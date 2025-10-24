XRP a 21 dollari, il sogno si fa sempre più reale

Nuovi sviluppi hanno portato gli analisti a riconsiderare in maniera più ottimistica le previsioni di prezzo sul token di Ripple.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il token XRP non ha ancora recuperato il suo massimo storico di 3,84 dollari, raggiunto nel 2018, ma continua a oscillare al di sotto dei 3 dollari.

Questo non ha impedito agli analisti di prevedere un futuro brillante per la criptovaluta di Ripple. Molti hanno previsto che il prezzo dell’altcoin non solo raggiungerà nuovi massimi storici, ma che è addirittura destinato a superare le due cifre.

Con i numerosi nuovi sviluppi che circondano Ripple e XRP, anche gli analisti che non credevano nel sogno delle due cifre sembrano cambiare posizione.

Il prezzo di XRP potrebbe ancora raggiungere i 21 dollari

In particolare, l’analista e investitore di criptovalute noto con lo pseudonimo Crypto Bitlord ha annunciato pubblicamente un cambiamento di posizione riguardo al prezzo di XRP.

In precedenza, l’analista aveva previsto che sebbene XRP potesse tranquillamente raggiungere il prezzo di 5 dollari, il sogno delle due cifre era irraggiungibile. Adesso, invece, l’analista di criptovalute ha ritirato le precedenti prospettive sul “FUD” (fear, uncertainty and doubt) che circondavano la criptovaluta.

In un post pubblicato su X, Crypto Bitlord ha spiegato che “il disegno” di XRP sta finalmente prendendo forma, seppur lentamente. Con questo, l’analista di criptovalute ritiene che adesso il prezzo di XRP ha effettivamente raggiunto il pieno potenziale per puntare ai 21 dollari.

Questa analisi è stata fatta in risposta a un post che sottolineava che la Federal Reserve statunitense stava seriamente prendendo in esame gli account di pagamento che consentono alle società di criptovalute e di tecnologia finanziaria di accedere ai canali di pagamento collegati alla Federal Reserve.

Essenzialmente, questo significa che la Fed sta aprendo una porta che in passato era chiusa a queste società.

Il cambiamento di posizione della Federal Reserve è positivo per le criptovalute ed è anche potenzialmente rialzista per Ripple e il prezzo di XRP. Questo perché la stessa Ripple, in passato, ha spiegato che XRP Ledger è stato effettivamente creato per facilitare i pagamenti per le entità finanziarie.

Inoltre, il discorso tenuto dal governatore Christopher J. Waller alla Payments Innovation Conference di Washington, D.C., evidenzia la necessità di colmare il divario tra i metodi di pagamento tradizionali e quelli crittografici, che stanno rapidamente emergendo.

Il governatore Waller ha spiegato che la Federal Reserve sta effettivamente pianificando di partecipare a questa nuova tecnologia, e ha affermato:

“Mentre il personale della Federal Reserve esamina questa idea, coinvolgeremo tutte le parti interessate per ascoltare le loro opinioni sui vantaggi e gli svantaggi di questo approccio”.