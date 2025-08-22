잭슨홀 회담, 비트코인 반응은?

잭슨 홀 회담의 내용에 따라 비트코인의 급등락이 결정될 수 있다.

미국 와이오밍주 잭슨 홀에서 경제정책 심포지엄이 개최될 예정이며 시장은 제롬 파월 연방준비제도이사회(연준) 의장의 기조연설에 주목하고 있다.

잭슨 홀 심포지엄은 세계 경제와 주식 시장뿐만 아니라 비트코인에게도 중요한 이벤트다.

핵심 주제 두 가지에 대한 논의가 진행될 것으로 기대된다. 첫 번째는 금리 인하 가능성이며, 두 번째는 연준의 독립성이다.

파월 의장의 과거 연설은 시장에 큰 영향을 미쳐왔다. 그는 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 더 많은 경제 데이터가 필요하다고 주장하며 오랫동안 차입 비용을 줄이는 ‘기다리는’ 접근 방식을 채택해 왔지만 오는 9월에 정책 회의에서 금리 인하에 대한 기대감이 커지고 있다. 파월 의장의 연설에서 단기적 전망뿐만 아니라 장기적 전망에 대한 힌트도 얻을 수 있다.

CME 페드워치에 따르면 오는 9월 25bp 인하 가능성은 79.2%이며, 20.8%는 금리가 동일하게 유지될 것으로 예상하고 있다. 금리가 낮아지면 비트코인을 견인하는 경향이 있으며 투자자들은 보다 위험한 자산에 투자하며 고수익을 추구한다.

한편, 파월 의장은 도널드 트럼프 미국 대통령이 여러 차례 “너무 늦다”고 지적한 것에 대응해야 했다. 트럼프 대통령은 중앙은행이 대폭 금리 인하를 망설이는 것에 대해 오랫동안 비판해 왔다. 특히 금리 인하가 정부 대출 비용을 증가시키기 때문인 것으로 분석된다. 이번 주에 트럼프 대통령은 다른 연준 총재인 리사 쿡의 사임을 촉구한 바 있다.

연준은 독립적으로 운영되지만 트럼프 행정부가 연준의 여러 기능들을 통제하기를 원하는 듯한 움직임이 나타나고 있다. 액티브트레이드의 캐롤라인 드 팔마스는 크립토뉴스와의 인터뷰에서 이는 시장 불안정을 초래하지만 “어떤 정부나 중앙은행의 영향력 밖에서 운영되는 비주권 자산”으로 간주되는 비트코인을 견인할 수 있다고 말했다

거시경제적 관점에서 2025년은 미국 달러 약세로 인해 시장 불안정을 겪었다. 달러 하락은 트럼프 대통령의 논란의 여지가 있는 관세 전쟁과 관련이 있다. 지난달 이토로(eToro)의 조사에 따르면 투자자들은 관세 전쟁 이후로 미국 주식에서 금과 암호화폐 자산으로 전환하는 등 행동을 취하기 시작했다.

20일에 지난 7월 연준 회의록이 공개되며 연준의 입장에 대해 알 수 있었다. 대다수의 정책 입안자들은 인플레이션이 여전히 높기 때문에 지금이 금리를 인하할 때가 아니라는 입장을 고수하는 것으로 드러났다.

그러나 미셸 보우먼과 크리스토퍼 월러 두 총재가 금리 동결 결정에 반대하고 대신 인하를 요구하는 등 상당한 진전이 있었다. 이는 30년 만에 처음 있는 일이다.

연방공개시장위원회는 트럼프의 무역 전쟁에 의해 큰 압박을 받았으며 회의록에는 “올해 관세 인상의 시기, 규모, 지속성에 대한 상당한 불확실성이 남아 있다”고 경고했다.

상품을 수입하는 기업부터 높아진 관세를 부담해야 하는 소비자에 이르기까지 관세의 영향이 경제에 미치는 영향을 제대로 파악하는 데 몇 분기가 걸릴 수 있기 때문이다.

로이터 통신은 파월 의장의 과거 연설이 시장에 미치는 영향을 평가했다. 그의 과거 7번의 연설은 모두 다음 달에 S&P 500 지수가 평균 2% 하락했다. 따라서 비트코인과 주식 시장의 밀접한 상관관계를 고려하면 역사가 반복될 경우 추가 하향조정이 예상된다.

한편 평가 기간을 그의 연설부터 매년 말까지 살펴보면 S&P 500 지수가 평균 2.3% 상승했다.

최근 UBS의 연구 노트에 따르면 이번 파월 의장의 연설에서 기대할 수 있는 것은 다음과 같다:

“그는 이번 연설에서 금리가 하락할 수 있다는 발언을 할 수 있다. 한편 이번이 그의 마지막 잭슨 홀 연설이다. 그는 이정도 영향령 있는 플랫폼에서 자신의 의견을 제시할 수 있는 기회를 다시는 갖지 못할 수도 있다.”

월가에서 비트코인 및 이더리움 ETF는 현재 나흘 동안 유출되고 있으며 이는 투자자들이 현재 매우 불안해하고 있음을 시사한다. 잭슨 홀 회담은 암호화폐 시장에 큰 영향을 미칠 수 있으며 강세 모멘텀 회복 여부를 결정할 수 있다.