Liquidazioni per 630 milioni: Bitcoin stabile, Solana accelera

Bitcoin tiene duro nonostante le liquidazioni record, nel frattempo gli analisti prevedono un breakout imminente per il token SOL.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 10, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Oggi il mercato delle criptovalute è tornato in calo dopo aver appena affrontato la più forte ondata di liquidazioni di ottobre, che ha colto di sorpresa i rialzisti eccessivamente indebitati.

A breve dovrebbe tornare la pace in Medio Oriente. Tutti gli asset rifugio subiranno un crollo dell’80% e gli investimenti speculativi con leva finanziaria aumenteranno di 100 volte. O forse no?

Secondo i dati di Coinglass, nella giornata di ieri, giovedì 9 ottobre, sono state spazzate via posizioni per oltre 630 milioni di dollari, di cui oltre l’81% erano posizioni lunghe. Bitcoin ha perso il 2% circa, mentre Ethereum,BNB e XRP sono scesi del 4% circa ciascuno.

La cosa di per sé non sarebbe nemmeno tanto sconvolgente, se non si tiene conto del fatto che Bitcoin e le principali altcoin hanno la deprecabile tendenza a trascinare con sé il resto del mercato. Ecco cosa sta succedendo con Bitcoin e Altseason:

Perché oggi le criptovalute sono in calo? Il calo del mercato cancella 200 miliardi di dollari di valore

L’Altseason 2025 ha visto BNB e XRP guadagnare un leggero dominio e sfruttare ulteriormente il resto del mercato delle altcoin

Grafico dell’indicatore Fear & Greed del mercato cripto – Fonte: CoinMarketCap

Ma adesso la situazione è grave. Dopo aver sfiorato il record di 4,27 trilioni di dollari nella capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute all’inizio di questa settimana, quasi 200 miliardi di dollari sono evaporati, riportando le valutazioni ai livelli di metà settembre.

Bitcoin si mantiene ancora sopra i 120.000 dollari, con un aumento di circa l’8% nel mese, mentre Ethereum si aggira appena sotto i 4.500 dollari, con i trader che attuano alcune prese di profitto.

Making money in crypto in 2025pic.twitter.com/lq8J3VyB7z — Prince (@PetitPrinceETH) October 9, 2025

Il sell-off non è un mistero, ma una questione macroeconomica. Un cocktail di incertezza della Fed, liquidità in calo e semplici prese di profitto, che hanno colpito tutti contemporaneamente, ha prosciugato il mercato (tutti tranne Zcash, BNB e pochi altri).

Il sell-off ha coinciso con le rinnovate preoccupazioni della Federal Reserve sull’inflazione.

Il membro del Consiglio dei governatori della Federal Reserv, Michael Solomon Barr, ha fatto presente che la Fed non è ancora pronta dichiarare vittoria sull’inflazione, e ha affermato:

“Il FOMC dovrebbe essere cauto nell’adeguare la politica, in modo da poter raccogliere ulteriori dati”.

Previsioni di prezzo di Bitcoin e relative probabilità di conferma – Fonte: Polymarket

I mercati obbligazionari hanno rispecchiato questa cautela. I rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni si sono mantenuti vicini al 4,13%, mentre quelli a 30 anni hanno oscillato intorno al 4,72%, entrambi con movimenti minimi rispetto alle aste della scorsa settimana.

I progetti a media capitalizzazione, come Aptos (APT) e Sui (SUI), hanno registrato un calo compreso tra il 3 e il 6% a causa dell’uscita delle posizioni dei trader con leva finanziaria.

Tuttavia, i dati di DeFiLlama mostrano che il valore totale bloccato (TVL) complessivo dei protocolli DeFi rimane vicino ai 166 miliardi di dollari, suggerendo che la fiducia a lungo termine non è venuta meno.

Altcoin sotto pressione a causa del reset dei trader: quale sarà il prossimo passo?

Gli analisti osservano che la struttura del mercato rimane ampiamente rialzista nonostante il calo. La correzione è stata probabilmente un drenaggio della leva finanziaria, non l’inizio di una nuova tendenza al ribasso.

In mezzo al mare di rosso, spicca una delle configurazioni tecniche più forti di qualsiasi asset importante: Solana (SOL) sembra formare un classico pattern “cup and handle” sul suo grafico mensile.

Grafico del TVL delle principali blockchain – Fonte: DeFiLlama

Con l’aumentare delle speculazioni su una potenziale approvazione dell’ETF Solana, la struttura rialzista di SOL potrebbe segnalare un’opportunità di breakout per i trader che si posizionano nel quarto trimestre.

Il macro continua a favorire il rischio nel lungo termine

Nonostante la scossa, i fondamentali rimangono favorevoli per le attività digitali. I dati sulla liquidità del database FRED, della Federal Reserve, mostrano che l’offerta di moneta globale è cresciuta di quasi l’8% su base annua e che gli afflussi istituzionali negli ETF spot su Bitcoin continuano a registrare un trend al rialzo.

Per ora, Bitcoin sopra i 120.000 dollari rimane la linea di demarcazione chiave e, se questa reggerà, i rialzisti potrebbero non rimanere tranquilli a lungo.