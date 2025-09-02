[WLFI 코인 뉴스] 트럼프발 디파이 토큰, 시총 400억 달러 돌파하며 급등세?

작성자 Hyunsoo Kim 작성자 Hyunsoo Kim 작성자 소개 경영학을 전공한 김현수 작가는 암호화폐 및 블록체인 업계에서 콘텐츠 에디터로 총 5년 이상의 풍부한 커리어를 쌓아온 전문가입니다. 흥미롭고... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 9월 2, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

트럼프 일가의 디파이 프로젝트인 월드리버티파이낸셜의 자체 토큰이 공식 출시되며 시장의 기대감을 끌어모으고 있다.

이 알트코인은 바이낸스를 포함한 정상급 거래소 상장과 함께 조기 투자자의 매도를 보유 지분의 20%로 제한하는 베스팅 일정을 적용해 거래가 시작된다.



🚀 The $WLFI Lockbox is LIVE.



You can now move your $WLFI into the Lockbox to begin the unlock process.



🔗 Unlock here: https://t.co/QXA44NAffg



⏰ Claiming begins: September 1 @ 8:00 AM ET (20% of your initial allocation).



Thread below with step-by-step screenshots. Only use… — WLFI (@worldlibertyfi) August 25, 2025

WLFI 코인은 탈중앙화 거래소 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)에서 0.44달러에 첫 거래를 시작했으며 총 공급량 1,000억 개 기준 약 400억 달러 규모의 완전 희석 가치를 기록했다.

다만 프로젝트 공식 블로그에 따르면 출시 당시 실제 유통된 물량은 246억 개에 불과했다.

WLFI의 현물 거래 이력은 짧지만 코인글래스 파생상품 데이터에 따르면 투기적 수요가 급격히 늘어나며 미결제 약정이 토큰 발행 전 한 주 동안 240% 급등해 9억 1,400만 달러에 달했다.

WLFI 미결제 약정. 출처: 코인글래스.

파생상품 데이터에 따르면 바이낸스에서 WLFI의 롱·숏 비율은 4.3이며 트레이더의 81% 이상이 가격 상승에 베팅하고 있는 것으로 집계됐다.

WLFI, 다음 1000배 코인?

현재 WLFI 가격은 하락 쐐기형 패턴의 상단 저항선을 재차 돌파 시도 중이며 성공할 경우 약 40% 상승한 0.33달러 목표가가 제시된다.

WLFI / USDT 5분 차트, 하락 쐐기 돌파 임박. 출처: 트레이딩뷰.

현재 상대 강도 지수(RSI)가 과매도 구간인 30 아래로 하락하면서 매도 압력을 시사하고 있지만 동시에 매도세가 소진될 경우 조기 반등 신호로 작용하는 경향이 있다.

0.33달러 지지선이 유지된다면 이 랠리는 0.48달러 부근까지 확장될 수 있으며 이는 약 90~100% 상승 여력을 의미한다.

다만 위험 요인도 존재한다. 토큰 발행 시 초기 투자자의 매도세가 급증하면 0.23달러가 핵심 지지선으로 작용할 수 있으며 이 가격대가 붕괴될 경우 과거 지지선이 부재했던 ‘갭 영역’으로 하락해 리스크가 커질 수 있다.

여기에 트럼프 일가의 브랜드 효과가 단기 투기 수요를 자극해 변동성을 한층 확대시킬 가능성도 있다.

단기 차익 실현은 가격 흐름을 왜곡할 수 있지만 장기적으로는 월드리버티파이낸셜 플랫폼 채택률이 높아짐에 따라 WLFI가 거버넌스 토큰으로 자리 잡으며 수요와 가격 상승을 이끌 잠재력이 있다.

강세장 대비하는 투자자들이 선택한 새로운 자가수탁형 지갑

시장이 비툭 단계로 전환하면서 장기 투자자들은 중앙화 거래소에서 벗어나 자가수탁형 지갑인 메타마스크, 엑소더스, 그리고 ‘베스트 월렛 토큰($BEST)‘으로 자산을 옮기고 있다.

베스트 월렛은 강세장에서 수익을 극대화할 수 있도록 설계된 첨단 기능들을 제공한다. 그중에는 숨겨진 알짜 코인을 미리 포착할 수 있도록 돕는 암호화폐 스크리너 ‘출시 예정 코인(Upcoming Tokens)’과 같은 기능도 포함돼 있다.

Alpha doesn’t wait. Neither should you. 🎯



Upcoming Tokens in Best Wallet puts early-stage projects in your hands. 🌐



1️⃣ See what’s trending before the crowd

2️⃣ Learn about each project with in-app info

3️⃣ Buy and track your tokens all in one place



Download Best Wallet today!… pic.twitter.com/SQofs9A6Na — Best Wallet (@BestWalletHQ) July 1, 2025

베스트 월렛의 기능은 전통 금융(TradFi) 영역까지 확장됐다. 최근 마스터카드를 통해 전 세계 어디서든 스테이블코인으로 원활한 결제가 가능한 베스트카드를 선보였다.

또한 현재 진행 중인 자체 토큰인 BEST 토큰 프리세일에서 1535만 달러 이상을 모금했다. 앱은 구글 플레이와 앱 스토어에서 다운로드할 수 있다.

베스트 월렛 공식 X와 텔레그램에서 최신 정보를 확인할 수 있다.