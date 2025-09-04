크립토닷컴 CEO, “연준 9월 금리인하 시 4분기 강세 전망”

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

크립토닷컴 CEO가 연준이 9월 회의에서 금리를 인하할 경우 4분기 강세를 예측한다고 밝혔다. 이는 거래소가 15억 달러 수익을 창출하고 트럼프와의 파트너십 속에서 IPO를 시사하는 가운데 나온 전망이다.

크립토닷컴 CEO 크리스 마르잘렉은 연방준비제도(Fed)가 9월 17일 회의에서 금리를 인하할 경우 디지털 자산이 4분기에 강세를 보일 것으로 전망한다고 밝혔다. 그는 시장 여건 개선과 위험자산 유동성 증가를 근거로 제시했다.

이번 전망은 제롬 파월 연준 의장이 잭슨홀에서 비둘기파적 발언을 한 가운데 CME 선물시장이 금리 인하 가능성을 90%로 평가하고 있으며, 암호화폐 시장이 예상되는 통화완화 정책 속에서 장기 상승세에 대비하고 있는 상황에서 나온 것이다.

블룸버그와의 인터뷰에서 마르샬렉은 크립토닷컴이 작년 15억 달러의 매출과 10억 달러의 총이익을 기록했다고 밝혔으며, 차입 비용 하락과 기관 투자자 채택 증가에 힘입어 2025년에는 더 나은 실적을 보일 것으로 전망한다고 예측했다.

그에 따르면, 주요 투자은행들이 기업공개 가능성과 관련해 거래소에 접촉했지만, 거래소는 여전히 비상장 상태를 유지하며 견고한 재무구조를 바탕으로 운영상 유연성을 누리고 있다.

민간 거래소, 트럼프 미디어 파트너십 속에서 IPO 시사

마샬렉은 주요 투자은행들의 여러 차례 접촉 이후 크립토닷컴이 공개상장을 위한 “수치를 확보했다”고 확인했으나, 아직 어떤 결정도 내려지지 않았다고 강조했다.

이 회사는 7억 달러를 재투자한 후 작년에 3억 달러의 수익성을 기록했다고 발표했으며, 공개 시장을 고려할 때 가장 수익성이 높은 암호화폐 거래소 중 하나가 된 것으로 보인다.

해당 거래소는 8월 26일 트럼프 미디어 테크놀로지 그룹과의 파트너십을 발표하며 자체 크로노스 토큰에 대한 재무 전략을 수립했다.

이번 협력은 국고 관리를 넘어 ETF 개발, 결제 인프라, 구독 서비스까지 포함하며 트럼프 행정부의 광범위한 암호화폐 정책의 일환으로 진행된다.

마르샬렉은 이번 파트너십이 행정부의 야심찬 암호화폐 정책을 뒷받침한다고 설명했다. 그는 크립토닷컴이 수십억 달러 규모의 비트코인 전략을 실행하고 다양한 암호화폐 사업에 인프라를 제공하는 역할을 강조했다.

CEO는 트럼프의 자산이 블라인드 트러스트에 보관되어 있고 크립토닷컴은 독립적인 상장 기업으로 운영되고 있다고 언급하며 잠재적인 이해충돌 우려에 대해 해명했다.

그는 민간기업 구조가 신속한 의사결정과 산업 발전을 뒷받침하는 전략적 파트너십을 가능하게 한다고 강조했다.

크립토닷컴이 CFTC 규제 인프라를 통해 스포츠 베팅과 정치 이벤트를 겨냥한 예측 시장으로의 공격적 확장을 계획하고 있다.

연준 금리 인하 기대감이 4분기 암호화폐 랠리 전망을 견인하고 있다

파월 의장의 잭슨홀 발언이 광범위한 전망 수정을 촉발했으며, 모건스탠리, 바클레이스, BNP 파리바, 도이체방크가 9월 금리 인하를 예상하고 있다.

연준 의장은 7월 실망스러운 7만3천 명의 일자리 증가와 이전 달 수치의 하향 조정을 언급하며 노동시장 약화를 인정했다.

지난달 초 스콧 베센트 재무장관은 “놀라운” 인플레이션 데이터를 근거로 50베이시스포인트 금리 인하를 촉구했으며, 이는 연준의 매파적 입장에서 변화한 것이다.

7월 소비자물가지수가 전월 대비 0.2%, 전년 동월 대비 2.7% 상승해 예상치를 밑돌았으며, 근원 소비자물가지수는 전년 대비 3.1%를 기록했다.

그러나 시장 낙관론은 금리 인하를 둘러싼 과도한 사회적 정서로 인해 역풍에 직면할 가능성이 있다.

산티멘트는 최근 소셜 플랫폼에서 ‘연준’, ‘금리’, ‘인하’에 대한 논의가 11개월 만에 최고치를 기록했다고 경고했다. 이는 역사적으로 지역 시장 고점에 앞서 나타나는 과도한 낙관 수준을 나타내는 지표로 여겨진다.

‼️ Rising Fed rate cut chatter may be risky for crypto, as Santiment warns social sentiment hits an 11-month peak, suggesting a potential market top ahead.#Bitcoin #FedRatehttps://t.co/sIEJBJO2no — Cryptonews.com (@cryptonews) August 24, 2025

비트코인 거래소 공급량 축적이 우려스러운 신호를 보이고 있으며, 6월 초 이후 보유량이 약 7만 개 코인 증가한 상황이다.

자산을 콜드 스토리지로 이동하던 지속적인 패턴이 역전되는 추세를 보이고 있어, 보유자들이 청산을 위한 준비를 늘리고 있을 가능성을 시사한다.

블록체인 분석 업체는 이더리움의 강력한 가격 상승에도 불구하고 기술적 지표가 신중함을 시사한다고 밝혔다. 단기 MVRV가 15%에 근접하고 장기 수치가 58.5%를 기록하고 있다는 것이다.

이러한 수준은 역사적으로 차익실현 활동과 추가 상승 전 잠재적 되돌림과 일치하는 모습을 보인다.

이런 상황 속에서 연준 의장 교체 가능성이 일부 논란을 불러일으키고 있다. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재는 트럼프가 연준의 독립성을 훼손할 경우 세계 경제에 “매우 심각한 위험”을 초래할 것이라고 경고했다.

그는 통화정책에 대한 정치적 통제가 세계 경제 안정성에 “매우 우려스러운” 영향을 미칠 것이라고 강조했다.

트럼프가 파월 연준 의장에 대한 비판을 강화하며 즉각적인 금리 인하를 요구하는 동시에 “대규모 소송”을 위협하고 연준 의장이 미국에 “수조 달러의 이자 비용”을 발생시켰다고 비난했다.

대통령은 브라질산 제품에 40%, 구리 수입품에 50%의 관세를 부과하면서도 관세가 인플레이션을 유발하지 않았다고 주장하고 있다.

특히 제조업 PMI 데이터가 금리 인하 시점에 영향을 미칠 수 있으며, ISM 제조업 PMI는 이전 48.0 대비 48.9로 전망된다.

애널리스트들은 암호화폐 시장의 방향성을 산업 강도와 연결지으며, 49.5 이하 수준은 조정 기간을 연장할 수 있는 반면 개선은 회복 시나리오를 뒷받침한다고 지적하고 있다.