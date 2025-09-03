BTC $111,594.93 2.06%
ETH $4,366.42 1.57%
SOL $210.66 5.77%
SHIB $0.000012 1.84%
BNB $854.08 1.13%
DOGE $0.21 3.77%
XRP $2.86 3.05%
PEPE $0.0000097 3.03%
Cryptonews Altcoin News

Aggiornamento SEC x XRP: oggi la dichiarazione CFTC sull’approvazione degli ETF

prezzo xrp
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Head of Content - Cryptonews Italy
Christian Boscolo
Head of Content - Cryptonews Italy
Christian Boscolo
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che autorizza ufficialmente il trading spot di criptovalute sulle borse valori statunitensi, ovvero gli exchange, registrati.

SEC e CFTC fanno chiarezza sul trading di criptovalute

Si tratta di una svolta regolamentare importante che sancisce il trading di criptovalute da parte della SEC, l’equivalente USA della nostra Consob, ovvero l’organismo di controllo per il mercato azionario, e la CFTC, che negli Stati Uniti controlla il mercato delle materie prime come l’oro.

Questa dichiarazione congiunta segna di fatto una svolta, perché si tratta di un riconoscimento ufficiale da parte dei due organi di controllo più importanti.

Indirettamente, si tratta di una buona notizia anche per XRP che vede aumentare notevolmente le percentuali di approvazione del suo ETF.

Esplode l’interesse istituzionale di massa

Ad oggi l’interesse per un ETF Spot su XRP è notevole. Ben 11 istituzioni finanziarie, con un patrimonio gestito complessivo di 240 miliardi di dollari, sono in fila per ottenere un’esposizione a XRP.

Un cambiamento di prospettiva importante per una crypto come XRP, che è stata per diversi anni in causa con la SEC e snobbata dal mercato, mentre adesso fioccano le richieste anche per il suo caso d’uso importante, come quello dei pagamenti transfrontalieri.

Il prezzo di XRP pronto per un quarto trimestre 2025 esplosivo

Oltre agli sviluppi normativi, gli analisti tecnici parlano di segnali positivi per il prezzo di XRP. L’esperto di criptovalute Amonyx ha previsto un “movimento irripetibile” nel quarto trimestre del 2025, sulla base delle attuali formazioni grafiche e di alcuni catalizzatori.

Lo scenario di un aumento per XRP a 10 dollari, secondo la sua analisi, appare quindi realistico.

Secondo gli esperti, l’approvazione dell’ETF su XRP, insieme agli afflussi istituzionali di liquidità che si porterà dietro, le condizioni per una crescita esplosiva del prezzo. Anche il nuovo clima normativo più favorevole rappresenta un volano importante.

Se a questo dovesse aggiungersi la ripresa del mercato crypto in generale, ci sono ottime prospettive affinché XRP possa diventare una delle criptovalute che esploderanno nel 2025.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,047,771,729,245
-0.18

Altri articoli in evidenza

Previsione Prezzi
Bitcoin verso i 130.000$: acquisti massicci e via libera della SEC
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-09-03 12:09:54
Previsione Prezzi
Ethereum in zona critica: pattern ribassista e supporto chiave a 3200$
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-09-03 11:21:05
Christian Boscolo
Head of Content - Cryptonews Italy
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo