Allarme CITI: Le stablecoin possono scatenare una nuova crisi bancaria

Un dirigente di Citi avverte che i pagamenti di interessi sulle stablecoin potrebbero prosciugare i depositi bancari come nella crisi degli anni '80, mentre i gruppi bancari fanno pressione per colmare la lacuna della legge GENIUS.

Il dirigente del team Future of Finance di Citigroup, Ronit Ghose, ha messo in guardia sui pagamenti degli interessi sulle stablecoin, affermando che potrebbero innescare una fuga dei depositi dalle banche tradizionali simile a quella degli anni ’80.

Secondo un articolo del Financial Times, Ghose ha tracciato un parallelo con la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, quando i fondi del mercato monetario sono saliti alle stelle nel giro di sette anni, passando da 4 miliardi a 235 miliardi di dollari, prosciugando le banche i cui tassi di deposito erano strettamente regolamentati.

Nel frattempo, i principali gruppi bancari statunitensi stanno facendo pressione sul Congresso per colmare quella che definiscono una “lacuna” nel GENIUS Act, che consente agli exchange di criptovalute e alle aziende affiliate di offrire rendimenti sulle stablecoin emesse da terzi come Circle e Tether.

Il settore bancario teme una fuga massiccia dei depositi

Le associazioni di categoria del settore bancario, tra cui l’American Bankers Association e il Bank Policy Institute, sostengono che, sebbene il GENIUS Act vieti alle società emittenti di stablecoin di pagare direttamente gli interessi, gli exchange possono comunque offrire ricompense ai titolari attraverso programmi di affiliazione e accordi di marketing.

⚠️ US banks have warned that a gap in the GENIUS Act could allow stablecoin issuers to skirt restrictions on paying yield to holders.#Stablecoin #Cryptohttps://t.co/N7lSngpPof — Cryptonews.com (@cryptonews) August 13, 2025

Da questa lacuna normativa potrebbe derivare una situazione di disparità in cui le piattaforme di stablecoin attraggono i depositanti con rendimenti competitivi, mentre le banche tradizionali devono affrontare restrizioni sui tassi di deposito e oneri normativi che limitano la loro capacità di competere.

Il responsabile della consulenza bancaria e dei mercati dei capitali presso PwC, Sean Viergutz, ha condiviso una posizione simile nel rapporto, evidenziando che:

“Le banche potrebbero dover affrontare costi di finanziamento più elevati affidandosi maggiormente ai mercati all’ingrosso o aumentando i tassi di deposito, il che potrebbe rendere il credito più costoso per le famiglie e le imprese”.

I gruppi bancari hanno citato le stime del Dipartimento del Tesoro secondo cui le stablecoin fruttifere potrebbero comportare un deflusso di depositi fino a 6,6 trilioni di dollari, il che potrebbe cambiare il modo in cui le banche finanziano i prestiti e gestiscono la liquidità.

Durante la crisi degli anni ’80 citata da Ghose, tra il 1981 e il 1982 i prelievi dai conti bancari hanno superato i nuovi depositi di 32 miliardi di dollari, perché i consumatori cercavano rendimenti più elevati nei fondi del mercato monetario.

Dal momento che i depositi bancari costituiscono la principale fonte di finanziamento per i prestiti alle imprese e ai consumatori, i deflussi su larga scala potrebbero ridurre la disponibilità di credito e aumentare i costi di finanziamento in tutta l’economia.

La posizione contraddittoria di Citi sulle stablecoin

Ironia della sorte, mentre Ghose mette in guardia dai rischi sistemici derivanti dai rendimenti delle stablecoin, Citigroup sta esplorando attivamente i servizi di custodia delle stesse e sta valutando l’emissione di un proprio token digitale ancorato al dollaro.

Durante la conference call sui risultati di luglio, l’amministratore delegato Jane Fraser ha confermato che Citi, mentre sviluppa servizi di deposito tokenizzati per i clienti aziendali che cercano capacità di regolamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sta “valutando l’emissione di una stablecoin Citi”.

Mentre si posiziona per conquistare il livello infrastrutturale man mano che le stablecoin vengono adottate su larga scala, la banca offre già trasferimenti in dollari basati su blockchain tra i suoi uffici di New York, Londra e Hong Kong.

L’allarme lanciato da Citi è solo un tentativo della banca di evitare la concorrenza?

Tuttavia, i gruppi del settore delle criptovalute hanno respinto le preoccupazioni delle banche. Il Crypto Council for Innovation ha sostenuto che limitare i rendimenti delle stablecoin “inclinerebbe il campo di gioco a favore delle istituzioni tradizionali” e soffocherebbe la scelta dei consumatori.

Il Chief Legal Officer di Coinbase, Paul Grewal, ha respinto gli sforzi della lobby bancaria, scrivendo su X che i legislatori avevano già “respinto il vostro sforzo sfrenato per evitare la concorrenza” durante l’approvazione del GENIUS Act.

This was no loophole and you know it. 376 Democrats and Republicans in the House and Senate rejected your unrestrained effort to avoid competition. So did one President. It's time to move on. https://t.co/CGCGxDqKNa — paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) August 13, 2025

Le stablecoin stanno per ridefinire l’infrastruttura dei pagamenti globali

Questo conflitto di interessi si sta manifestando in un momento in cui si prevede che le stablecoin raggiungeranno un volume di pagamenti annuali pari a 1.000 miliardi di dollari entro il 2028 e potrebbero costituire il 10% dell’offerta di moneta statunitense, alterando in modo fondamentale le dinamiche della politica monetaria.

Inoltre, secondo quanto emerso da una recente ricerca di Keyrock e Bitso, le stablecoin possono facilitare pagamenti fino a 13 volte più economici rispetto alle banche tradizionali, con tempi di regolamento di pochi secondi appena.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent, in un post pubblicato su X, ha espresso il suo sostegno all’adozione delle stablecoin sostenendo che:

“Le stablecoin amplieranno l’accesso al dollaro per miliardi di persone in tutto il mondo e porteranno a un aumento della domanda di titoli del Tesoro statunitensi come asset di garanzia”.

Implementing the GENIUS Act is essential to securing American leadership in digital assets.



Stablecoins will expand dollar access for billions across the globe and lead to a surge in demand for U.S. Treasuries, which back stablecoins.



It’s a win-win-win for everyone involved:… https://t.co/p5nRQpBfnw — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) August 18, 2025

Il GENIUS Act include una “clausola Libra” volta a impedire alle Big Tech e a Wall Street di dominare il mercato delle stablecoin, richiedendo entità separate per l’emissione e vietando il pagamento di rendimenti.

Tuttavia, piattaforme come Coinbase e PayPal continuano a offrire ricompense in stablecoin, sostenendo che il divieto si applica solo agli emittenti e non agli intermediari o agli exchange.

In prospettiva, lo scontro tra il sistema bancario tradizionale e gli asset digitali si sta intensificando, poiché il denaro programmabile sta rivoluzionando i vecchi sistemi di pagamento, mentre la velocità e l’efficienza senza confini delle stablecoin le posizionano come standard multitrilionario per i pagamenti globali.