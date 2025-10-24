BTC $111,181.89 1.75%
ETH $3,958.51 2.32%
SOL $191.87 2.03%
SHIB $0.000010 1.71%
BNB $1,127.06 2.95%
DOGE $0.19 1.77%
XRP $2.45 2.43%
PEPE $0.0000070 3.22%
Cryptonews Altcoin News

XRP a 21 dollari, il sogno si fa sempre più reale

altcoin criptovalute xrp
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Nuovi sviluppi hanno portato gli analisti a riconsiderare in maniera più ottimistica le previsioni di prezzo sul token di Ripple.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Aniello Raul Barone
Autore
Aniello Raul Barone
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Immagine in stile pop art per la copertina di un articolo sulle criptovalute

Il token XRP non ha ancora recuperato il suo massimo storico di 3,84 dollari, raggiunto nel 2018, ma continua a oscillare al di sotto dei 3 dollari.

Questo non ha impedito agli analisti di prevedere un futuro brillante per la criptovaluta di Ripple. Molti hanno previsto che il prezzo dell’altcoin non solo raggiungerà nuovi massimi storici, ma che è addirittura destinato a superare le due cifre.

Con i numerosi nuovi sviluppi che circondano Ripple e XRP, anche gli analisti che non credevano nel sogno delle due cifre sembrano cambiare posizione.

Il prezzo di XRP potrebbe ancora raggiungere i 21 dollari

In particolare, l’analista e investitore di criptovalute noto con lo pseudonimo Crypto Bitlord ha annunciato pubblicamente un cambiamento di posizione riguardo al prezzo di XRP.

In precedenza, l’analista aveva previsto che sebbene XRP potesse tranquillamente raggiungere il prezzo di 5 dollari, il sogno delle due cifre era irraggiungibile. Adesso, invece, l’analista di criptovalute ha ritirato le precedenti prospettive sul “FUD” (fear, uncertainty and doubt) che circondavano la criptovaluta.

In un post pubblicato su X, Crypto Bitlord ha spiegato che “il disegno” di XRP sta finalmente prendendo forma, seppur lentamente. Con questo, l’analista di criptovalute ritiene che adesso il prezzo di XRP ha effettivamente raggiunto il pieno potenziale per puntare ai 21 dollari.

Questa analisi è stata fatta in risposta a un post che sottolineava che la Federal Reserve statunitense stava seriamente prendendo in esame gli account di pagamento che consentono alle società di criptovalute e di tecnologia finanziaria di accedere ai canali di pagamento collegati alla Federal Reserve.

Essenzialmente, questo significa che la Fed sta aprendo una porta che in passato era chiusa a queste società.

Il cambiamento di posizione della Federal Reserve è positivo per le criptovalute ed è anche potenzialmente rialzista per Ripple e il prezzo di XRP. Questo perché la stessa Ripple, in passato, ha spiegato che XRP Ledger è stato effettivamente creato per facilitare i pagamenti per le entità finanziarie.

Inoltre, il discorso tenuto dal governatore Christopher J. Waller alla Payments Innovation Conference di Washington, D.C., evidenzia la necessità di colmare il divario tra i metodi di pagamento tradizionali e quelli crittografici, che stanno rapidamente emergendo.

Il governatore Waller ha spiegato che la Federal Reserve sta effettivamente pianificando di partecipare a questa nuova tecnologia, e ha affermato:

“Mentre il personale della Federal Reserve esamina questa idea, coinvolgeremo tutte le parti interessate per ascoltare le loro opinioni sui vantaggi e gli svantaggi di questo approccio”.

Grafico estrapolato dal sito di analisi TradingView
Grafico del prezzo di XRP – Fonte: TradingView
Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$3,953,888,582,824
4.19

Altri articoli in evidenza

Previsione Prezzi
Previsioni prezzo BNB: mira al massimo storico di $1370
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-10-24 11:00:00
News
ChatGPT prevede il prezzo di WLFI, AAVE e SUI per fine ottobre
Gaia Tommasi
Gaia Tommasi
2025-10-24 10:27:21
Aniello Raul Barone
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo