XRP Ledger diventa il laboratorio dell’intelligenza artificiale: nasce la nuova frontiera dell’AI on-chain

Autore Lucio Prosperi Autore Lucio Prosperi Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 9, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’intelligenza artificiale incontra la blockchain. E lo fa in modo concreto, grazie a un’iniziativa che potrebbe ridefinire il concetto stesso di automazione digitale: l’XRP Ledger (XRPL) diventa il banco di prova per l’integrazione dell’AI di nuova generazione.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Ripple e la Nanyang Technological University (NTU) di Singapore, una delle università tecnologiche più rinomate al mondo. L’obiettivo? Creare un framework di intelligenza artificiale che operi direttamente sulla blockchain XRP, permettendo lo sviluppo di agenti autonomi e verificabili, capaci di interagire, apprendere e prendere decisioni in modo trasparente.

Dalla teoria accademica alla realtà on-chain

Vista della Nanyang Technological University

Il progetto è guidato dal Professor Yang Liu, esperto di cybersecurity e intelligenza artificiale presso la NTU. Il suo team ha inizialmente condotto una serie di esperimenti nel campo della sicurezza informatica, utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per identificare difetti nel codice e vulnerabilità nascoste. Tuttavia, i risultati non erano del tutto soddisfacenti: i modelli tradizionali faticavano a riconoscere vulnerabilità sottili o contestuali.

Da questa limitazione è nata l’idea di utilizzare un approccio diverso: l’AI agentica, ovvero sistemi progettati per ragionare e prendere decisioni come un analista umano, anziché limitarsi a rispondere a input testuali. Il passo decisivo è arrivato quando gli agenti AI sono stati collegati direttamente all’infrastruttura dell’XRP Ledger, consentendo loro di eseguire operazioni, analisi e verifiche in tempo reale, registrando i risultati in modo trasparente e immutabile sulla blockchain.

La fusione tra AI e XRPL non è solo un esperimento accademico. Secondo Lauren Weymouth, responsabile dell’iniziativa UBRI (University Blockchain Research Initiative) di Ripple, si tratta di “un caso in cui la ricerca accademica diventa tecnologia di produzione”. In altre parole, l’intelligenza artificiale non è più un servizio esterno che si collega alla blockchain, ma una parte integrante del registro distribuito stesso.

Our University Blockchain Research Initiative (UBRI) has been a catalyst for innovation since 2018. → https://t.co/vV6Mv4u2e8



The new 2025 report features research from our global network of 60+ academic partners and highlights vital research across six key areas:

🪙… pic.twitter.com/f0EJ5azmX9 — Ripple (@Ripple) August 27, 2025

Trasparenza e fiducia: il valore aggiunto della blockchain

Portare l’IA direttamente on-chain comporta un vantaggio fondamentale: la tracciabilità. Ogni decisione, ogni pagamento e ogni analisi effettuata dagli agenti viene registrata in modo permanente sulla blockchain XRP, creando un livello di accountability e fiducia mai visto prima nel settore dell’intelligenza artificiale.

“XRP Ledger offre all’AI un livello di fiducia incorporato”, spiega il Professor Liu. “Non solo consente agli agenti di operare in modo autonomo, ma permette anche di integrare pagamenti e scambi di valore in maniera nativa e trasparente”.

Questo apre la strada a un’ampia gamma di applicazioni: dagli audit di sicurezza automatizzati, alla gestione intelligente della liquidità, fino al coordinamento tra dispositivi IoT. Tutto questo potrà essere gestito da agenti autonomi che utilizzano XRP come strumento di regolamento, eliminando la necessità di intermediari e riducendo drasticamente i tempi di esecuzione e i costi operativi.

Un ecosistema di agenti intelligenti e responsabili

Naturalmente, l’introduzione di sistemi autonomi in un contesto economico reale presenta anche rischi significativi. Liu avverte:

“Quando l’AI è collegata a un valore economico tangibile, il suo comportamento deve essere controllato con estrema attenzione”.

Per questo motivo, il team NTU sta sviluppando meccanismi di sicurezza multilivello, pensati per prevenire azioni impreviste o dannose. Da un lato ci sono le misure di difesa contro attacchi informatici o manipolazioni esterne; dall’altro, i protocolli di sicurezza comportamentale, progettati per garantire che gli agenti rimangano allineati agli obiettivi umani e alle normative vigenti.

La prossima fase di ricerca prevede l’integrazione di memoria e capacità di ragionamento contestuale negli agenti AI. In pratica, questi sistemi potranno ricordare le proprie azioni passate, analizzarne gli effetti e adattare il proprio comportamento nel tempo. Un’evoluzione che potrebbe trasformare XRPL in una rete vivente di agenti auto-miglioranti, in grado di collaborare tra loro in modo trasparente e sicuro.

Ripple e NTU: un’alleanza strategica per il futuro dell’AI

Per Ripple e NTU, questa collaborazione segna un momento di svolta. In meno di un anno, un progetto nato come ricerca accademica si è trasformato in un’infrastruttura funzionante, con implicazioni concrete per il futuro dell’intelligenza artificiale e della blockchain.

L’obiettivo a lungo termine è quello di creare un ecosistema finanziario intelligente, in cui AI e blockchain non siano più due tecnologie separate, ma componenti di un unico sistema sinergico, capace di operare in modo autonomo, verificabile e trasparente.

In un mondo sempre più interconnesso e automatizzato, XRP Ledger si candida così a diventare la piattaforma di riferimento per la nuova generazione di intelligenze decentralizzate. Un ambiente in cui fiducia, trasparenza e innovazione convergono per dare forma al futuro della finanza digitale e dell’automazione globale.