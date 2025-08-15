이더리움 ETF 10억 달러 유입, ETH 전고점 근접 – 크립토퀀트 조정 경고

이더리움이 최근 전고점에 근접하며 기관 자금 유입과 거래량 증가로 시장 주도권을 확보하고 있다. 하지만 거래소 유입 등 일부 매도 신호도 나타나 단기 조정 가능성을 염두에 두고 시장 구조 변화를 주시할 필요가 있다.

이더리움이 전고점에 다다르고 있으며 시장 활동은 이더리움을 선호하는 투자자의 마음을 반영하고 있다. 크립토퀀트 리서치 노트에 따르면 이더(ETH) 가격이 어제 4,781.24달러까지 올랐다. 이는 2021년 11월 이후 가장 높은 수준으로 전고점을 돌파하기 직전까지 갔다.

ETH/BTC 가격 비율 역시 365일 이동평균선을 추월했다. 역사적으로 이 신호는 비트코인 대비 이더리움의 상대적 불장 사이클이 시작했다고 시사했다.

출처: 크립토퀀트

현물 ETF와 선물 시장도 이더리움 강세 나타내

투자자들이 이더리움을 선호하는 경향은 현물 암호화폐 ETF 및 무기한 선물 시장에서도 확인할 수 있다.

ETH/BTC ETF 보유량 비율은 꾸준히 올라 기관 상품 중 비트코인보다 이더리움을 선호하는 경향을 반영했다.

선물 거래 시장에서도 유사한 패턴이 나타났으며 이더리움 미결제약정이 비트코인보다 빠른 속도로 증가했다. 이러한 추세는 트레이더들이 추가 상승 가능성을 기대하고 이더리움에 대한 레버리지 포지션을 늘렸다고 시사했다.

월요일에 ETH ETF 자금 유입도 신기록을 달성했다. 미국 현물 이더리움 ETF가 이날 자본 순유입 10억 달러를 처음으로 넘었다. 블랙록의 ETHA 펀드가 이 중에서 6억 4,000만 달러 순유입을 차지했으며 이어서 피델리티의 FETH 펀드가 2억 7,700만 달러를 기록했다. 전체 ETF 보유 자산은 257억 달러에 달하며 이번 주기 누적 순유입은 108억 달러를 넘었다.

거래량도 시장의 로테이션 시사

이더리움 모멘텀은 비트코인을 넘어선 현물 거래량에서도 나타났다. 크립토퀀트 데이터를 보면 지난주 이더리움 대 비트코인 현물 거래량 비율이 1.66까지 올랐다. 이는 2017년 6월 이후 최고치였다.

지난 4주 동안 이더리움은 전체 현물 거래 활동에서 비트코인을 추월했다. 분석가들은 이러한 자본 로테이션이 트레이더와 장기 투자자 모두 이더리움으로 자본을 재분배하는 더 깊은 차원의 시장 내러티브 변화를 시사할 수 있다고 분석했다.

수익 실현의 초기 신호도 등장해 주의 필요

이더리움의 인상적 성과에도 불구하고 크립토퀀트는 매도 압력이 증가하는 신호도 일부 나타났다고 경고했다. 하루 동안 거래소로 유입한 ETH가 비트코인을 추월해 일부 투자자가 차익을 실현할 준비를 할 가능성을 시사했다.

역사적으로 거래소 유입이 증가하면 단기 가격 조정이 뒤이어 발생했다. 특히 자산 가격이 기술적 혹은 심리적 저항선 근처에 다가갔을 때 이러한 신호가 나타나면 단기 후퇴 신호로 해석할 수 있다.

게다가 비트코인 가격 대비 이더리움 가격 비율이 역사적으로 과열되었다고 보는 수준에 접근하고 있어 투심이 약화하면 조정이 발생할 수 있다.

낙관론과 신중론 사이 균형이 필요한 시점

이더리움 전망을 향한 시장의 투자 심리는 전반적으로 긍정적이며 비트코인을 능가한 상승률, 견고한 기관 투자금 유입, 지배적 거래량 등이 받쳐주고 있다.

그러나 크립토퀀트 조사 결과는 강세 전망과 코인 시장의 주기성 움직임에 대한 현실적 자각 사이 균형 잡힌 시각을 유지하는 것이 중요하다고 보여준다.

매도 압력이 강해지거나 거시경제적 요인이 투심을 악화시킨다면 이더리움이 상승 추세를 이어가는 데 어려움에 직면할 수 있다. 현재로써는 이더리움이 무대의 중심에 있지만 이더리움 가격의 다음 행보를 결정할 시장 구조의 변화를 면밀히 주시할 필요가 있다.