Visa sperimenta le stablecoin e rivoluziona i pagamenti internazionali!

L'azienda prevede di espandere il proprio progetto pilota sulle stablecoin nel 2026, rivolgendosi alle banche e alle società finanziarie che attualmente bloccano fondi in più valute per i pagamenti locali.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 30, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il colosso delle carte di credito, Visa, ha annunciato martedì di aver avviato la fase di test di un nuovo sistema che consente alle aziende di finanziare i pagamenti transfrontalieri utilizzando stablecoin invece di depositare preventivamente i contanti sui conti locali.

Il progetto pilota, reso possibile dalla piattaforma di pagamenti in tempo reale Visa Direct, riflette il modo in cui i token digitali stanno guadagnando terreno tra i principali operatori finanziari a livello globale.

Il presidente per le soluzioni commerciali e di trasferimento di denaro di Visa, Chris Newkirk, ha dichiarato in un comunicato:

“I pagamenti transfrontalieri sono rimasti bloccati in sistemi obsoleti per troppo tempo. La nuova integrazione delle stablecoin di Visa Direct getta le basi per il trasferimento istantaneo di denaro in tutto il mondo, offrendo alle aziende una maggiore scelta nelle modalità di pagamento”.

La fiducia nelle stablecoin è cresciuta da quando gli Stati Uniti hanno approvato il GENIUS Act, che ha stabilito regole chiare per le società emittenti e ha eliminato gran parte dell’incertezza che aveva tenuto alla larga le grandi istituzioni.

How close are stablecoins to mainstream adoption? 🚀@rubail breaks down three factors needed to accelerate the future of programmable money. pic.twitter.com/Vaw3lE7Oix — Visa (@Visa) July 16, 2025

Visa sperimenta i token digitali per sbloccare i fondi transfrontalieri dormienti

Visa non ha rivelato i nomi dei suoi partner pilota. Tuttavia, prevede di espandere il programma nel 2026. L’iniziativa è rivolta a banche, società di rimesse e altre istituzioni finanziarie. Questi operatori hanno spesso bisogno di detenere fondi in più valute per soddisfare i requisiti di pagamento locali.

Visa punta a cambiare questa situazione attraverso l’utilizzo delle stablecoin, grazie alle quali l’azienda prevede transazioni più veloci e meno capitale immobilizzato in conti inattivi in tutto il mondo.

Nel frattempo, le stablecoin sono cresciute rapidamente. La loro ascesa ha suscitato preoccupazioni tra le autorità di regolamentazione e le banche, che temono che possano perturbare i sistemi di pagamento esistenti. Nonostante tutto, l’approccio di Visa segna una strada diversa: anziché opporre resistenza, gli operatori storici sembrano essere disposti a integrare le stablecoin nell’infrastruttura esistente.

Will stablecoins and traditional payments compete or work together? 🤝 Partnership is happening now. @jackforestell shares how Visa is working across the crypto ecosystem to power next-gen digital payments: https://t.co/vmf6Er2o8q#Stablecoins #Crypto pic.twitter.com/MdgawI0Rfu — Visa (@Visa) July 17, 2025

La crescita del mercato delle stablecoin alimenta la strategia di espansione di Visa

Nel frattempo, il responsabile delle criptovalute di Visa, Cuy Sheffield, prevede una convergenza tra i pagamenti tradizionali e le risorse digitali.

Le stime del settore collocano il mercato delle stablecoin a circa 269 miliardi di dollari, con un aumento del 62% nell’ultimo anno, e le previsioni suggeriscono che potrebbe salire a 2 trilioni di dollari entro tre anni.

L’azienda ha già elaborato più di 200 milioni di dollari in volume cumulativo di transazioni in stablecoin. La sua strategia posiziona Visa come concorrente delle stablecoin e come ponte che collega banche, aziende fintech e reti blockchain.

Il team di Sheffield ha ampliato le capacità di regolamento di Visa. Ha stretto partnership con le banche per l’emissione di token e sta anche collaborando con aziende fintech in tutto il mondo.

Nel 2024, la società ha introdotto la Visa Tokenized Asset Platform. Il sistema consente alle istituzioni di emettere e gestire token su blockchain. Da allora, l’istituto di credito spagnolo BBVA ha segnalato l’intenzione di lanciare una stablecoin attraverso la piattaforma.