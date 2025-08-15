도지코인 전망: 몇 년 만에 나타난 ‘골든 크로스’… 1달러는 시작에 불과?

도지코인(DOGE)이 최근 일봉 차트에서 ‘골든 크로스’ 강세 신호와 거래량 급증을 보이고 있으며 심리적 저항선 $0.27 돌파 시 시장 투심에 힘입어 3~6개월 내 최대 334% 상승할 잠재력이 있다는 전망이 나왔다.

시장 애널리스트 옴카르 고드볼(Omkar Godbole)이 최근 도지코인 강세 전망을 주장하며 일봉 차트에서 강력한 매수 신호가 나타나 몇 주 안에 폭발적으로 상승할 수 있다고 예측했다.

고드볼은 ‘골든 크로스’로 불리는 희소한 신호가 차트에 나타났다고 설명했다. 골든 크로스는 일봉 차트에서 50일 지수이동평균선(EMA)이 200일 EMA 위로 교차하는 현상이다. 도지코인은 30일 전 대비 15% 상승했다.

출처: 트레이딩뷰

가장 최근에 도지코인 차트에 이 강세 신호가 나타났을 때 DOGE 가격은 45일 동안 0.15달러에서 0.45달러까지 200% 상승했다.

따라서 시장의 투심이 강한 지금은 도지코인이 폭등하기 직전일 수 있다.

비트코인은 이번주에 12만 4,457달러에서 신고가를 경신했으며 이더리움은 역사적 최고가 4,891달러에서 불과 5% 떨어져 있다. 솔라나(SOL)는 2월 이후 처음으로 200달러를 달성했다.

도지코인 전망: $0.27 접근하는 DOGE, 거래량 급증

투자자의 관심 속 도지코인 거래량도 며칠 사이 크게 증가했다. 24시간 거래량은 44억 달러로 전일 대비 6.95% 증가했다. 이는 전체 DOGE 유통량의 13%에 해당한다. 도지코인이 심리적 저항선 $0.25에 다가가면서 강한 매수 압력을 관찰할 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

코인마켓캡 데이터를 보면 어제 도지코인 거래량은 54억 달러를 넘어 DOGE가 $0.27까지 올랐던 7월 말 이후 일일 거래량으로 최고치를 기록했다.

이제 도지코인이 다시 이 가격대에 도전하고 있으며 이대로 강세 모멘텀을 유지한다면 드디어 돌파할 가능성이 있다.

상대 강도 지수(RSI)도 중립선 위로 올랐으며 신호선 위에 있기도 하다.

$0.27 위로 도지코인이 강세 돌파한다면 1달러 도지코인 전망을 지지한다고 볼 수 있다. 이에 따라 앞으로 3개월 내지 6개월 안에 DOGE가 334% 오를 잠재력이 있다.

한편 도지코인에서 영감을 얻은 신규 밈코인 맥시 도지(Maxi Doge, MAXI)도 빠른 속도로 올해의 주요 프리세일 코인 중 하나로 떠오르고 있으며 2주만에 99만 달러를 모금해 100만 달러를 달성하기 직전이다.

맥시 도지(MAXI), 도지코인 테마지만 잠재력은 키웠다

맥시 도지는 코인 불장에서 수익 극대화를 추구하는 디젠 트레이더의 투기성 심리를 테마로 한 강아지 밈코인이다.

출처: 맥시 도지 공식 X

맥시 도지는 이번 알트코인 시즌을 통해 드디어 부모님집에서 독립할 자금을 마련하고자 하며 이날을 위해 열심히 근력 운동을 했다. 맥시 도지는 오직 수익만 추구하고 손절은 허락하지 않는다. 프로젝트팀은 맥시 컨셉에 맞게 맥시 펀드에 25%의 자금을 할당해 레버리지 플랫폼과의 협업 등 프로젝트 노출을 극대화할 계획이다.

알트코인 불장이 본격적으로 시작하면서 불장의 투자 심리를 테마로 한 맥시 도지도 폭발적 인기를 누릴 가능성이 있다.

MAXI는 현재 $0.000252에 구매할 수 있지만 10시간 후 가격이 인상될 예정이다. 관심 있는 투자자는 맥시 도지 웹사이트에 방문해 베스트 월렛 같은 코인지갑을 연결한 후 MAXI를 구매할 수 있다.

맥시 도지는 코인설트, 솔리드프루프 등 두 곳의 블록체인 보안 회사로부터 스마트 컨트랙트 감사를 받았다. 더 자세한 맥시 도지 소식은 공식 X, 텔레그램 채널에서 확인할 수 있다.