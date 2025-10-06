XRP con la NASA e capitali cinesi: settimana esplosiva per le cripto!

21 richieste di ETF su altcoin sono in sospeso, la NASA riconosce Ripple, la Cina inietta 75 miliardi di dollari e i trader si chiedono cosa porterà il mese di ottobre.

Questa sarà una settimana cruciale per il mercato delle criptovalute, con sviluppi rivoluzionari riguardanti XRP. Nel frattempo, 21 richieste di ETF su altcoin sono in sospeso, la NASA riconosce Ripple, la Cina inietta 75 miliardi di dollari e i trader si chiedono cosa porterà il mese di ottobre.

Cosa significano le 21 richieste di ETF su altcoin per questa settimana?

L’analista di criptovalute Ash Crypto ha riferito che REX-OSPREY ha presentato domanda per 21 ETF su altcoin, tra cui XRP, ADA, LINK e AVAX. Questa settimana possiamo aspettarci le prime reazioni delle autorità di regolamentazione. Inoltre, gli operatori istituzionali probabilmente modificheranno le loro posizioni in previsione di possibili approvazioni.

L’iniezione di 75 miliardi di dollari da parte della Cina segna l’inizio dell’altseason

L’esperto di criptovalute Steph Is Crypto prevede che l’iniezione di 530 miliardi di yen (75 miliardi di dollari) da parte della Banca Centrale cinese potrebbe spingere XRP a 10 dollari. Questa liquidità affluisce tipicamente in pochi giorni verso asset rischiosi come le criptovalute. Di conseguenza, gli analisti di criptovalute prevedono che questo potrebbe potenzialmente segnare l’inizio dell’altseason 2025.

I dati storici mostrano che le misure di stimolo cinesi hanno un impatto sui mercati delle criptovalute entro 5-7 giorni di negoziazione. Inoltre, vediamo che le ore di negoziazione asiatiche mostrano già un aumento dell’attività.

Previsioni XRP per questa settimana

Il rapporto settimanale su Ripple mostra il prezzo di XRP a circa 3,05 dollari, per cui il superamento della resistenza a 3,10 dollari diventa cruciale. Questa settimana i rialzisti testeranno se possono spingere il prezzo di Ripple verso 3,25 dollari e oltre. Allo stesso tempo, i nostri esperti segnalano progressi legali in Asia, che potrebbero accelerare l’adozione di XRP.

I trader dovrebbero tenere d’occhio il supporto a 2,85 dollari, poiché la sua perdita potrebbe invitare a un nuovo test a 2,70 dollari. Nelle ultime settimane, i rialzisti non sono ancora riusciti a realizzare l’aspettativa di 5 dollari per XRP.

La criptovaluta della settimana

Questa settimana i riflettori sono puntati sulla meme coin PENGU che, secondo l’analisi di Crypto King, è sul punto di registrare un breakout al rialzo. L’analisi del breakout per la prossima settimana arriva dopo una forte formazione di bull flag.

Analisi tecnica di PENGU al 6 ottobre – Fonte: Crypto King su TradingView

Il riconoscimento della NASA potrebbe accelerare l’interesse istituzionale

L’esperto di criptovalute JackTheRippler ha rivelato che la NASA riconosce Ripple e XRP nelle presentazioni sulla blockchain. Questa settimana possiamo aspettarci che gli operatori istituzionali incorporino questa notizia nelle loro analisi. Inoltre, la convalida da parte del governo dà spesso il via libera agli investitori più conservatori.

Questo sviluppo si aggiunge alle crescenti partnership con gli istituti finanziari. Pertanto, gli analisti prevedono un aumento dell’interesse da parte degli operatori finanziari tradizionali.

Transizione del CTO di Ripple e aspettative della comunità

L’annuncio di Brad Garlinghouse che il CTO David Schwartz si dimetterà dopo 13 anni solleva interrogativi sulla direzione di Ripple. Tuttavia, Schwartz rimarrà attivo come membro del consiglio di amministrazione e continuerà a contribuire alla comunità. Questa settimana i mercati testeranno il suo impatto sul sentiment XRP.

David Schwartz ha in programma di gestire un proprio nodo XRPL e di esplorare nuovi casi d’uso al di fuori dell’ambito di Ripple. Già questa settimana potrebbero esserci i primi aggiornamenti sui suoi piani.

La nostra analisi del prezzo di XRP per questa settimana sottolinea che il pattern macro è pronto per un’esplosione. Una chiusura mensile sopra i 3,02 dollari potrebbe innescare un movimento verso obiettivi pluriennali.

Analisi del prezzo di XRP al 6 ottobre – Fonte: TradingView

Agenda settimanale per i trader di criptovalute

I prossimi giorni determineranno se il momentum rialzista di XRP continuerà. Prestate attenzione agli aggiornamenti sulle notizie relative agli ETF, alle reazioni del mercato cinese e ai livelli tecnici. Inoltre, le nuove criptovalute potrebbero beneficiare dell’aumento del sentiment del mercato.

