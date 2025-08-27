트럼피 미디어, 크립토닷컴과 초대형 64억달러 코인 사업 전개

트럼프 미디어와 크립토닷컴이 요크빌 인수법인과 협력하여 64억 2,000만 달러 규모의 자산 준비금을 갖춘 새로운 디지털 자산 비축을 주목적으로 하는 회사를 설립한다. 이 회사는 크립토닷컴의 자체 가상자산 토큰인 ‘크로노스(CRO)’ 매수에 집중할 예정이다.

‘트럼프 미디어 그룹 CRO 전략 법인(Trump Media Group CRO Strategy, Inc. 이하 TMGCS)’는 최초이자 역사상 최대 규모의 상장 CRO 비축 기업이다.

획기적 파트너쉽

오늘 트럼프 미디어와 크립토닷컴은 특수목적취득회사(SPAC)인 ‘요크빌 인수법인’과의 파트너쉽을 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했다.

TMGCS의 대주주는 요크빌, 트럼프 미디어, 크립토닷컴이다.

디지털 자산 비축금은 10억 달러 상당의 CRO 토큰(CRO 63억 개로 총 CRO 시가총액의 약 19%에 해당)과 현금 2억 달러, 보증 2억 2000만 달러, 요크빌 계열사인 ‘YA II PN 법인’의 신용라인 50억 달러로 자금을 조달할 예정이다.

이로 인해 TMGCS은 현존하는 최대 규모의 상장 CRO 비축 회사로 부상했다.

요크빌 인수 법인은 나스닥에 TMGCS의 클래스 A 보통주를 티커 심볼 ‘MCGA’로 상장할 계획이며 해당 티커는 계약이 완료된 후에 적용된다.

크립토닷컴의 핵심 ‘크로노스 코인’

이번 소식의 중심에는 크립토닷컴의 상호 운용 가능한 블록체인 생태계의 자체 토큰인 크로노스(CRO)가 있다. 크로노스 토큰은 속도, 확장성, 원활한 크로스체인 연결을 위해 설계되었으며 탈중앙 금융 프로토콜(디파이), 다중 자산 마켓플레이스, 실물 자산 토큰화를 지원한다.

TMGCS는 크로노스 토큰 비축금을 조성함으로써 스테이킹, 거버넌스, 제도권 편입 가속화로 크립토닷컴 블록체인이 차세대 금융 인프라를 구축할 수 있는 강력한 후보로 떠오르고 있는 크로노스의 확장 중인 생태계에 진출할 계획이라고 밝혔다.

1년 고정 예치금

트럼프 미디어, 크립토닷컴 , 요크빌은 지분과 보증금을 1년간 예치하며 이후 3년에 걸친 배포 일정에 합의했다.

트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹의 회장 겸 CEO인 데빈 누네스(Devin Nunes)는 “우리는 암호화폐 시장에 대해 여전히 낙관적인 입장이며 이번 전략적 이니셔티브를 위해 크립토닷컴·요크빌 법인과 파트너십을 맺게 되어 기쁩니다”라고 말했다.

그리고 크립토닷컴 의 CEO인 크리스 마르살렉(Kris Marszalek)은 “이 프로젝트는 현재 CRO의 시가총액과, 현금 4억 달러 이상, 그리고 CRO 추가 매수를 위한 50억 달러 규모의 시설을 포함한다”라고 설명했다.

CRO 비축금 & 검증자 전략

새로운 법인은 미래 지향적인 CRO 비축금 및 스테이킹 전략을 채택할 예정이다. TMGCS는 크로노스 블록체인에서 검증자 노드를 실행함으로써 네트워크의 보안과 거버넌스를 직접 지원하는 동시에 스테이킹 보상을 재투자하여 수동적으로 보유 자산을 늘릴 계획이다.

이 검증자 전략을 통해 TMGCS는 크로노스 토큰의 고래 투자자면서도 적극적인 생태계 참여자로 활동하며 크로노스 블록체인의 성장을 지원한다.

클리어 스트리트(Clear Street)는 독점적인 자본 시장 고문으로 활동하며 DLA 파이퍼 LLP와 스카든(DLA Piper LLP and Skadden), 아프스(Arps), 슬레이트(Slate), 미거 앤 플롬 LLP(Meagher & Flom LLP)가 법률 자문을 제공한다.