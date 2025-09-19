L’ETF Rex Osprey è attivo! ChatGPT prevede il boom di XRP

Il prezzo di XRP ha reagito immediatamente in modo positivo alla notizia e ora si sta muovendo intorno alla resistenza cruciale di 3,10 dollari.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 19, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il primo ETF spot XRP americano è stato ufficialmente lanciato dalla società REX Shares, fornitrice di prodotti finanziari negoziati in borsa, in partnership con la società d’investimenti Osprey Funds, specializzata negli asset digitali, segnando così una pietra miliare storica per l’adozione di XRP.

L’ETF XRPR ha subito superato livelli di prezzo importanti e gli analisti prevedono ulteriori aumenti nel mese di ottobre.

XRP supera la resistenza di 3,10 dollari dopo il lancio dell’ETF

REX Shares ha annunciato oggi il lancio ufficiale del suo primo ETF XRP e Dogecoin, che offre agli investitori per la prima volta un accesso regolamentato agli spot XRP e Dogecoin negli Stati Uniti.

Questi ETF sono stati sviluppati dallo stesso team che ha strutturato SSK, il primo ETF americano che combina l’esposizione a Solana con i premi di staking on-chain. In questo articolo mettiamo in evidenza l’ETF Ripple. Si tratta del primo ETF XRP in America che si concentra esclusivamente su XRP.

Nel frattempo, all’inizio di questa settimana è stato approvato l’ETF crypto di Grayscale, un prodotto finanziario comprensivo che raggruppa diverse criptovalute popolari in un singolo ETF, ovvero XRP, Bitcoin, Ethereum, Solana e Cardano.

At REX, we’re building the next generation of crypto ETFs that bring investors simple, regulated access to digital assets.



Today, we’re excited to announce the launch of:

· $DOJE – the first ETF offering exposure to spot $DOGE in the U.S.

· $XRPR – the first ETF offering… pic.twitter.com/Y709c4zonO — REX Shares (@REXShares) September 18, 2025

Il prezzo di XRP ha reagito immediatamente in modo positivo alla notizia e ora si sta muovendo intorno alla resistenza cruciale di 3,10 dollari, un livello che gli analisti tecnici delle criptovalute considerano molto importante per un ulteriore slancio rialzista. Il superamento di tale resistenza suggerisce che la domanda istituzionale di XRP attraverso prodotti regolamentati è più forte del previsto.

Per gli investitori interessati a nuovi asset con potenziale di crescita, questa recente tendenza degli ETF sulle criptovalute offre importanti spunti di riflessione sui trend di adozione istituzionale.

Volume di scambi esplosivo dell’ETF XRP pari a 24 milioni di dollari in 90 minuti

L’analista di criptovalute 0xMarioNawfal ha riferito che, in soli 90 minuti dal lancio, l’ETF REX-Osprey XRP ha realizzato un volume di scambi pari a 24 milioni di dollari, segnalando un enorme interesse istituzionale e una domanda repressa per l’esposizione regolamentata all’XRP.

REX-OSPREY $XRP ETF PASSED $24M IN VOLUME IN JUST 90 MINS AFTER LAUNCHED pic.twitter.com/lVJi1NYEHr — 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) September 18, 2025

Il volume esplosivo ha superato tutte le aspettative degli analisti di criptovalute. Lanci simili di ETF sulle criptovalute vedono solitamente un aumento graduale del volume nell’arco di diversi giorni. L’afflusso immediato di 24 milioni di dollari dimostra che gli investitori istituzionali aspettavano questa opportunità da mesi.

I dati sul volume dell’ETF XRP sono particolarmente impressionanti perché si verificano in un periodo in cui molte altcoin faticano a mantenere lo slancio.

ChatGPT prevede: XRP salirà a 6 dollari in ottobre

Diversi analisti di criptovalute stanno ora utilizzando modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT per analizzare le previsioni sul prezzo di XRP. Questi modelli indicano ulteriori aumenti per ottobre, sulla base dei pattern storici degli ETF e dei dati sull’adozione istituzionale.

Previsione del prezzo di XRP dopo il lancio degli ETF spot – Fonte: ChatGPT

Le analisi AI tengono conto di fattori quali i modelli di afflusso degli ETF, le tendenze stagionali e i cicli di allocazione istituzionale. Ottobre è tradizionalmente considerato un mese forte per le criptovalute e la combinazione con il nuovo slancio degli ETF sulle criptovalute potrebbe amplificare questo effetto.

Gli esperti sottolineano che le previsioni sul prezzo di XRP sono ora fondamentalmente cambiate grazie all’accesso istituzionale. La struttura regolamentata dell’ETF consente ai fondi pensione e ad altri grandi investitori di aggiungere l’esposizione a XRP ai loro portafogli. Di conseguenza, gli analisti di criptovalute e ChatGPT concordano sul fatto che un prezzo di 6 dollari per XRP è un obiettivo realistico per ottobre 2025.

Impatto sull’adozione più ampia di XRP

Il lancio del primo ETF XRP segna una svolta per l’adozione di Ripple nei mercati finanziari tradizionali. Conferisce legittimità a XRP come classe di investimento e apre la porta a ulteriori prodotti istituzionali.

Gli analisti di criptovalute prevedono che altri gestori di fondi seguiranno rapidamente con le loro richieste di ETF XRP. L’approvazione dell’ETF XRP da parte della SEC per REX Shares crea un precedente che potrebbe accelerare il processo di approvazione di prodotti simili.

La combinazione di una resistenza tecnica superata dal prezzo di Ripple, seppur momentaneamente, con un volume di scambi esplosivo e con le previsioni positive dell’AI, posiziona il token di Ripple per un potenziale e significativo aumento del prezzo nel quarto trimestre del 2025.

Intanto, mentre il mercato delle criptovalute evolve verso una maggiore adozione istituzionale, PEPENODE offre un approccio innovativo per gli investitori alle prime armi.

Questa app di mining basata sull’intelligenza artificiale consente agli utenti di minare criptovalute in modo divertente tramite il proprio smartphone, imparando al contempo la tecnologia blockchain e generando reddito passivo.