Una balena sposta 2.000 BTC su 51 wallet mentre cresce il panico della vendita

Un Original Gangster, cioè un wallet che possiede Bitcoin dalle origini, ha appena spostato 222 milioni di dollari scatenando il panico.

Un wallet Bitcoin rimasto inattivo per molto tempo è tornato attivo giovedì, trasferendo 2.000 BTC, circa 222 milioni di dollari, su 51 nuovi indirizzi, alimentando il dibattito su una possibile vendita da parte dei primi investitori o su una semplice riorganizzazione dei fondi.

Onchain Lens ha condiviso i dati della blockchain che mostrano come le monete siano state divise su più nuovi wallet: 50 indirizzi hanno ricevuto circa 37,5 BTC ciascuno, mentre uno ha ricevuto 121 BTC. Tutte le transazioni sono state registrate al blocco 919298, con costi di rete inferiori a 6 dollari complessivi.

I dati on-chain indicano che il mittente era un indirizzo dormiente, che non muoveva monete da diversi anni. Questi wallet sono solitamente associati ai primi utilizzatori o miner, spesso chiamati Bitcoin OG. La loro improvvisa attività attira sempre molta attenzione, perché i loro movimenti possono influenzare il sentiment di mercato se i fondi vengono spostati verso gli exchange.

I 2.000 BTC potrebbero essere stati riorganizzati per la custodia e non la vendita

Per ora, i dati on-chain mostrano che i BTC non sono stati inviati a indirizzi di exchange, segno che non c’è l’intenzione immediata di vendere.

Il modello di movimento suggerisce invece una gestione interna: la whale ha distribuito i fondi su decine di nuovi wallet, forse per distribuirli meglio o per motivi di sicurezza. Queste strategie sono frequenti tra i grandi possessori che vogliono maggiore privacy o che aggiornano il formato dei propri wallet.

I nuovi wallet utilizzano SegWit, abbreviazione di Segregated Witness. Questo aggiornamento di Bitcoin, introdotto nel 2017, migliora l’efficienza delle transazioni, riduce le commissioni e aumenta la capacità della rete. Nel tempo, molti holder di lungo corso hanno scelto di passare a wallet SegWit per motivi di sicurezza ed efficienza.

Il quadro tecnico di BTC non ha subito grosse modifiche

Nonostante il grande trasferimento, il prezzo di Bitcoin è rimasto intorno ai 111.400 dollari, in calo dell’1%, senza reazioni immediate dal mercato.

Secondo gli analisti, la domanda strutturale di BTC resta solida anche dopo la liquidazione da 19 miliardi di dollari avvenuta la scorsa settimana, che ha eliminato molte posizioni troppo esposte.

Doug Colkitt, primo contributor di Fogo, ha dichiarato che “nel sistema c’è davvero molta leva finanziaria”.

Ha aggiunto: “Questo succede spesso nel mondo crypto: si accumula leva, poi tutto si resetta. Ricorda molto maggio 2021, quando in realtà non è successo nulla di particolare, ma troppi avevano accumulato posizioni a leva per mesi”. Rischio leva elevata per la stabilità di BTC

Mentre le balene spostano fondi, i trader stanno aumentando le posizioni short su BTC, ETH e SOL. Il trasferimento arriva in un momento di forte tensione di mercato. Secondo alcuni questa mossa è una precauzione, per altri un possibile preludio a prese di profitto in caso di rimbalzo dei prezzi.

Nel frattempo il sentiment ribassista cresce sulle piattaforme di derivati.

Secondo Lookonchain, un trader ha aperto una posizione short su 3.440 BTC, circa 392 milioni di dollari, già in guadagno teorico di 5,7 milioni.

Altri due grandi trader hanno costruito posizioni short per quasi 180 milioni di dollari su diversi asset, tra cui ETH, SOL e DOGE. La mossa indica una certa prudenza tra gli investitori professionali.

Gli analisti ritengono che il mercato resti in una fase delicata. La prossima direzione si potrebbe legare a fattori macro come le decisioni della Federal Reserve, le dinamiche commerciali tra Stati Uniti e Cina e le condizioni di liquidità.