Bitcoin vola oltre 114.000$, sale il market cap mentre si attendono i dati sull’inflazione USA

Si prevedono un aumento dello 0,3% dei prezzi al consumo ad agosto, inflazione annuale al 2,9% e un’inflazione core al 3,1%.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 11, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Oggi Bitcoin torna a superare quota 114.000 dollari. La spinta di BTC contribuisce anche a far crescere la capitalizzazione complessiva del mercato crypto del 2%.

Intanto, tutti gli occhi sono puntati sulla pubblicazione degli attesi dati sull’inflazione negli Stati Uniti.

Il Bureau of Labor Statistics pubblicherà i dati dell’Indice dei Prezzi al Consumo di agosto, oggi 11 settembre alle 17:30 ora italiana.

Si tratta di informazioni cruciali per il settore degli asset digitali, dato che avranno un impatto diretto sulle decisioni della Federal Reserve sul taglio dei tassi previsto per la riunione del 16 e 17 settembre.

Secondo un sondaggio FactSet, gli economisti prevedono un aumento dei prezzi al consumo dello 0,3% su base mensile e del 2,9% su base annua per agosto. L’inflazione core, che esclude alimentari ed energia, è attesa al 3,1% annuo.

Afflusso di capitali verso gli ETF spot su Bitcoin per 757 milioni di dollari

Se i dati sull’inflazione saranno più bassi del previsto, la Fed avrebbe maggiore pressione per attuare l’atteso taglio di un punto percentuale sui tassi di interesse.

In questo caso, il primo effetto sarebbe un ulteriore indebolimento del dollaro, provocando una fuoriuscita dei capitali dai titoli di stato. La teoria prevede che questi capitali si dirigerebbero verso asset più rischiosi come crypto e azioni.

I mercati crypto hanno già reagito a questa sollecitazione. Ethereum è salito del 2% a 4.401 dollari, meglio ha performato Solana, mentre BNB e Hype hanno toccato nuovi record di prezzo.

Anche gli ETF spot hanno registrato forti afflussi. Il 10 settembre, verso gli ETF spot su Bitcoin sono confluiti 757 milioni di dollari, segnando il terzo giorno consecutivo di dati positivi. Gli ETF su Ethereum hanno raccolto 172 milioni di dollari, il solo ETHA di BlackRock ha attirato 74,5 milioni.

Cresce l’attesa per un taglio dei tassi, anche se la Fed invita alla prudenza

Secondo gli esperti, ad alimentare l’ottimismo ha contribuito la pubblicazione dei dati sull’inflazione di luglio, che mostrava un rallentamento delle pressioni sui prezzi.

Un taglio dei tassi prolungherebbe questo trend, anche se i membri della Fed restano cauti. La banca centrale, infatti, teme i contraccolpi della crescita di disoccupazione e inflazione legata ai dazi.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che ha più volte resistito alle richieste di Trump di avviare tagli più aggressivi, ha ammesso a Jackson Hole, dove si è svolta l’annuale riunione economica, che le condizioni attuali potrebbero “giustificare” un allentamento.

Per i trader, il prossimo dato sull’inflazione rappresenta l’ultimo dato decisivo prima della riunione della settimana prossima.

Calo dei prezzi alla produzione, si spera in un raffreddamento dell’inflazione

I dati sui prezzi alla produzione di agosto già pubblicati avevano sorpreso in positivo per il loro calo. A giustificare il calo c’era anche una riduzione dei costi dei servizi. La cosa aveva alimentato le aspettative di un rallentamento dell’inflazione.

L’esito dei dati non sarà importante solo per Bitcoin. Ethereum e le altre reti Layer-1 sono molto sensibili alle mosse della politica monetaria statunitense, mentre le altcoin tendono a muoversi in modo ancora più marcato durante i movimenti della liquidità. Una Fed più accomodante potrebbe estendere il rally su tutto il settore.

Allo stesso tempo, un dato sull’inflazione superiore alle attese potrebbe posticipare o ridimensionare i tagli, raffreddando la corsa delle crypto.

Per ora, il mercato crypto si muove come se stesse arrivando una fase di sollievo. Gli investitori ora puntano su un cambio di direzione della Fed in grado di mantenere le valutazioni ai massimi nei prossimi mesi.