. 스톡체인(Stalkchain) 자료에 따르면 최근 24시간 동안 피스네트워크는 약 16만6천 달러 규모의 매도가 확인되며 가장 많이 매도된 토큰이 되었다.

전문가들은 단기적 조정 가능성을 지적하면서도, 제도권 참여 확대와 데이터 투명성 강화가 파이스 네트워크의 장기적 성장 동력으로 작용할 것이라는 평가를 내놓고 있다.

또한 현재 시장 전반이 약세 기조를 보이는 만큼 투자자들은 신중함과 인내가 필요하다는 조언이 뒤따른다.

비트코인 하이퍼($HYPER), 비트코인 보안에 솔라나 속도 결합… 프리세일 1,270만 달러 돌파

이 같은 상황에서 일부 투자자들은 보다 더 높은 상승 잠재력을 가진 유망 코인 프리세일로 눈길을 돌리고 있다.

비트코인 네이티브 레이어2 프로젝트로 주목받고 있는 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)는 솔라나 가상머신(SVM)을 기반으로 구축되어 빠른 속도와 낮은 수수료의 스마트 컨트랙트, 디앱(dApp), 밈코인 생성 지원을 목표로 한다.

비트코인의 강력한 보안성과 솔라나의 고성능 구조를 결합함으로써 BTC 브리징과 확장 가능한 디앱 개발 등 새로운 활용 사례를 제시한다는 구상이다.

비트코인 하이퍼 프리세일

비트코인 하이퍼 프리세일은 이미 1,270만 달러를 돌파하며 빠른 속도로 진행되고 있다. 현재 단계에서 HYPER 토큰 가격은 0.012825달러로 책정됐으나, 프리세일이 진행될수록 가격은 점진적으로 인상될 예정이다.

비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에서 암호화폐 또는 신용카드를 사용해 HYPER 토큰을 구매할 수 있다.

비트코인 하이퍼 공식 웹사이트 방문하기
Sanghee Yun
북미권에서 미디어 및 비즈니스를 전공하였으며, 이후 수년에 걸쳐 한국경제를 비롯한 다양한 경제 미디어에서 미디어 스페셜리스트로 활동하며 웹3, 블록체인, 암호화폐 분야에 대한 컨텐츠를 전문으로 다뤄온 풍부한 이력을 지녔습니다. 금융의 탈중앙화가 갖는 투명성과 효율성이라는 장점에 개인적으로 매료된 윤상희 작가는 양질의 콘텐츠를 통해 블록체인 기술이 지닌 잠재력과 차별화된 강점을 독자들에게 전달하기 위해 노력합니다. 날카로운 분석 능력을 바탕으로 특히 최신 알트코인 소식과 업계 뉴스, 신규 사전 판매에 대한 기사 집필을 주로 담당하고 있습니다. X(구 트위터) 계정에서도 작가의 인사이트를 확인할 수 있습니다.
