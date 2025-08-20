Tre modelli di intelligenza artificiale prevedono un rialzo per XRP entro il 1° settembre

Per capire l'andamento di XRP nelle prossime settimane, abbiamo analizzato le stime di tre modelli di intelligenza artificiale, tutti con previsioni bullish.

Le prossime settimane saranno decisive per XRP. Ripple sta attendendo un verdetto importante: il via libera, o meno, alla licenza bancaria statunitense per XRP e la sua stablecoin “peggata” al dollaro RLUSD.

Ottenere la licenza permetterebbe all’azienda di operare come istituto finanziario regolamentato, offrendo servizi bancari diretti e accedendo al sistema della Federal Reserve.

Non si tratta dell’unica decisione attesa dal mercato. La SEC – Securities and Exchange Commission americana – ha rimandato il verdetto sugli ETF spot basati sull’altcoin a ottobre, insieme a quelli di altri asset come Dogecoin, Solana e Litecoin.

Intanto le balene sono tornate su XRP. Durante il mese di agosto hanno accumulato circa 900 milioni di XRP, per un valore di 2,7 miliardi di dollari.

Inoltre, sul fronte tecnologico, XRP Ledger continua a guadagnare terreno, grazie alla sua sidechain compatibile con l’Ethereum Virtual Machine (EVM), che ha raggiunto un Total Value Locked (TVL) di 105 milioni di dollari.

Per capire se XRP continuerà il rally nelle prossime settimane, come previsto da diversi analisti, abbiamo analizzato le stime di tre modelli di intelligenza artificiale: Claude 4 Sonnet, Grok 3 e GPT-4o.

Quanto potrebbe valere XRP a settembre?

Secondo i modelli AI, il prezzo medio di XRP al 1° settembre sarà di 3,28 dollari. Si tratterebbe di un aumento del 9,33% rispetto al prezzo attuale di 3 dollari.

Claude 4 Sonnet è risultato il più bullish tra i modelli AI, stimando un target di 3,45 dollari per XRP, pari a un rialzo del 15% rispetto al prezzo attuale. Anche gli altri due modelli, Grok 3 e GPT-4o, si sono mostrati rialzisti, con previsioni rispettivamente di 3,25 dollari (+8,33%) e 3,15 dollari (+5%).

Dal punto di vista tecnico, l’asset sta mostrando segni di debolezza mentre testa una zona di supporto chiave poco sopra la sua media mobile a 50 giorni, attualmente a 2,99 dollari.

Per esempio la sua media mobile di convergenza/divergenza (MACD) indica un momentum ribassista, dato che si trova a 0,023, sotto la linea di segnale (0,053), con istogramma negativo (-0,03).

Anche la pendenza del MACD e della linea di segnale è in calo, segnalando un progressivo aumento della pressione di vendita.

L’indice di forza relativa (RSI) , a 46,46, resta in zona neutra ma tende a scendere, indicando una domanda debole e ancora lontana dai livelli di ipervenduto.

Un segnale leggermente più incoraggiante arriva dall’oscillatore stocastico, con K=21,00 e D=31,27, già in area di ipervenduto. La lettura conferma il momentum ribassista, ma lascia aperta la possibilità di un rimbalzo tecnico nel breve termine, a patto che il supporto regga.

Grafico del valore di XRP. Fonte: CoinMarketCap

Resta da vedere se l’asset raggiungerà i target previsti dai modelli AI.

Intanto si sta mantenendo intorno alla soglia dei 3 dollari, con un leggero rialzo dell’1% in 24 ore. Nel grafico settimanale è in negativo con un ribasso del 5,3%, mentre in quello mensile ha registrato una perdita più marcata del 14%.

