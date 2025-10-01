Previsioni prezzo XRP: Che impatto avranno le dimissioni del CTO?

Dopo l'annuncio di ieri delle dimissioni del CTO di Ripple David Schwartz, il prezzo di XRP ha subito una momentanea flessione.

Nella giornata di ieri, dopo l’annuncio delle dimissioni del CTO di Ripple David Schwartz, il prezzo di XRP ha subito una momentanea flessione. Anche se non è escluso che le dimissioni potrebbero avere un impatto negativo sul prezzo di XRP in futuro, oggi gli investitori non si preoccupano affatto dato che il mercato delle criptovalute è salito alle stelle questa mattina, forse grazie all’“effetto Uptober”.

Ma come mai il CTO di Ripple lascia l’azienda dopo 13 anni di lavoro? E cosa farà Ripple? In questo articolo esaminiamo il recente annuncio di David Schwartz e come stanno reagendo Ripple e la sua comunità.

Il CTO di Ripple si dimette

David Schwartz ha lavorato per oltre 13 anni presso Ripple e nel 2018 ha assunto il ruolo di Chief Technology Officer (CTO) dell’azienda. Ma ieri questo capitolo è giunto al termine. Schwartz lo ha definito una delle migliori esperienze della sua vita ed è molto grato per il tempo trascorso presso Ripple.

Il CTO di Ripple ha motivato le sue dimissioni con l’esigenza di avere più tempo da dedicare ai suoi hobby, alla sua famiglia e ai suoi progetti personali, e ha ringraziato i suoi colleghi di Ripple per il tempo trascorso insieme.

Sebbene Schwartz lasci il ruolo di CTO, continuerà a essere coinvolto nell’azienda. Infatti, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Ripple.

Brad Garlinghouse, fondatore e CEO di Ripple, ha ringraziato David Schwartz per il suo lavoro nell’azienda e per le sue intuizioni. Secondo Garlinghouse, Schwartz è una delle persone più intelligenti e divertenti che conosca, nonché una “leggenda”.

Anche la comunità XRP è grata a Schwartz per il tempo trascorso in Ripple. Tuttavia, ha anche lasciato intendere che Ripple ha subito una grossa perdita. Questo potrebbe aver causato il leggero calo del prezzo che abbiamo visto ieri.

Ma oggi il prezzo di XRP sembra essere di nuovo in aumento e, secondo gli analisti, l’altcoin è pronta per un forte breakout.

Previsioni sul prezzo di XRP – Cosa farà Ripple?

Ieri il prezzo del token XRP è sceso, ma è nuovamente salito questa mattina, quando Bitcoin è improvvisamente passato da 114.000 a 116.000 dollari. Se questo slancio rialzista dovesse continuare, oggi XRP supererà la sua media mobile a 30 giorni (linea gialla) a 2,92 dollari, per un aumento verso i 3 dollari.

Siamo solo al 1° ottobre, ma oggi potremmo già vedere l’effetto “Uptober”. Ottobre è storicamente uno dei mesi più positivi per le criptovalute. Dal 2013, Bitcoin è sceso solo due volte in questo mese. Dopo ottobre arriva novembre, storicamente uno dei mesi migliori sia per Bitcoin che per Ethereum.

Se le criptovalute aumenteranno in ottobre, XRP potrebbe superare i 3 dollari e forse anche tentare di stabilire un nuovo massimo storico sopra i 3,84 dollari.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di XRP – Fonte: TradingView

Il Relative Strength Index (RSI) è salito di diversi punti questa mattina, raggiungendo il valore neutro di 50. Questo dimostra che i rialzisti stanno riprendendo il controllo del prezzo e aumenta la probabilità che XRP continui a salire nei prossimi giorni.

Se oggi è il punto di svolta, XRP e altre famose criptovalute potrebbero generare molti profitti nell’ultimo trimestre del 2025.

Ma se XRP raggiungerà un nuovo massimo storico in ottobre-novembre, le altcoin minori e le meme coin potrebbero registrare aumenti ancora più consistenti. I trader di criptovalute stanno quindi tenendo gli occhi aperti per individuare nuove criptovalute con il potenziale di esplodere nell’altseason. Per esempio, c’è una nuova meme coin che sta attirando molta attenzione.

La migliore meme coin per il quarto trimestre del 2025?

