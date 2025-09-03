Aggiornamento SEC x XRP: oggi la dichiarazione CFTC sull’approvazione degli ETF
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
La Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che autorizza ufficialmente il trading spot di criptovalute sulle borse valori statunitensi, ovvero gli exchange, registrati.
SEC e CFTC fanno chiarezza sul trading di criptovalute
Si tratta di una svolta regolamentare importante che sancisce il trading di criptovalute da parte della SEC, l’equivalente USA della nostra Consob, ovvero l’organismo di controllo per il mercato azionario, e la CFTC, che negli Stati Uniti controlla il mercato delle materie prime come l’oro.
Questa dichiarazione congiunta segna di fatto una svolta, perché si tratta di un riconoscimento ufficiale da parte dei due organi di controllo più importanti.
Indirettamente, si tratta di una buona notizia anche per XRP che vede aumentare notevolmente le percentuali di approvazione del suo ETF.
Esplode l’interesse istituzionale di massa
Ad oggi l’interesse per un ETF Spot su XRP è notevole. Ben 11 istituzioni finanziarie, con un patrimonio gestito complessivo di 240 miliardi di dollari, sono in fila per ottenere un’esposizione a XRP.
Un cambiamento di prospettiva importante per una crypto come XRP, che è stata per diversi anni in causa con la SEC e snobbata dal mercato, mentre adesso fioccano le richieste anche per il suo caso d’uso importante, come quello dei pagamenti transfrontalieri.
Il prezzo di XRP pronto per un quarto trimestre 2025 esplosivo
Oltre agli sviluppi normativi, gli analisti tecnici parlano di segnali positivi per il prezzo di XRP. L’esperto di criptovalute Amonyx ha previsto un “movimento irripetibile” nel quarto trimestre del 2025, sulla base delle attuali formazioni grafiche e di alcuni catalizzatori.
Lo scenario di un aumento per XRP a 10 dollari, secondo la sua analisi, appare quindi realistico.
Secondo gli esperti, l’approvazione dell’ETF su XRP, insieme agli afflussi istituzionali di liquidità che si porterà dietro, le condizioni per una crescita esplosiva del prezzo. Anche il nuovo clima normativo più favorevole rappresenta un volano importante.
Se a questo dovesse aggiungersi la ripresa del mercato crypto in generale, ci sono ottime prospettive affinché XRP possa diventare una delle criptovalute che esploderanno nel 2025.
- [LIVE] Crypto News Oggi: Le notizie del 1° settembre 2025 – Ethereum potrebbe fare 100x?
- [LIVE] Crypto News Oggi: Le notizie del 2 settembre 2025 – SHIB sta per invertire il trend?
- L’intelligenza artificiale prevede il target di XRP di fine settembre
- CRO vola del 134%: Cronos è pronto per un’esplosione ancora più grande?
- Rally WLFI: derivati in aumento del 500% prima dello sblocco del token di Trump
- [LIVE] Crypto News Oggi: Le notizie del 1° settembre 2025 – Ethereum potrebbe fare 100x?
- [LIVE] Crypto News Oggi: Le notizie del 2 settembre 2025 – SHIB sta per invertire il trend?
- L’intelligenza artificiale prevede il target di XRP di fine settembre
- CRO vola del 134%: Cronos è pronto per un’esplosione ancora più grande?
- Rally WLFI: derivati in aumento del 500% prima dello sblocco del token di Trump